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Viettel Tanzania với hạ tầng 5G, khẳng định vị thế doanh nghiệp công nghệ Việt Nam

Thứ Sáu, 08:00, 09/10/2026
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VOV.VN - Làm việc với Viettel Tanzania (thương hiệu Halotel) trong khuôn khổ chương trình tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 153 (IPU-153) và các hoạt động song phương tại Tanzania, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao năng lực hạ tầng và bước tiến công nghệ của doanh nghiệp.

Chuyến thăm khẳng định sứ mệnh của Halotel trong việc triển khai 5G, đồng hành cùng tiến trình chuyển đổi số quốc gia Tanzania và góp phần củng cố quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Hành trình 10 năm bứt phá - Từ “người đến sau” đến vị thế nhà mạng trụ cột

Gia nhập thị trường Tanzania từ tháng 10/2015 trên địa bàn rộng gấp ba lần Việt Nam với địa hình phức tạp và phải cạnh tranh với những nhà mạng lâu năm, Viettel Tanzania đã kiên trì đầu tư xây dựng hạ tầng viễn thông vững chắc gồm 3.480 vị trí BTS và gần 10.000 trạm phát sóng các công nghệ. Sau hơn 10 năm hoạt động, Halotel đã phục vụ gần 20 triệu khách hàng và chiếm 16,5% thị phần di động.

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Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên phát biểu trong chuyến thăm Viettel Tanzania

Không chỉ mở rộng quy mô thuê bao, Halotel còn duy trì đà tăng trưởng ổn định về doanh thu. Từ năm 2024 đến nay, doanh thu dịch vụ của công ty tăng trên 20% mỗi năm và dự kiến tăng trên 30% trong năm 2026 với tổng doanh thu ước đạt 315 triệu USD. Mảng tài chính số với ví điện tử HaloPesa duy trì đà tăng trưởng bình quân 50% mỗi năm trong 5 năm gần đây, đóng góp tích cực vào mục tiêu phổ cập tài chính toàn dân. Bên cạnh hiệu quả kinh doanh, Halotel dự kiến đóng góp lũy kế 490 triệu USD vào ngân sách Tanzania tính đến cuối năm 2026, đồng thời tạo việc làm cho hơn 1.400 lao động trực tiếp và 200.000 lao động gián tiếp tại địa phương.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel Đỗ Minh Phương cho biết, đối với Viettel, đầu tư quốc tế không chỉ là một cơ hội mà đã trở thành một yêu cầu sống còn. Hành trình hơn một thập kỷ của Halotel nằm trong chiến lược đầu tư nước ngoài được Viettel triển khai từ năm 2006, đến nay đã mở rộng ra 11 quốc gia, phục vụ hơn 90 triệu khách hàng. Trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu viễn thông quốc tế của Tập đoàn đạt 2,28 tỷ USD, tăng 26% so với cùng kỳ, khẳng định bản lĩnh và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế.

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Đánh giá cao chặng đường phát triển của Viettel Tanzania, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên ghi nhận doanh nghiệp từ vị thế đến sau, phải cạnh tranh với nhiều "cây cao, bóng cả" đã từng bước lớn mạnh, không chỉ kinh doanh hiệu quả mà còn gắn kết sâu sắc với sự phát triển của cộng đồng sở tại.

Trước định hướng đẩy mạnh khoa học công nghệ và chuyển đổi số của Tanzania, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Halotel tập trung chuyển dịch sang hạ tầng số toàn diện, chủ động phát triển trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây, an ninh mạng và thanh toán số; đồng thời làm cầu nối chia sẻ kinh nghiệm để hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam khác thâm nhập thị trường châu Phi. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên khẳng định: Halolel không chỉ là “đại sứ thương hiệu” Việt Nam tại Tanzania, mà còn là một doanh nghiệp được cộng đồng sở tại tin tưởng, yêu mến và coi là một phần trong sự phát triển của đất nước mình, trở thành cầu nối kinh tế, văn hóa và tình hữu nghị giữa hai nước.

Thế mạnh 5G và đồng hành cùng tiến trình số hóa Tanzania

Cùng với nền tảng viễn thông truyền thống, Halotel đang khẳng định vai trò trong việc làm chủ công nghệ mạng thế hệ mới. Tháng 1/2026, công ty đã chính thức công bố triển khai mạng 5G trên toàn quốc với 500 trạm phát sóng. Việc đưa 5G vào khai thác giúp nâng cao năng lực kết nối, tạo nền tảng vững chắc để doanh nghiệp phát triển các giải pháp số và mô hình dịch vụ hiện đại phục vụ chính quyền cũng như người dân sở tại.

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Ông Bùi Văn Thắng, Tổng Giám đốc Halotel giới thiệu với Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên về 5G ở Tanzania

Halotel là doanh nghiệp duy nhất đảm bảo hạ tầng tại Đại hội đồng IPU 153 với sự tham gia của 183 quốc gia diễn ra tại Tanzania, cung cấp sim di động kèm 100GB miễn phí cho cho 2000 đại biểu và các phóng viên quốc tế. Đồng thời giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm gồm thiết bị CPE 5G, Router FTTH, smartphone hợp tác với Samsung và giải pháp camera AI do Viettel Hight Tech sản xuất.

Tổng Giám đốc Halotel, ông Bùi Văn Thắng nhấn mạnh cam kết:“Trong chặng đường phía trước, chúng tôi tiếp tục cam kết gắn bó với Tanzania, trao quyền cho khách hàng và đồng hành cùng tầm nhìn xây dựng một nền kinh tế được thúc đẩy bởi công nghệ số”.

Với tinh thần tiên phong, năng lực công nghệ, kinh nghiệm quốc tế và trách nhiệm xã hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tin tưởng Halotel sẽ tiếp tục đạt những thành tựu lớn hơn, đóng góp thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội của Tanzania, và quan hệ hữu nghị hai nước, sớm trở thành doanh nghiệp viễn thông hàng đầu tại Tanzania.

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Viettel đưa chữ ký số đến đúng “đích ký”, xóa điểm nghẽn trong giao dịch số

VOV.VN - Giải pháp ký số từ xa MySign và hợp đồng lao động điện tử Viettel Contract giúp đưa chữ ký số trực tiếp vào các quy trình nghiệp vụ, từ trường học, bệnh viện đến ngân hàng, doanh nghiệp, góp phần hiện thực hóa mục tiêu 70% dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân vào năm 2030.

CTV Trần Long/VOV.VN
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