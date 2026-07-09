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Vietjet đề xuất sáng kiến "Vietnam Halal Connect" thúc đẩy du lịch Hồi giáo

Thứ Năm, 15:18, 09/07/2026
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VOV.VN - Sáng 8/7, Hội nghị Du lịch Halal Việt Nam 2026 với chủ đề "Việt Nam: Điểm hẹn mới của du lịch Halal" đã chính thức diễn ra tại Khánh Hòa, quy tụ đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, chuyên gia và doanh nghiệp trong nước, quốc tế nhằm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái du lịch Halal.

 

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Đại biểu tham dự Hội nghị Du lịch Halal Việt Nam 2026

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng nhấn mạnh Việt Nam có nhiều lợi thế để phát triển du lịch Halal nhờ môi trường chính trị ổn định, bản sắc văn hóa đa dạng, ẩm thực phong phú cùng vị trí kết nối giữa Đông Nam Á, Đông Bắc Á và Trung Đông. Năm 2025, Việt Nam đã đón hơn 21 triệu lượt khách quốc tế, trong đó khách Hồi giáo chiếm khoảng 600.000 lượt, cho thấy dư địa tăng trưởng còn rất lớn.

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Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Hằng chia sẻ tại hội nghị

Tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong nhận định Việt Nam hoàn toàn có điều kiện để trở thành điểm đến hấp dẫn của dòng khách Halal trong khu vực khi sở hữu lợi thế về vị trí địa lý, tài nguyên du lịch phong phú, bản sắc văn hóa và môi trường chính trị - xã hội ổn định.

Theo Thứ trưởng, để đón đầu cơ hội này, Việt Nam cần phát triển đồng bộ hệ sinh thái du lịch Halal, từ cơ sở lưu trú, nhà hàng, không gian cầu nguyện đến nền tảng số và nguồn nhân lực am hiểu văn hóa, tín ngưỡng của du khách Hồi giáo.

Đóng góp vào các giải pháp phát triển du lịch Halal, Giám đốc Thương mại Vietjet Hà Năng Việt đã tham gia chia sẻ các góc nhìn về thúc đẩy kết nối và phát triển hệ sinh thái Halal.

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 Giám đốc Thương mại Vietjet Hà Năng Việt phát biểu tham luận

Tại hội nghị, Vietjet khẳng định vai trò là cầu nối hàng không với mạng bay rộng khắp, góp phần kết nối Việt Nam với các thị trường Halal giàu tiềm năng tại Đông Nam Á, Nam Á, Trung Á và Trung Đông. Thông qua việc mở rộng mạng bay và nâng cao chất lượng dịch vụ, hãng hướng tới tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách từ các thị trường Hồi giáo tiếp cận Việt Nam, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Hãng cũng chia sẻ định hướng phát triển các dịch vụ thân thiện với hành khách Halal, từ suất ăn phù hợp tiêu chuẩn, nâng cao trải nghiệm trên chuyến bay đến tăng cường ứng dụng công nghệ và hợp tác với các đối tác trong hệ sinh thái.

Đặc biệt, Vietjet đã giới thiệu sáng kiến Sáng kiến Kết nối Halal Việt Nam (Vietnam Halal Connect) – nền tảng hợp tác mở nhằm kết nối hàng không, sân bay, địa phương, doanh nghiệp du lịch, khách sạn, nhà hàng, đơn vị chứng nhận Halal và các đối tác công nghệ trong nước, quốc tế. Sáng kiến hướng tới xây dựng hành trình Halal thuận tiện, đồng bộ và đáng tin cậy, góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến Halal thân thiện, hiện đại và có sức cạnh tranh trong khu vực.

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Vietjet hiện khai thác hơn 135 đường bay trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy kết nối, phát triển kinh tế và du lịch tại các địa phương mà hãng có đường bay tới

Trong bối cảnh thị trường du lịch Halal toàn cầu tiếp tục tăng trưởng, việc hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ, mở rộng kết nối hàng không và tăng cường hợp tác giữa các bên được xem là những yếu tố quan trọng để Việt Nam khai thác hiệu quả phân khúc khách giàu tiềm năng này. Các sáng kiến được chia sẻ tại hội nghị, trong đó có Vietnam Halal Connect, được kỳ vọng sẽ góp phần đưa Việt Nam trở thành điểm đến Halal thân thiện, hiện đại và có sức cạnh tranh trong khu vực.

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Vietjet chào mừng 50 triệu lượt khách Việt Nam – Thái Lan

VOV.VN - Tại Bangkok, Thái Lan, ngày 28/5, trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cùng lãnh đạo cấp cao hai nước, Vietjet công bố phát triển đội tàu bay Boeing 737-8 thế hệ mới cho Vietjet Thailand, chào mừng cột mốc 50 triệu lượt khách Việt Nam – Thái Lan.

CTV An An/VOV.VN
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