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Chi tiết VinFast VF 2 ra mắt khách hàng Việt với giá chỉ 188 triệu đồng

Thứ Hai, 10:16, 06/07/2026
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VOV.VN - VinFast chính thức ra mắt VF 2 - dòng xe điện chiến lược hướng đến mục tiêu phổ cập ô tô cho người Việt, với mức giá chỉ 188 triệu đồng (gồm pin). Xe sở hữu thiết kế 2 cửa, 4 chỗ ngồi, là lựa chọn an toàn - tiện nghi thay thế cho xe máy, góp phần nâng cao chất lượng sống cho cư dân đô thị.

VF 2 là mẫu xe đô thị cỡ nhỏ dành cho khách hàng cá nhân, được VinFast tinh chỉnh, tối ưu từ phiên bản Minio Green, với thiết kế gọn gàng, linh hoạt, phù hợp di chuyển trong những tuyến phố nội đô nhỏ hẹp, đông đúc.

Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 3.090 x 1.496 x 1.663,2 (mm), trục cơ sở dài 2.065 mm, được thiết kế thông minh để vừa tối ưu vận hành, vừa đủ rộng rãi cho 4 người ngồi.

chi tiet vinfast vf 2 ra mat khach hang viet voi gia chi 188 trieu dong hinh anh 1
VinFast VF 2 có thiết kế nhỏ gọn phù hợp với việc di chuyển nội đô

VinFast VF 2 có thiết kế ngoại thất với nhiều chi tiết phá cách, tạo điểm nhấn như cụm đèn LED chiếu sáng phía trước, bộ la-zăng 13 inch khơi gợi cảm hứng cho những ý tưởng cá nhân hóa… Công năng được trang bị hiện đại với màn hình thông tin 7 inch sau vô lăng, hệ thống điều hòa, ghế lái chỉnh cơ 4 hướng cùng 2 loa tích hợp radio FM…, giúp biến mọi hành trình thành những trải nghiệm ngập tràn niềm vui và sự thoải mái.

Xe có động cơ điện dẫn động cầu sau, công suất tối đa 30 kW, mô-men xoắn cực đại 65 Nm, tốc độ tối đa 80 km/h cùng hai chế độ lái Eco và Normal. Bộ pin dung lượng khả dụng 18,3 kWh cho quãng đường di chuyển tới 210 km sau mỗi lần sạc đầy (theo tiêu chuẩn NEDC). Với công suất sạc nhanh tối đa từ 24 kW, VF 2 chỉ mất khoảng 34 phút để sạc từ 10% lên 70% pin.

chi tiet vinfast vf 2 ra mat khach hang viet voi gia chi 188 trieu dong hinh anh 2
VinFast VF 2 là mẫu xe được tinh chỉnh, tối ưu từ phiên bản Minio Green

Các tính năng an toàn trên VF 2 cũng rất được chú trọng. Xe được trang bị túi khí cho người lái cùng loạt công nghệ hỗ trợ như chống bó cứng phanh ABS, kiểm soát lực kéo TCS và phân phối lực phanh điện tử EBD. Hệ thống treo MacPherson ở cả cầu trước và cầu sau cho cảm giác lái êm ái và ổn định.

Đặc biệt, VF 2 chỉ có giá 188 triệu đồng (bao gồm pin), đồng thời được miễn phí sạc pin 10 lần/tháng tại các trạm sạc công cộng V-Green trên toàn quốc đến hết ngày 10/2/2029. Với chi phí sở hữu chỉ tương đương một mẫu xe máy cao cấp cùng công năng sử dụng và các công nghệ an toàn của một mẫu ô tô điện, VinFast VF 2 là lựa chọn an toàn và tiện nghi, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng góp phần nâng tầm chất lượng sống cho cư dân đô thị và giảm thiểu ô nhiễm nội đô.

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Không gian nội thất của VinFast VF 2 được thiết kế tối giản

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VinFast sẽ chính thức nhận đặt cọc cho VF 2 từ ngày 15/7/2026, với mức ưu đãi 8 triệu đồng/xe cho các khách hàng đặt cọc trong 3 ngày vàng 15-17/7/2026. Phí đặt cọc là 10 triệu đồng/xe, không hoàn hủy, chỉ được chuyển nhượng cho người thân trong gia đình gồm bố mẹ, vợ/chồng, con cái, anh chị em ruột hoặc công ty do các cá nhân này đứng tên. Dự kiến, những chiếc VinFast VF 2 đầu tiên sẽ được bàn giao cho khách hàng trong tháng 9/2026.

PV/VOV.VN
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