VIB đạt gần 7.600 tỷ đồng lợi nhuận 9 tháng, tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động

Đến cuối tháng 9/2026, tổng tài sản VIB đạt gần 600.000 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm, đồng thời các chỉ số an toàn hoạt động được duy trì trong giới hạn quy định.

Tín dụng tăng trưởng 8%, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân

Đến ngày 30/9, tổng tài sản VIB đạt gần 600 nghìn tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Dư nợ tín dụng đạt hơn 411.000 tỷ đồng, tăng 8%, tạo nền tảng để ngân hàng tiếp tục mở rộng tín dụng trong quý cuối năm. Danh mục tín dụng duy trì cơ cấu đa dạng, với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) chiếm 66% tổng dư nợ, trong khi khách hàng doanh nghiệp và định chế tài chính chiếm 34%.

Bám sát định hướng điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN), VIB chủ động triển khai các giải pháp giảm chi phí vay vốn cho người dân và doanh nghiệp. Ngân hàng giảm lãi suất huy động đến 0,5%/năm, tập trung ở các kỳ hạn trên 6 tháng, đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành và tối ưu chi phí để tạo thêm dư địa giảm lãi suất cho vay.

Ở hoạt động cho vay, VIB triển khai gói tín dụng ưu đãi 15.000 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp với mức giảm lãi suất lên đến 1,5%/năm, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như công nghiệp hỗ trợ, đầu tư công, năng lượng tái tạo và xuất khẩu. Với khách hàng cá nhân, ngân hàng tiếp tục mở rộng các giải pháp vay linh hoạt với lãi suất cạnh tranh và cơ chế cố định lãi suất dài hạn: giảm thêm 1%/năm lãi suất vay mua nhà tại một số khu vực đặc thù, triển khai chương trình cho vay mua nhà có thời gian cố định lãi suất lên tới 5 năm và gói cho vay mua ô tô quy mô 5.000 tỷ đồng với lãi suất cố định trong 24 tháng đầu cùng cơ chế trần lãi suất cho giai đoạn tiếp theo.

Tiền gửi khách hàng tăng 9%, đa dạng hóa nguồn vốn với chi phí cạnh tranh

Song hành với tăng trưởng tín dụng, VIB tiếp tục củng cố nền tảng huy động vốn, nâng cao tính ổn định và đa dạng hóa cơ cấu nguồn vốn nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng trong trung và dài hạn. Đến cuối tháng 9/2026, tiền gửi khách hàng đạt hơn 322.000 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng tín dụng. Tiền gửi không kỳ hạn (CASA) và tiền gửi ngoại tệ chiếm 19% tổng tiền gửi khách hàng, góp phần đa dạng hóa cơ cấu huy động và hỗ trợ tối ưu chi phí vốn.

Bên cạnh nguồn vốn trong nước, VIB mở rộng tiếp cận thị trường vốn quốc tế, với kế hoạch huy động khoảng 1 tỷ USD nguồn vốn trung và dài hạn trong năm 2026 nhằm đa dạng hóa nguồn vốn và tăng cường hợp tác với các định chế tài chính quốc tế.

Lễ ký kết khoản vay hợp vốn quốc tế 285 triệu USD của VIB, ngày 5/10/2026.

Trong khuôn khổ kế hoạch này, ngày 5/10, VIB đã hoàn tất khoản vay hợp vốn kỳ hạn 3 năm trị giá 285 triệu USD từ chín định chế tài chính đến từ Singapore, Malaysia, Đài Loan và Hong Kong. Đáng chú ý, chi phí vốn của khoản vay thấp hơn khoảng 30 điểm cơ bản so với khoản vay hợp vốn trước, giúp VIB bổ sung nguồn vốn trung hạn với chi phí cạnh tranh, nâng cao hiệu quả quản trị nguồn vốn.

Thu nhập tăng 18%, chi phí giảm 2%, tiếp tục cải thiện hiệu quả hoạt động

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, tổng thu nhập hoạt động (TOI) của VIB đạt hơn 17.300 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt hơn 13.180 tỷ đồng, trong khi thu nhập ngoài lãi đóng góp 23% tổng thu nhập hoạt động.

Điểm nổi bật trong kết quả kinh doanh 9 tháng là sự cải thiện về hiệu quả vận hành. Trong khi tổng thu nhập hoạt động tăng trưởng hai chữ số, chi phí hoạt động giảm 2% so với cùng kỳ, ở mức hơn 5.300 tỷ đồng. Diễn biến này phản ánh hiệu quả kiểm soát chi phí, tối ưu nguồn lực và nâng cao năng suất hoạt động.

Song song với tăng trưởng thu nhập và kiểm soát chi phí, VIB tiếp tục duy trì cách tiếp cận thận trọng trong quản trị rủi ro tín dụng. Trong 9 tháng, ngân hàng ghi nhận hơn 4.300 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, chủ động tạo nguồn dự phòng để ứng phó với các rủi ro tiềm ẩn. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 2,29%. Sau khi ghi nhận chi phí dự phòng, lợi nhuận trước thuế 9 tháng của VIB đạt gần 7.600 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 16,2%.

Đồng thời, các chỉ số an toàn hoạt động được duy trì trong giới hạn quy định, giúp ngân hàng chủ động hơn trong quản trị bảng cân đối, tạo dư địa hỗ trợ tăng trưởng tín dụng và phát triển kinh doanh: Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel III SA đạt trên 11% (tối thiểu 8%). Tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) ở mức 77% (tối đa 85%), tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn ở mức 20% (tối đa 40%). Hệ số nguồn vốn ổn định ròng (NSFR) theo Basel III đạt 102%.

Khẳng định vị thế ngân hàng bán lẻ, đóng góp tích cực vào ngân sách quốc gia

Bên cạnh kết quả tài chính, năng lực phục vụ khách hàng cá nhân của VIB tiếp tục được ghi nhận thông qua các giải thưởng trong nước và quốc tế. Đầu tháng 10/2026, VIB được vinh danh là “Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu 2026” tại Vietnam Banking Awards.

VIB được vinh danh “Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu 2026” tại Vietnam Banking Awards

Trong lĩnh vực thẻ tín dụng, VIB khẳng định vị thế dẫn đầu về sáng tạo và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng với Max Card - dòng thẻ tín dụng đầu tiên cho phép khách hàng chủ động đăng ký hạng hội viên theo nhu cầu cá nhân (theo Kỷ lục Việt Nam) và One Card là “Sáng tạo nổi bật trong lĩnh vực thẻ tín dụng cá nhân hóa – VIB One Card – Việt Nam 2026”, theo International Finance (Anh). Đồng thời, VIB Privilege Banking được Global Business Outlook trao giải “Most Innovative Privilege Banking – Vietnam 2026” (Ngân hàng ưu tiên sáng tạo nhất Việt Nam 2026).

Song song đó, VIB tiếp tục đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước. Trong năm 2025, ngân hàng đã nộp 2.700 tỷ đồng, nâng tổng mức đóng góp giai đoạn 2017–2025 lên hơn 17.200 tỷ đồng. Với kết quả này, VIB được vinh danh trong Top 25 doanh nghiệp tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam tại VNTAX 2026, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp ngân hàng nhận được danh hiệu này.

Củng cố nền tảng tăng trưởng, sẵn sàng bước vào VIB 3.0

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 của VIB phản ánh chiến lược phát triển cân bằng giữa tăng trưởng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động và duy trì nền tảng tài chính an toàn. Cùng với cơ cấu nguồn vốn ngày càng đa dạng, năng lực quản trị rủi ro và hiệu quả vận hành được cải thiện, ngân hàng tiếp tục củng cố năng lực cạnh tranh. Đây là nền tảng quan trọng để VIB sẵn sàng bước vào giai đoạn phát triển VIB 3.0, hướng tới nâng cao năng lực quản trị, tối ưu mô hình hoạt động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, đồng thời tiếp tục lấy khách hàng làm trung tâm trong các hoạt động kinh doanh và phát triển dịch vụ.

Trên nền tảng đó, VIB hướng tới nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, năng suất hoạt động và chất lượng trải nghiệm khách hàng, tạo động lực cho chu kỳ tăng trưởng tiếp theo. Đồng thời, ngân hàng tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân thông qua việc cung cấp các giải pháp tài chính phù hợp, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng kinh tế Việt Nam.