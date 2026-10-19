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VietinBank triển khai các giải pháp giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm, tiếp sức tăng trưởng kinh tế

Thứ Hai, 16:19, 19/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giảm lãi suất đến 2%/năm, VietinBank triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân, tiếp sức tăng trưởng kinh tế cho những tháng cuối năm.

VietinBank triển khai các giải pháp tín dụng với mức giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm, góp phần giảm chi phí vốn, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo thêm động lực tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm 2026.

vietinbank trien khai cac giai phap giam lai suat cho vay toi 2 nam, tiep suc tang truong kinh te hinh anh 1
Ảnh minh họa

Cùng với việc đẩy mạnh các chương trình tín dụng ưu đãi quy mô lớn, VietinBank ưu tiên nguồn lực cho các lĩnh vực trọng điểm và những động lực tăng trưởng của nền kinh tế như: sản xuất kinh doanh, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, phát triển nhà ở xã hội, đầu tư hạ tầng, năng lượng, giao thông và công nghệ chiến lược.

Với mức giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm, VietinBank hướng tới chia sẻ chi phí tài chính, tạo điều kiện để khách hàng tiếp cận nguồn vốn với chi phí hợp lý, nắm bắt cơ hội đầu tư, mở rộng hoạt động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp tín dụng ưu đãi thể hiện tinh thần chủ động của VietinBank trong việc cụ thể hóa định hướng điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước bằng những hành động thiết thực, tiếp sức các lĩnh vực kinh tế trọng điểm và đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững.

Mức giảm lãi suất cụ thể, thời gian ưu đãi và điều kiện áp dụng được xác định theo quy định của từng chương trình và chính sách của VietinBank trong từng thời kỳ.

Để biết thêm thông tin, khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài dành riêng cho khách hàng doanh nghiệp 1900 558 886 hoặc Chi nhánh/Phòng giao dịch VietinBank trên toàn quốc để được tư vấn và hỗ trợ.

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VietinBank khẳng định năng lực chuyển đổi số sau ba năm triển khai X01

VOV.VN - Được vinh danh là “Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu” tại Vietnam Outstanding Banking Awards 2026 và “Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc” tại Vietnam Digital Awards 2026, VietinBank ghi dấu hành trình ba năm chuyển đổi số toàn diện, từ nâng tầm trải nghiệm khách hàng đến làm chủ năng lực chuyển đổi.

CTV Hòang Anh/VOV.VN
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