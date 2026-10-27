VinFast VF MPV 7 linh hoạt chở người, chở đồ cho gia đình đông thành viên

Linh hoạt chỗ ngồi, rộng khoang hành lý

Thường xuyên đưa đón hai con đi học, bố mẹ đi chơi và chở cả gia đình về quê vào cuối tuần, chị Nguyễn Thanh Hà, nhân viên văn phòng tại Hà Nội, muốn tìm một chiếc xe đủ chỗ cho sáu người và có khoang hành lý rộng rãi.

VinFast VF MPV 7 đáp ứng nhu cầu này với cấu hình ba hàng ghế, bảy chỗ ngồi và chiều dài cơ sở 2.840 mm. Khi có ông bà cùng đi, gia đình chị Hà sử dụng cả ba hàng ghế. Hàng ghế thứ hai có thể trượt tiến, lùi và điều chỉnh độ ngả lưng, cho phép mở rộng khoảng để chân giữa hai hàng ghế sau.

Trong khi đó, hàng ghế thứ ba có thể gập phẳng xuống để mở rộng khoang hành lý, hàng thứ hai có thể gập theo tỷ lệ 60:40. Khi cần chở đồ cồng kềnh, chủ xe có thêm phương án mở rộng không gian bằng cách gập từng phần ghế. Dung tích khoang hành lý khi gập cả hai hàng ghế sau lên tới 1.240 lít, thoải mái không gian cho vali, xe đẩy hoặc đồ cồng kềnh.

Cấu hình cabin vì thế có thể thay đổi theo số hành khách và lượng hành lý, từ chuyến đi sân bay đến buổi mua sắm cuối tuần.

Thuận tiện đi xa, nhẹ chi phí sở hữu

Với những chuyến có đủ ông bà, bố mẹ và các con, gia đình chị Hà cũng đánh giá cao sự thoải mái ở cả ba hàng ghế. VF MPV 7 trang bị cửa gió điều hòa ở cả hàng hai và hàng ba, đưa luồng khí mát trực tiếp tới người ngồi phía sau. Hệ thống treo sau đa liên kết hạn chế rung xóc truyền vào cabin khi xe qua đoạn đường không bằng phẳng.

Động cơ trên VF MPV 7 có công suất tối đa 150 kW, mô-men xoắn cực đại 280 Nm. Đặc tính phản hồi nhanh của mô-tơ tạo lực kéo ngay khi người lái đạp ga, đáp ứng nhu cầu tăng tốc nhanh khi nhập làn hoặc vượt xe trên đường trường.

Tầm vận hành lên tới 450 km sau một lần sạc đầy mở rộng phạm vi di chuyển cho người dùng. Gia đình có thể dùng cùng chiếc xe để đi làm trong tuần và về quê vào ngày nghỉ.

Hiện VF MPV 7 có giá niêm yết 750 triệu đồng. Trong chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2, mức ưu đãi 9% tương đương 67,5 triệu đồng đưa giá xe còn 682,5 triệu đồng, tạo thêm thuận lợi cho gia đình muốn sở hữu ô tô bảy chỗ.

Chương trình diễn ra từ 19/9 đến hết 19/12/2026, dành cho khách hàng đang sở hữu ô tô, xe máy xăng của bất kỳ thương hiệu nào hoặc ô tô, xe máy điện VinFast chuyển sang mua ô tô điện

Xe mới có thể do chính khách hàng hoặc vợ/chồng, con, bố mẹ hai bên, anh chị em ruột bên vợ hoặc bên chồng đứng tên. Khách hàng còn được miễn phí sạc tại V-Green 10 lần mỗi tháng đến hết 10/2/2029, giảm đáng kể chi phí sử dụng xe trong hơn hai năm đầu sở hữu.

Khách hàng có cơ hội lái thử các dòng ô tô điện VinFast tại chuỗi sự kiện “Lên đời xe điện – Chọn xe chọn VinFast”, diễn ra từ ngày 10/10 đến 1/11/2026 tại 10 tỉnh, thành trên cả nước. Tại sự kiện, khách hàng có thể trực tiếp trải nghiệm không gian, trang bị và cầm lái các dòng xe, đồng thời được tư vấn về chính sách ưu đãi lên tới 9% từ chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2. Khách hàng có thể xem chi tiết lịch trình và địa điểm tổ chức tại website VinFast.