Tích hợp "siêu chip" H200: Viettel Cloud AI-Native kiến tạo chủ quyền AI Việt

Cái bắt tay với những dấu ấn đặc biệt

Tháng 7/2026, Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions) – thành viên Tập đoàn Viettel – và Công ty Cổ phần VinSmart Future (VinSmartFuture) – doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Vingroup – chính thức triển khai hạ tầng GPU NVIDIA H200 trên nền tảng Viettel Cloud AI-Native, mở ra hướng tiếp cận mới đối với năng lực tính toán AI hiệu năng cao ngay trên hạ tầng trong nước.

Viettel có trung tâm dữ liệu đầu tiên tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương tích hợp GPU H200 - loại chip tối tân của NVIDIA.

Phía Viettel cho biết, hạ tầng phục vụ dự án VinSmartFuture được đặt tại Trung tâm Dữ liệu Hòa Lạc 2. Đây là trung tâm dữ liệu đầu tiên tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương tích hợp GPU H200 - loại chip tối tân của NVIDIA.

Trung tâm này cũng được tổ chức Uptime Institute cấp chứng nhận TCCF Uptime Tier III - tiêu chuẩn quốc tế về độ tin cậy và tính liên tục của trung tâm dữ liệu, đảm bảo hệ thống vận hành ổn định ngay cả khi bảo trì hay xảy ra sự cố kỹ thuật.

Toàn bộ dữ liệu huấn luyện và triển khai AI được xử lý trong lãnh thổ Việt Nam – đáp ứng đồng thời hai yêu cầu mà lâu nay nhiều doanh nghiệp phải chọn một: hiệu năng đẳng cấp quốc tế và chủ quyền dữ liệu trong nước.

Hệ sinh thái khép kín từ hạ tầng đến nền tảng AI

Viettel Cloud AI-Native không chỉ cung cấp phần cứng GPU – đây là một nền tảng dịch vụ AI tích hợp hoàn chỉnh, từ hạ tầng, nền tảng GPU, nền tảng AI đến ứng dụng AI.

Nền tảng Viettel Cloud AI-Native được trang bị GPU NVIDIA H200 SXM5 – thế hệ chip AI mạnh mẽ với 141 GB bộ nhớ mỗi GPU, cho phép chạy các mô hình ngôn ngữ lớn 70 tỷ tham số trở lên mà không cần chia nhỏ mô hình.

Viettel Cloud AI-Native hỗ trợ đồng thời cả hai chế độ (huấn luyện mô hình - training và suy luận mô hình - inference), trên cùng một cụm GPU

Để khai thác triệt để sức mạnh phần cứng, hệ thống được tích hợp mạng kết nối tốc độ cao InfiniBand NDR400 – cho phép các GPU giao tiếp trực tiếp với nhau ở tốc độ 400 Gbps, loại bỏ điểm nghẽn khi huấn luyện mô hình AI phân tán trên nhiều máy chủ. Năng lực lưu trữ hiệu năng cao (HPS) đảm bảo GPU luôn có đủ dữ liệu để xử lý liên tục, không bị gián đoạn do tốc độ đọc/ghi.

Bên cạnh phần cứng, Viettel Cloud AI-Native tích hợp sẵn phần mềm NVIDIA AI Enterprise (NVAIE) – bao gồm bộ công cụ huấn luyện mô hình (NeMo), tối ưu tốc độ suy luận (TensorRT) và triển khai dịch vụ AI (Triton Inference Server). Toàn bộ hệ thống được giám sát tập trung trên một bảng điều khiển (dashboard) duy nhất giúp khách hàng có cái nhìn tổng quan đồng thời nhận cảnh báo tự động khi phát sinh bất thường.

Thông qua quá trình nghiên cứu và tối ưu hoá chuyên sâu, đội ngũ kỹ thuật của Viettel đã giải quyết được những nút thắt cố hữu giữa hai trường phái vận hành GPU phổ biến – Slurm Naitve truyền thông và Slurm on Kubernetes (Slinky) – vốn thường buộc phải đánh đối hiệu năng để lấy sự linh hoạt.

Trên thực tế, hai mô hình đạt hiệu năng gần như tương đương nhau (chênh lệch tốc độ huấn luyện dưới 0,1%) giúp Viettel mang đến cho khách hàng giải pháp tối ưu nhất, phù hợp nhất với chi phí hiệu quả nhất. Viettel cũng trao quyền lựa chọn mô hình sử dụng dịch vụ cho khách hàng, thậm chí kết hợp linh hoạt giữa các mô hình.

“Hầu hết các nhà cung cấp hạ tầng AI buộc doanh nghiệp phải chọn một trong hai chế độ sử dụng GPU – hoặc để huấn luyện mô hình (training), hoặc suy luận mô hình (inference), hoặc đầu tư hai hệ thống riêng biệt. Viettel Cloud AI-Native hỗ trợ đồng thời cả hai chế độ trên cùng một cụm GPU, cho phép doanh nghiệp chủ động phân bổ tài nguyên theo nhu cầu thực tế từng thời điểm, không lãng phí và không phải đầu tư dàn trải”, đại diện Viettel cho biết.

Khách hàng làm trung tâm, chủ quyền AI là chủ đạo

Với hệ sinh thái Cloud AI-Native mà người Việt hoàn toàn làm chủ công nghệ, khách hàng của Viettel có thể tiếp cận ngay năng lực tính toán AI hàng đầu thế giới theo mô hình dịch vụ – rút ngắn thời gian từ ý tưởng đến triển khai từ hàng năm xuống còn vài ngày. Trong khi đó, toàn bộ dữ liệu được lưu trữ và xử lý trong lãnh thổ Việt Nam – đáp ứng yêu cầu bảo mật, tuân thủ pháp lý và chủ quyền dữ liệu.

Viettel Cloud AI-Native áp dụng kiến trúc multi-tenant với 3 lớp cô lập độc lập, giúp ngay cả khi có nhiều doanh nghiệp, tổ chức cùng sử dụng chung một hệ thống, dữ liệu của mỗi bên được bảo vệ hoàn toàn tách biệt, không có cách nào truy cập chéo dù vô tình hay cố ý. Do hạ tầng được đặt tại Việt Nam và vận hành bởi đội ngũ kỹ sư Viettel, dữ liệu không đi qua bất kỳ máy chủ nước ngoài nào, đảm bảo chủ quyền dữ liệu.

Trong khi những con số về hạ tầng thể hiện sự đầu tư và năng lực công nghệ, yếu tố tạo nên giá trị khác biệt lớn nhất của Viettel lại nằm ở khả năng tự chủ. Toàn bộ kiến trúc hạ tầng AI được xây dựng mà không phụ thuộc vào các nền tảng cloud nước ngoài. Từ thiết kế, lập hồ sơ kỹ thuật đến triển khai và đánh giá vận hành đều do đội ngũ kỹ sư Viettel thực hiện.

Là doanh nghiệp Việt cung cấp dịch vụ trên lãnh thổ Việt Nam, đội ngũ kỹ thuật Viettel có thể vận hành và hỗ trợ khách hàng 24/7. Năng lực và sự tự chủ về công nghệ cho phép Viettel đáp ứng linh hoạt theo yêu cầu riêng của đối tác, mở rộng theo nhu cầu thực tế trong vài tuần mà không cần triển khai lại từ đầu.

Sự ra đời của Viettel Cloud AI-Native cho thấy Việt Nam đang từng bước hình thành năng lực làm chủ toàn bộ chuỗi giá trị AI, từ hạ tầng, dữ liệu đến vận hành. Hệ sinh thái này không chỉ tạo nền tảng công nghệ hiện đại cho doanh nghiệp và startup, mà còn góp phần hiện thực hóa mục tiêu AI chủ quyền của Việt Nam, với dữ liệu được bảo vệ, công nghệ được làm chủ và các mô hình AI phát triển trên hạ tầng do người Việt xây dựng.