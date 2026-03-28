Khép lại mùa giải Futsal HDBank Sinh viên khu vực ĐBSCL 2026 đầy ấn tượng

Dọc tuyến đường 30/4 – một trong những trục đường huyết mạch của TP. Cần Thơ – hàng loạt phướn được treo dọc hai bên thu hút mọi ánh nhìn. Không chỉ ngoài phố, không khí ấy còn lan tỏa vào tận khuôn viên Đại học Cần Thơ. Từ cổng trường, sân bãi đến các khu vực sinh hoạt chung, hình ảnh về giải đấu xuất hiện đồng bộ, sống động, như một lời mời gọi đầy hào hứng.

Từ ngày khai mạc 21/3, sân đấu đã trở thành điểm hẹn của những cảm xúc. Có thể thấy, giải đấu năm nay không chỉ là sân chơi thể thao, mà còn là nơi lan tỏa năng lượng tích cực, khơi gợi tình yêu với bóng đá trong giới trẻ. Đặc biệt, sự đồng hành của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Hội Thể thao Đại học và Chuyên nghiệp ĐBSCL, Đại học Cần Thơ và Ngân hàng HDBank đã tạo nên một môi trường chuyên nghiệp, giúp các tài năng trẻ có cơ hội thể hiện, học hỏi và trưởng thành.

Cầu thủ Trần Quốc Thắng, sinh viên trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ chia sẻ: "Em đến giải đấu futsal với tâm thế học hỏi và trải nghiệm. Giải đấu này mang cho em khá nhiều cảm xúc".

Cầu thủ Nguyễn Trung Tính, sinh viên trường Cao đẳng nghề Cần Thơ bày tỏ: "Đây là lần đầu tiên em tham gia một giải đấu được tổ chức chuyên nghiệp và quy mô lớn thế này".

Trợ lý HLV đội trường Đại học Cần Thơ Duy Khánh Nhật chia sẻ: "Công tác truyền thông bài bản rất tốt, Ban tổ chức khá chỉn chu về phần áp phích, poster,… từ cổng A trường kéo dài vào trong. Trong sân thi đấu cũng rất ok, từ âm thanh, ánh sáng hiện trường. Tôi có lướt tiktok thì thấy rất nhiều video của ban tổ chức, lan toả lên cả fanpage của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Theo tôi giải nên tổ chức hàng năm vì tinh thần thể thao của giải lan toả rất tích cực".

Không chỉ gây ngạc nhiên cho các cầu thủ trẻ đến từ 8 trường Đại học, Cao đẳng tại ĐBSCL, giải còn thu hút lượng lớn khán giả đến cổ vũ, tiếng hò reo vang khắp nhà thi đấu. Dù là đội thắng hay thua, dù là cầu thủ hay cổ động viên, tất cả đều góp phần tạo nên bức tranh rực rỡ mang sắc màu futsal sinh viên – nơi thể hiện tinh thần đoàn kết, giao lưu và khát vọng vươn xa.

Cùng nhóm bạn đến cổ vũ đội nhà - trường Đại học Cần Thơ, bạn Trần Phương Nam bày tỏ: "Lâu nay em cũng có chơi hoặc cổ vũ ngoài sân cỏ chứ chưa từng ở sân futsal. Em cũng có theo dõi một vài trận đấu ở các giải futsal trong và ngoài nước. Nhịp độ các trận rất là nhanh, em thấy rất hào hứng và luôn tập trung vào trận đấu trên sân".

Ngay từ những ngày đầu của mùa giải, người hâm mộ đã chứng kiến một cuộc tái ngộ đặc biệt - Trận đấu khai mạc giữa Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Nam Cần Thơ. Đây không đơn thuần là màn “khởi động”, mà còn là sự tái hiện của một mối lương duyên kéo dài nhiều năm; cũng là cuộc tái ngộ của hai đội bóng từng tạo nên trận chung kết giàu cảm xúc tại mùa giải Futsal Sinh viên đồng hành năm 2022 - thời điểm mà futsal học đường khu vực bắt đầu định hình rõ nét bản sắc và sức hút riêng. Thật bất ngờ, sau 4 năm, 2 đội lại tiếp tục “chạm trán” trong trận chung kết Giải Futsal HDBank Sinh viên khu vực ĐBSCL năm 2026.

Giải đấu thu hút đông đảo cổ động viên

Cổ động viên vui mừng nhận được quà từ Ban tổ chức

Với quyết tâm đòi lại món nợ cũ, cùng một chút may mắn đội futsal trường Đại học Nam Cần Thơ đã giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-1, mang về chiếc cúp vô địch.

Cầu thủ Nguyễn Lê Tứ, đội futsal trường Đại học Nam Cần Thơ hân hoan bày tỏ: "Những tháng qua đội em cố gắng tập luyện hết sức chăm chỉ, nghe lời thầy và ban huấn luyện để có được thành quả như hôm nay. Năm nay lực lượng giữa các trường khá đồng đều, mùa giải sắp tới diễn ra thì đội em sẽ tập luyện nhiều hơn để có thành tích tốt hơn".

Trợ lý HLV Lê Trần Anh Kha, đội futsal trường Đại học Nam Cần Thơ cho biết: "Tôi và ban huấn luyện cũng đã chọn ra những gương mặt đủ sức để đá giải futsal này. Đội thường xuyên tập luyện buổi trưa để cầu thủ có đủ thể lực chơi sân trong nhà. Tôi mong muốn năm sau giải sẽ về với ĐBSCL một lần nữa để các em tiếp tục trải nghiệm tiếp không khí sôi động này và làm cho TP. Cần Thơ có thêm nhiều nét đặc sắc hơn nữa".

Bên cạnh các trận đấu, nhiều hoạt động bên lề cũng được tổ chức nhằm tạo không gian giao lưu, kết nối cho sinh viên.

Phó Tổng Giám đốc VOV Vũ Hải Quang (bên phải) và ông Trần Anh Tú - Phó Chủ tịch VFF trao cúp vô địch cho đội futsal trường Đại học Nam Cần Thơ

Ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng giám đốc VOV - Trưởng Ban chỉ đạo Giải Futsal Sinh viên khu vực ĐBSCL năm 2026, khẳng định: Trong dòng chảy phát triển của thể thao học đường Việt Nam, futsal ngày càng khẳng định vị thế là môn thể thao hiện đại, năng động và phù hợp với giới trẻ. Thông qua giải đấu, nhiều sinh viên đã có cơ hội bước ra khỏi khuôn khổ sân trường, tiếp cận những sân chơi mang tầm vóc lớn hơn. Uy tín và tính chuyên nghiệp của giải đấu được bảo chứng bởi kinh nghiệm một thập kỷ tổ chức các giải futsal quốc gia của VOV.

"Giải Futsal HDBank Sinh viên khu vực ĐBSCL năm 2026, trước hết để kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thứ hai đây là giải tiếp nối cho hành trình sau giải sinh viên được tổ chức tại khu vực như Tây Nguyên năm 2023, Hà Nội năm 2024 và TP.HCM năm 2025. Đây là mục tiêu của chúng tôi sẽ lan toả và tiến tới giải futsal sinh viên trên phạm vi cả nước. Đây là hoạt động đã được tổ chức bởi đơn vị chủ trì là Đài Tiếng nói Việt Nam sau một thập niên, đồng thời phối hợp với sự hỗ trợ rất đắc lực, nhiệt tình của ngân hàng HDBank – nhà tài trợ kim cương. Sau khi tổ chức tại Cần Thơ thì chúng tôi có thể tổ chức thêm một điểm nữa ở miền Trung – đó là Đà Nẵng, rất có thể sẽ quay lại tổ chức giải lần nữa vào năm 2028 hoặc một năm nào khác tuỳ vào sự phát triển và tiềm năng của TP. Cần Thơ" - Phó Tổng giám đốc VOV Vũ Hải Quang nói.

Nhìn lại hành trình vừa qua, khó có thể quên hình ảnh những gương mặt sinh viên rạng rỡ, những bước chạy không biết mệt mỏi trên sân, cùng những giọt mồ hôi thấm đẫm áo vì khát khao chiến thắng. Mỗi trận đấu, mỗi bàn thắng đều mang trong mình một câu chuyện riêng – câu chuyện của tuổi trẻ, của đam mê và của tinh thần thể thao cao thượng.