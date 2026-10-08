Vượt biên giới: hành trình xi măng Tân Thắng chinh phục các thị trường khắt khe

Vì sao xuất khẩu xi măng không đơn giản như tiêu thụ nội địa

Để một lô xi măng có thể xuất khẩu sang các thị trường như Mỹ, Australia hay Hàn Quốc, sản phẩm không chỉ cần đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật trong nước mà còn phải vượt qua các vòng kiểm định theo tiêu chuẩn của từng thị trường nhập khẩu, vốn thường đặt ra yêu cầu khắt khe hơn về độ ổn định cường độ, thành phần khoáng và độ đồng đều giữa các lô sản xuất. Bên cạnh đó, quá trình vận chuyển đường biển kéo dài nhiều tuần cũng đòi hỏi xi măng phải giữ được chất lượng ổn định trong suốt thời gian lưu kho và vận chuyển, khác với tiêu thụ nội địa khi thời gian từ sản xuất đến sử dụng thường ngắn hơn nhiều. Đây là lý do vì sao không phải nhà máy xi măng nào cũng đủ điều kiện tham gia vào thị trường xuất khẩu, dù có thể đáp ứng tốt tiêu chuẩn trong nước.

Xi măng Tân Thắng được đóng gói chuẩn bị xuất khẩu

Nền tảng công nghệ đứng sau khả năng xuất khẩu

Theo đại diện nhà máy, khả năng xuất khẩu ổn định sang các thị trường khắt khe của xi măng Tân Thắng bắt nguồn trực tiếp từ dây chuyền sản xuất đồng bộ theo công nghệ FLSmidth của Đan Mạch, Top đầu Châu Âu, giúp kiểm soát chặt chẽ chất lượng clinker và xi măng thành phẩm ngay từ khâu sản xuất cốt lõi. Ông Nguyễn Xuân Hùng, Phó Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Xi măng Tân Thắng, cho biết: “Để xuất khẩu ổn định và lâu dài sang một thị trường, chúng tôi không chỉ cần đạt chuẩn ở một vài lô hàng đầu tiên, mà phải chứng minh được khả năng duy trì chất lượng đồng đều qua nhiều đợt xuất khẩu liên tiếp. Đây chính là điều mà một dây chuyền sản xuất được kiểm soát đồng bộ mới có thể đáp ứng được.” Theo thông tin kỹ thuật được nhà máy chia sẻ, các lô xi măng xuất khẩu đều trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt trước khi rời cảng, đảm bảo đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật của từng thị trường nhập khẩu.

Máy nghiền Clinker từ FLSmidth Đan Mạch – Top đầu châu Âu

Lò quay ngang từ FLSmidth Đan Mạch – Top Đầu châu Âu

Xi măng Tân Thắng – xuất khẩu sang các nước Mỹ, Úc & Hàn Quốc

Ý nghĩa đối với thị trường trong nước

Với người tiêu dùng trong nước, việc xi măng Tân Thắng đủ điều kiện xuất khẩu sang các thị trường khắt khe mang một ý nghĩa thực tế: xi măng phục vụ thị trường nội địa và xi măng xuất khẩu đều xuất phát từ cùng một dây chuyền sản xuất, cùng một quy trình kiểm soát chất lượng, nên không tồn tại một tiêu chuẩn “cao hơn” riêng dành cho xuất khẩu và một tiêu chuẩn khác thấp hơn cho thị trường trong nước. Đây là điểm khác biệt so với cách nhiều người vẫn nghĩ về hàng xuất khẩu, khi cho rằng sản phẩm bán ra nước ngoài thường được sản xuất theo một quy trình riêng, tách biệt với hàng phục vụ thị trường nội địa. Đại diện Tân Thắng cho biết đây cũng là định hướng nhà máy theo đuổi ngay từ giai đoạn đầu tư ban đầu: xây dựng một nền tảng sản xuất đủ năng lực đáp ứng đồng thời cả yêu cầu của thị trường nội địa lẫn các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe nhất, thay vì chỉ tối ưu cho một phân khúc thị trường riêng lẻ.

Cường độ nén của xi măng Tân Thắng PCB40 CLC vượt chuẩn Việt Nam tới 15%

Nhìn ở góc độ rộng hơn, việc một nhà máy xi măng tại Nghệ An, khu vực chưa phải trung tâm sản xuất xi măng truyền thống của cả nước, có thể vươn ra các thị trường xuất khẩu khắt khe, cũng phần nào phản ánh xu hướng chung của ngành xi măng Việt Nam trong những năm gần đây: đầu tư mạnh vào công nghệ hiện đại ngay từ đầu để cạnh tranh không chỉ ở thị trường nội địa mà còn trên bản đồ xuất khẩu toàn cầu, trong bối cảnh nguồn cung xi măng trong nước đang ở mức dư thừa và cạnh tranh ngày càng gay gắt.

Nhà máy xi măng Tân Thắng nhìn từ trên cao