Viettel đưa chữ ký số đến đúng “đích ký”, xóa điểm nghẽn trong giao dịch số

Tại Hội nghị kết nối, thúc đẩy phát triển chữ ký số và dịch vụ tin cậy năm 2026 do Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC - Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ tổ chức, Tổng Công ty Viễn thông Viettel (Viettel Telecom) đã giới thiệu hệ sinh thái dịch vụ ký số từ xa MySign và giải pháp hợp đồng lao động điện tử Viettel Contract.

Toàn cảnh Hội nghị kết nối, thúc đẩy phát triển chữ ký số và dịch vụ tin cậy năm 2026

Bằng việc tích hợp trực tiếp chữ ký số vào các phần mềm quản trị, tác nghiệp mà trường học, bệnh viện, ngân hàng và doanh nghiệp sử dụng hằng ngày, Viettel giải bài toán cốt lõi: không đưa người dùng đến chữ ký số, mà đưa chữ ký số đến đúng nơi người dùng cần ký. Đây là cách tiếp cận nhằm tháo gỡ điểm nghẽn trong quá trình phổ cập chữ ký số, góp phần hướng tới mục tiêu 70% dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân vào năm 2030.

Gỡ “điểm nghẽn” từ nghịch lý có chữ ký số nhưng chưa thể ký

Hành lang pháp lý cho giao dịch điện tử và dịch vụ tin cậy tại Việt Nam hiện đã được hoàn thiện với Luật Giao dịch điện tử năm 2023 và các văn bản dưới luật. Tuy nhiên, một trong những rào cản trong thực tiễn là tình trạng chữ ký số và phần mềm nghiệp vụ vẫn vận hành như hai đường song song.

Đại tá Nguyễn Thị Sơn Bình- Đại diện Viettel Telecom giới thiệu hệ sinh thái dịch số của Viettel tại Hội nghị

Phương thức ký số truyền thống đòi hỏi thiết bị phần cứng (USB token), cài đặt trình điều khiển và thực hiện thao tác trên ứng dụng riêng biệt. Đối với giáo viên đang số hóa học bạ, bác sĩ trong ca trực hay giao dịch viên ngân hàng, việc phải chuyển đổi giữa các công cụ có thể làm gián đoạn quy trình xử lý hồ sơ số và khiến một số khâu vẫn phải duy trì văn bản giấy.

Trong lĩnh vực y tế, yêu cầu càng rõ nét khi nhiều quy trình khám chữa bệnh cần chữ ký hoặc xác nhận của nhiều chủ thể tham gia, trong đó có nhân viên y tế và, tùy từng loại hồ sơ, người bệnh. Nếu chữ ký số không được tích hợp ngay tại nơi phát sinh giao dịch, quá trình số hóa toàn trình sẽ khó được thực hiện liền mạch.

MySign: Giải pháp ký số từ xa tại “điểm chạm nghiệp vụ”

Thay vì yêu cầu người dân, người lao động phải đi tìm công cụ để ký, Viettel triển khai cách tiếp cận ngược lại: đưa chữ ký số tích hợp thẳng vào luồng xử lý công việc.

Ứng dụng công nghệ ký số từ xa (Remote Signing) theo Giấy phép số 363/GP-BTTTT, khóa bí mật của người dùng được lưu giữ an toàn tại hệ thống của nhà cung cấp dịch vụ; người dùng chỉ cần xác thực trên điện thoại để hoàn tất thao tác ký, không cần thiết bị phần cứng và không phải cài đặt phần mềm riêng.

Viettel cam kết đồng hành xây dựng chính quyền số và xã hội số địa phương

Đến nay, Viettel MySign đã được tích hợp trên hơn 965 hệ thống, môi trường tác nghiệp số thuộc các lĩnh vực y tế, giáo dục, ngân hàng, tài chính, doanh nghiệp, công chứng, dịch vụ công và cơ quan quản lý nhà nước, cho thấy khả năng sẵn sàng phục vụ trên quy mô lớn.

Từ ngân hàng, trường học, bệnh viện đến hợp đồng lao động

Hệ sinh thái ký số của Viettel hiện được ứng dụng trong 4 nhóm lĩnh vực chính:

Tài chính – Ngân hàng, Chứng khoán, Công chứng: MySign hỗ trợ bảo đảm tính toàn vẹn và giá trị pháp lý trong các quy trình phê duyệt tín dụng trực tuyến, xác thực bổ sung cho giao dịch chuyển tiền giá trị lớn; đồng thời kết hợp với giải pháp định danh khách hàng điện tử (eKYC), hỗ trợ quá trình mở tài khoản và giải ngân từ xa.

Giáo dục: Chữ ký số được tích hợp trực tiếp vào phần mềm quản lý nhà trường, hỗ trợ ký số học bạ điện tử, cấp phát văn bằng - chứng chỉ số và số hóa hồ sơ nhân sự. Qua đó, các quy trình nghiệp vụ có thể được thực hiện liền mạch ngay trên hệ thống mà nhà trường và giáo viên đang sử dụng.

Y tế: Y bác sĩ có thể thực hiện ký số hồ sơ bệnh án ngay trong luồng khám, chữa bệnh; người bệnh có thể xác nhận đơn thuốc, phiếu đồng ý điều trị trên điện thoại di động. Đây là một trong những nền tảng kỹ thuật quan trọng để các cơ sở y tế tiến tới triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, giảm dần việc sử dụng bệnh án giấy.

Hợp đồng lao động điện tử (Viettel Contract): Giải pháp đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật về chữ ký số, tem thời gian (Timestamp), eKYC và mã định danh theo Nghị định 337/2025/NĐ-CP và Thông tư 08/2026/TT-BNV.

Viettel Contract tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để tự động trích xuất thông tin từ căn cước công dân/hộ chiếu, hỗ trợ doanh nghiệp xử lý và ký kết số lượng lớn hợp đồng trên môi trường điện tử; người lao động có thể hoàn tất thủ tục thông qua đường link trên thiết bị di động.

Viettel Contract đã được triển khai cùng Trung tâm Lao động ngoài nước (Colab) và Ngân hàng Chính sách xã hội nhằm số hóa quy trình cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài, qua đó góp phần giảm thời gian và chi phí đi lại.

Cam kết đồng hành xây dựng chính quyền số và xã hội số địa phương

Riêng tại Phú Thọ, bài toán tích hợp chữ ký số càng trở nên rõ nét sau quá trình sắp xếp các đơn vị hành chính. Toàn tỉnh hiện có 655 cơ sở giáo dục công lập và 57 cơ sở y tế công lập, tương ứng hơn 712 hệ thống phần mềm quản lý cần tích hợp chữ ký số và trên 80.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên y tế có nhu cầu sử dụng chứng thư số cá nhân.

Quy mô này đặt ra yêu cầu không chỉ về việc cấp phát chứng thư số, mà quan trọng hơn là khả năng chuẩn hóa và tích hợp chữ ký số vào các hệ thống nghiệp vụ đang được sử dụng, giúp người dùng có thể ký ngay tại nơi phát sinh giao dịch.

Nhấn mạnh vai trò của công nghệ nền tảng, Đại tá Nguyễn Thị Sơn Bình, Phó Giám đốc Trung tâm Giải pháp Doanh nghiệp số, Viettel Telecom khẳng định:

“Thực tiễn triển khai cho thấy rào cản lớn nhất không nằm ở việc cấp phát chứng thư số, mà ở việc chữ ký số chưa hiện diện đúng nơi phát sinh giao dịch. Khi các đơn vị đã tinh gọn đầu mối, một giải pháp tích hợp chuẩn hóa duy nhất có thể dùng chung cho toàn tỉnh. Nếu dữ liệu là dòng chảy của chuyển đổi số, thì chữ ký số chính là ‘con dấu’ bảo đảm mỗi giao dịch trên dòng chảy ấy có đầy đủ giá trị pháp lý”.

Với phương châm hành động “Công nghệ từ trái tim”, Viettel khẳng định sẵn sàng nguồn lực hạ tầng, giải pháp và nhân sự để đồng hành cùng các địa phương trên toàn quốc, đưa chữ ký số hiện diện ngày càng sâu rộng trong các hoạt động của người dân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước, góp phần xây dựng xã hội số văn minh, minh bạch và an toàn.