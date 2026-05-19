Đổi pin siêu tiện lý do Evo Lite hút khách đô thị

Thứ Ba, 10:42, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - VinFast Evo Lite đáp ứng trọn vẹn nhu cầu di chuyển hằng ngày và trở thành lựa chọn thực tế cho người dùng nhờ ưu điểm: Không cần giấy phép lái xe, chi phí sử dụng thấp, đổi pin nhanh.

Đổi pin nhanh, đi phố thuận tiện

Làm việc tại một tòa văn phòng cách nhà khoảng 7 km, anh Hoàng Nam, nhân viên một công ty xuất nhập khẩu tại Ba Đình (Hà Nội), chọn xe máy điện làm phương tiện đi làm hằng ngày. Theo anh, quãng đường đi làm không dài nhưng thường xuyên phải dừng chờ đèn đỏ và len qua các đoạn ùn ứ. Vì vậy, một mẫu xe nhỏ gọn, phản hồi ga tốt, vận hành êm và dễ kiểm soát như VinFast Evo Lite phù hợp với nhu cầu di chuyển trong phố.

“Xe phản hồi tay ga ngay lập tức, kích thước lại nhỏ gọn, không yêu cầu bằng lái nên ai cũng sử dụng được. Thỉnh thoảng vợ tôi hoặc mẹ tôi cũng có thể lấy xe đi chợ, hết pin thì ra tủ đổi, nhanh hơn cả đổ xăng”, anh Nam nhấn mạnh.

Lợi thế khiến Evo Lite khác biệt trong sử dụng hằng ngày là khả năng đổi pin nhanh. Thay vì phải chờ sạc tại nhà, người dùng có thể tháo pin và đổi tại trạm. Trong trải nghiệm thực tế, kênh AutoPro nhận xét, thao tác đổi pin được thực hiện dễ dàng thông qua ứng dụng và trụ đổi pin.

Không chỉ phù hợp với dân văn phòng, Evo Lite còn đáp ứng nhóm khách hàng phụ huynh mua xe cho con đi học. Chị Minh Anh (TP.HCM) cho biết, khi chọn xe, yếu tố được gia đình đặt lên hàng đầu là độ ổn định, an toàn và Evo Lite đáp ứng tốt những tiêu chí này. 

“Nhiều loại xe máy điện trôi nổi hay bị giật cục khi lái, thân xe hay bị lắc. Trong khi Evo Lite chạy êm, mượt, ổn định và có tốc độ giới hạn đảm bảo an toàn cho cháu”, chị Minh Anh chia sẻ.

Cũng theo chị, trong khi các mẫu xe cho học sinh khác sử dụng ắc-quy chì, Evo Lite lại được trang bị pin LFP dung lượng 1,5 kWh và khả năng đổi pin nên tính an toàn và tiện dụng của mẫu xe này càng trở nên nổi trội hơn.

“Thỉnh thoảng tôi cũng dùng xe của cháu để đi trong phố. Pin đáp ứng tốt nhu cầu hằng ngày, khi cần có thể đổi pin hoặc sạc lại rất thuận tiện”, chị nói.

“Đi cả tháng vẫn rẻ hơn tiền đổ xăng 1 tuần”

Bên cạnh chất lượng vận hành, chi phí sở hữu ban đầu cũng giúp Evo Lite trở thành một trong những mẫu xe hấp dẫn nhất trên thị trường. Mẫu xe hiện có giá niêm yết từ 17 triệu đồng, tuy nhiên nhờ loạt ưu đãi cộng dồn, khách hàng thời điểm này có thể sở hữu Evo Lite với mức giá thực tế chỉ từ 14,8 triệu đồng.

Theo đó, người mua xe máy điện VinFast hiện được hưởng ưu đãi theo chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện và hỗ trợ lệ phí trước bạ. Tổng ưu đãi tới 13% được trừ thẳng vào giá giúp mẫu xe dễ tiếp cận hơn với mọi khách hàng.

Bên cạnh đó, chi phí sử dụng hằng ngày với Evo Lite cũng ở mức tối thiểu khi VinFast áp dụng chính sách miễn phí đổi pin 20 lần/tháng cho khách hàng đến hết ngày 30/06/2028, tương ứng quãng đường di chuyển tối thiểu 800 km/tháng. Với nhu cầu đi học, đi làm, đi chợ hoặc di chuyển trong nội đô, quãng đường này hoàn toàn đáp ứng tốt phần lớn nhu cầu sử dụng hằng ngày của người dùng.

“Vì được miễn phí đổi pin nên mỗi tháng chỉ tốn 175.000 đồng thuê pin - tương đương tiền đổ xăng trong 1 tuần trước đây. Trong khi xe máy điện chạy êm ái và tiện lợi hơn, ít phải thay thế, bảo dưỡng hơn nên chi phí nuôi xe cũng thấp hơn xe xăng”, chị Hoàng Hà (Hà Nội) đang sử dụng Evo Lite cho biết.

Từ học sinh, sinh viên đến dân văn phòng, Evo Lite đang cho thấy sức hút của một mẫu xe điện nhỏ gọn, dễ tiếp cận và phù hợp với nhu cầu di chuyển hằng ngày trong đô thị.

VinFast Evo Lite ghi điểm tuyệt đối với học sinh Hà Nội

VOV.VN - Tại sự kiện “Phủ xanh trường học 2026” diễn ra ngày 15/5, học sinh trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã trực tiếp trải nghiệm Evo Lite cùng nhiều mẫu xe máy điện VinFast dành cho học sinh, đồng thời được trang bị kiến thức lái xe an toàn.

CTV Hương Giang/VOV.VN
Tag: VinFast VinFast Evo Lite đổi pin nhanh đổi pin xe điện
Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2026: VinFast thống trị bảng xếp hạng
VOV.VN - Với doanh số lấn át nhiều đối thủ, các mẫu xe điện VinFast chiếm tới một nửa danh sách Top 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 4/2026. Trong đó, VinFast Limo Green dẫn đầu danh sách với hơn 6.000 xe bán ra trong tháng 4/2026.

VinFast bán ra 24.774 xe ô tô điện trong tháng 4 - dẫn đầu thị trường Việt Nam
VOV.VN - Ngày 12/5, VinFast công bố kết quả kinh doanh tháng 4/2026 với 24.774 xe ô tô điện được bàn giao đến tay khách hàng, nâng tổng số xe bán ra thị trường trong 4 tháng đầu năm đạt 78.458 xe, khẳng định sức hút mạnh mẽ và vị thế số một vững chắc tại thị trường Việt Nam.

VinFast bán hơn 24.700 ô tô điện trong tháng 4/2026
VOV.VN - Theo công bố kết quả kinh doanh của VinFast, tháng 4/2026 hãng xe Việt đã bán ra 24.774 xe ô tô điện, nâng tổng số xe bán ra thị trường trong 4 tháng đầu năm đạt 78.458 xe.

