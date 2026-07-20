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Viettel bắt đầu nghiên cứu công nghệ 6G

Thứ Hai, 15:38, 20/07/2026
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VOV.VN - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) trở thành đối tác đầu tiên trên toàn cầu ký kết Chương trình Truy cập sớm nền tảng 6G với Qualcomm Technologies, bắt tay vào nghiên cứu và phát triển thế hệ công nghệ mạng di động tiếp theo, sau 2 thế hệ 4G và 5G đã làm chủ hơn 10 năm qua.

Hai bên hướng tới thực hiện cuộc gọi 6G tiền thương mại đầu tiên vào đầu năm 2029 trên hệ thống và thiết bị do chính Viettel nghiên cứu, phát triển và sản xuất.

Đại diện phía Viettel, Tổng Giám đốc Viettel High Tech Nguyễn Minh Quang ký kết Chương trình Truy cập sớm nền tảng 6G (6G Platform Early Access Program) cùng ông Durga Malladi, Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Tổng Giám đốc Qualcomm Technologies.

Theo nội dung hợp tác, Viettel phối hợp cùng Qualcomm nghiên cứu, thiết kế, phát triển và sản xuất các trạm thu phát sóng thế hệ thứ 6 (6G). Trong đó, Viettel đảm nhiệm nghiên cứu, thiết kế, phát triển, tích hợp, sản xuất, triển khai thử nghiệm và đánh giá chất lượng sản phẩm; Qualcomm cung cấp nền tảng công nghệ chipset. Hai bên phối hợp đánh giá khả năng tương tác giữa nền tảng công nghệ 6G của Qualcomm với các sản phẩm do Viettel nghiên cứu, phát triển; đồng thời đánh giá chất lượng và tối ưu hiệu năng sản phẩm trong các điều kiện, kịch bản khai thác thực tế.

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Tổng Giám đốc Viettel High Tech Nguyễn Minh Quang ký kết chương trình Truy cập sớm nền tảng 6G cùng ông Durga Malladi, Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Tổng Giám đốc phụ trách Hoạch định Công nghệ, Giải pháp Điện toán biên

Chương trình Truy cập sớm do Qualcomm triển khai chỉ dành cho các đối tác chiến lược được lựa chọn. Viettel là đối tác đầu tiên trên toàn cầu tham gia chương trình. Chương trình cho phép Viettel tiếp cận nền tảng chipset và công cụ phát triển trước thời điểm thương mại hóa rộng rãi, từ đó phát triển sản phẩm song song với quá trình Qualcomm hoàn thiện nền tảng, rút ngắn thời gian nghiên cứu và sớm đưa các sản phẩm 6G ra thị trường khi chipset được thương mại hóa.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel, nhấn mạnh Viettel kiên định mục tiêu làm chủ công nghệ. Theo đó, cuộc gọi 6G tiền thương mại đầu tiên của Viettel phải được thực hiện trên hệ thống và thiết bị do chính Viettel nghiên cứu, phát triển và sản xuất. Mục tiêu này tiếp tục khẳng định định hướng xuyên suốt của Viettel là từng bước làm chủ toàn bộ chuỗi công nghệ, từ nghiên cứu, thiết kế, phát triển đến sản xuất, thương mại hóa và triển khai trên mạng lưới thực tế.

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Ông Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel trao đổi cùng Qualcomm Technologies

Đáng chú ý, trong khi các chương trình công nghệ chiến lược của Qualcomm trước đây thường được khởi động tại những trung tâm công nghệ lớn như Mỹ và Hàn Quốc, việc Việt Nam và Viettel đồng hành trong chương trình truy cập sớm nền tảng 6G cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam trong chiến lược phát triển các công nghệ thế hệ mới của Qualcomm.

Đây là bước mở rộng hợp tác chiến lược giữa Viettel và Qualcomm từ 5G Open RAN sang nghiên cứu và phát triển công nghệ 6G. Trước đó, các thiết bị 5G do Viettel nghiên cứu, phát triển trên nền tảng chipset Qualcomm đã được triển khai rộng rãi trên mạng lưới. Quá trình hợp tác thực tiễn trong nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa 5G đã tạo nền tảng để hai bên tiếp tục mở rộng sang công nghệ 6G.

Sau quá trình hợp tác với Viettel từ năm 2022, ông Durga Malladi, Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Tổng Giám đốc phụ trách Hoạch định Công nghệ, Giải pháp Điện toán biên và Trung tâm Dữ liệu của Qualcomm Technologies, cho biết Qualcomm đặc biệt ấn tượng với những kết quả Viettel đạt được, nhất là năng lực tự nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa các giải pháp vô tuyến, cùng tốc độ triển khai mạng lưới trên quy mô lớn.

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Ông Durga Malladi (áo vest xanh), Phó Chủ tịch Điều hành kiêm Tổng Giám đốc phụ trách Hoạch định Công nghệ, Giải pháp Điện toán biên và Trung tâm Dữ liệu của Qualcomm Technologies làm việc cùng Tập đoàn Viettel

Theo ông Durga Malladi, những thành tựu này đã tạo nền tảng để Viettel tham gia nghiên cứu và phát triển 6G ngay từ giai đoạn đầu. Qualcomm cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Viettel trong quá trình nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển thế hệ mạng di động tiếp theo, hướng tới mục tiêu đưa Viettel trở thành một trong những đơn vị tiên phong triển khai công nghệ 6G tại châu Á.

Ông Durga Malladi cũng đánh giá việc Viettel nhanh chóng đưa 5G Open RAN vào triển khai thương mại đã tạo nên một mô hình tham khảo cho các nhà mạng khác. Qualcomm đã kết nối một số doanh nghiệp viễn thông quốc tế, trong đó có Rakuten của Nhật Bản và các doanh nghiệp tại Ấn Độ, Mỹ, châu Âu, đến tìm hiểu kinh nghiệm nghiên cứu, sản xuất và triển khai mạng lưới của Viettel. Đây được xem là cơ hội để các sản phẩm viễn thông “Make in Vietnam” tiếp cận sâu hơn với thị trường toàn cầu.

Bên cạnh hợp tác nghiên cứu, hai bên thống nhất tiếp tục phối hợp mở rộng thị trường quốc tế cho các thiết bị 5G do Viettel phát triển tại Đông Nam Á, Nam Á, châu Phi và Mỹ Latinh. Qualcomm sẽ tiếp tục phát huy vai trò kết nối với các nhà mạng và đối tác toàn cầu, trong khi Viettel cung cấp các giải pháp và kinh nghiệm triển khai thực tiễn, tạo điều kiện để các sản phẩm viễn thông “Make in Vietnam” tiếp cận sâu hơn với thị trường quốc tế.

Bước sang 6G, phạm vi hợp tác giữa Viettel và Qualcomm dự kiến không chỉ giới hạn ở các hệ thống vô tuyến. Công nghệ 6G được định hướng phát triển theo mô hình mạng AI nguyên bản, trong đó trí tuệ nhân tạo được tích hợp ngay từ kiến trúc nền tảng. Vì vậy, hai bên có cơ hội mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực điện toán hiệu năng cao, máy chủ trung tâm dữ liệu, công nghệ cảm biến, thiết bị AI tự chủ và các hệ thống vô tuyến thế hệ mới.

Đối với Viettel, việc tham gia nghiên cứu 6G ngay từ giai đoạn đầu giúp Tập đoàn đồng hành cùng quá trình phát triển công nghệ toàn cầu, đồng thời chủ động nghiên cứu, phát triển và định hình các sản phẩm mạng viễn thông thế hệ tiếp theo.

Định hướng này thể hiện quyết tâm của Viettel từng bước làm chủ những công nghệ viễn thông mới nhất, phù hợp với chiến lược phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, trong đó có công nghệ 6G. Việc chủ động đầu tư nghiên cứu từ sớm không chỉ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Viettel, mà còn tạo nền tảng để Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị công nghệ toàn cầu, và để công nghệ Việt song hành cùng thế giới.

CTV Hiền Thu/VOV.VN
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