Lãi hơn 4.500 tỷ đồng, Vietnam Airlines khẳng định vị thế dẫn đầu ngành bay

Thứ Tư, 21:42, 29/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vietnam Airlines công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 với doanh thu hơn 37.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.514 tỷ đồng. Hãng chủ động ứng phó biến động giá nhiên liệu và rủi ro thị trường quốc tế để giữ đà tăng trưởng trong năm 2026.

Vietnam Airlines (mã chứng khoán: HVN) công bố kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2026 trong bối cảnh thị trường hàng không quốc tế xuất hiện các yếu tố bất định do diễn biến xung đột tại Trung Đông. Trên cơ sở đó, hãng đồng thời triển khai các giải pháp điều hành nhằm chủ động ứng phó với các rủi ro có xu hướng gia tăng trong các quý tiếp theo.

Q​​​​​​quý I/2026, Vietnam Airlines đã khai thác gần 43.000 chuyến bay, phục vụ hơn 6,9 triệu lượt hành khách.

Quý I duy trì tăng trưởng nhờ cao điểm Tết và điều hành theo diễn biến thị trường

Trong Quý I/2026, Vietnam Airlines đã khai thác gần 43 nghìn chuyến bay, phục vụ hơn 6,9 triệu lượt hành khách, tương ứng tăng 11% về số chuyến và gần 12% về sản lượng so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này không chỉ phản ánh xu hướng phục hồi tích cực của thị trường mà còn cho thấy hiệu quả trong công tác điều hành khai thác theo hướng chủ động, bám sát diễn biến cung - cầu.

Đặc biệt, trong cao điểm Tết Nguyên đán, giai đoạn có cường độ khai thác lớn nhất trong năm, Vietnam Airlines đã tổ chức vận hành an toàn, hiệu quả với tần suất có thời điểm đạt 660–670 chuyến bay mỗi ngày, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm 2025.

Song song với hoạt động sản xuất kinh doanh, Vietnam Airlines tiếp tục triển khai các định hướng chiến lược dài hạn. Trong khuôn khổ chuyến công tác cấp cao tại Hoa Kỳ, Tổng công ty đã ký kết hợp đồng mua 50 tàu bay Boeing 737-8. Đây là bước đi có ý nghĩa quan trọng trong lộ trình hiện đại hóa đội bay, góp phần nâng cao hiệu quả khai thác và tăng cường năng lực cạnh tranh trong trung và dài hạn.

Về mạng đường bay, Vietnam Airlines tiếp tục mở rộng các đường bay quốc tế trọng điểm, với mức tăng trưởng trong Quý I/2026 đạt 28,6% so với cùng kỳ năm 2025. Hiện Hãng đang khai thác 11 đường bay thẳng đến châu Âu bằng đội tàu bay thân rộng hiện đại Airbus A350 và Boeing 787, duy trì kết nối trực tiếp với các thị trường trọng điểm. Từ ngày 16/6/2026, đường bay thẳng Hà Nội - Amsterdam sẽ được đưa vào khai thác, góp phần mở rộng hiện diện tại khu vực Tây Âu.

Đồng thời, từ ngày 1/7, tần suất trên đường bay Hà Nội - Moscow được nâng lên 4 chuyến mỗi tuần nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường. Những điều chỉnh này cho thấy định hướng điều hành nhất quán trong việc phát triển thị trường gắn với duy trì các đường bay chiến lược, củng cố kết nối giữa Việt Nam với các trung tâm kinh tế lớn trên thế giới.

Trong bối cảnh giá xăng dầu biến động, doanh thu của Vietnam Airlines đạt 37.500 tỷ đồng.

Vietnam Airlines còn tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu với chỉ số đúng giờ (OTP) cất cánh cao nhất ngành hàng không Việt Nam trong tháng 3/2026, đạt 80,4%, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này chứng tỏ nỗ lực vượt trội trong việc cải thiện chất lượng dịch vụ và quy trình vận hành.

Cùng với đó, Vietnam Airlines tiếp tục được ghi nhận bởi các tổ chức uy tín quốc tế với nhiều giải thưởng quan trọng trong Quý I/2026, như thăng hạng trong Top 25 hãng hàng không truyền thống an toàn nhất thế giới, đứng thứ 19 toàn cầu theo AirlineRatings; được Liên minh hàng không SkyTeam vinh danh tại The Aviation Challenge 2025 với hạng mục giải thưởng tác động trực tiếp; đồng thời ghi danh trong Top 500 doanh nghiệp Châu Á - Thái Bình Dương năm 2026 và tiếp tục thăng hạng quốc tế về giá trị hạng Phổ thông đặc biệt. Những kết quả này góp phần khẳng định vị thế và uy tín của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Trên nền tảng đó, kinh doanh Quý I/2026 của hãng tiếp tục duy trì kết quả tích cực. Doanh thu hợp nhất đạt hơn 37.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 4.514 tỷ đồng; riêng công ty mẹ doanh thu hơn 29.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3.948 tỷ đồng.

Đây là mức tăng trưởng đáng ghi nhận trong bối cảnh thị trường đang có sự thay đổi, trong đó nhu cầu vận chuyển quốc tế phục hồi mạnh đã đóng góp đáng kể vào kết quả chung. Mặc dù từ tháng 3/2026, xung đột tại Trung Đông đã bắt đầu tác động đến thị trường năng lượng thế giới, song ảnh hưởng đến ngành hàng không  Quý I chưa thể hiện rõ nét.

Bên cạnh yếu tố thị trường, kết quả này còn phản ánh hiệu quả từ công tác điều hành theo hướng chủ động, bám sát diễn biến cung cầu, đồng thời tăng cường kỷ luật khai thác, tối ưu hóa lịch bay và kiểm soát chi phí trong toàn hệ thống.

Từ Quý II, áp lực chi phí gia tăng, thị trường tiềm ẩn nhiều rủi ro

Bước sang Quý II/2026, môi trường kinh doanh của ngành hàng không sẽ đối mặt với nhiều thách thức khi các yếu tố bất định dần bộc lộ rõ nét, đặc biệt liên quan đến biến động của giá nhiên liệu.

Diễn biến phức tạp của xung đột tại Trung Đông đang tác động trực tiếp đến thị trường năng lượng toàn cầu. Trong cơ cấu chi phí khai thác của hãng hàng không, nhiên liệu chiếm khoảng 30-40%, do đó mỗi biến động của giá nhiên liệu đều có ảnh hưởng tức thời đến chi phí vận hành và hiệu quả kinh doanh.

Vietnam Airlines lãi đậm quý I, mở rộng đường bay quốc tế và tăng tốc đội bay mới.

Tính đến cuối tháng 4/2026, giá nhiên liệu hàng không Jet A1 duy trì ở mức cao, bình quân khoảng 190–220 USD/thùng, có thời điểm vượt trên 240 USD/thùng do tác động của các yếu tố địa chính trị. Mức giá này cao gấp gần 3 lần so với ngưỡng thông thường (80–90 USD/thùng). Đáng lưu ý, với đặc thù ngành hàng không, mỗi khi giá nhiên liệu tăng thêm 1 USD/thùng so với kế hoạch, chi phí của Vietnam Airlines có thể tăng thêm hơn 300 tỷ đồng mỗi năm.

Điều này đồng nghĩa với việc chỉ riêng biến động giá nhiên liệu đã làm gia tăng đáng kể áp lực chi phí, trực tiếp thu hẹp biên lợi nhuận và đặt ra thách thức lớn đối với hiệu quả sản xuất kinh doanh của hãng trong các quý tiếp theo.

Trước bối cảnh đó, Chính phủ đã triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm an ninh năng lượng, bao gồm đa dạng hóa nguồn nhập khẩu và chuỗi cung ứng xăng dầu, điều hành giá linh hoạt, sử dụng các công cụ bình ổn thị trường và điều chỉnh các loại thuế, phí liên quan đến nhiên liệu bay.

Để thích ứng với những biến động của thị trường, Vietnam Airlines đã chủ động xây dựng các kịch bản điều hành linh hoạt, tập trung tối ưu hóa mạng bay trên các trục nội địa và quốc tế trọng điểm, đồng thời kiểm soát chặt chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả khai thác đội bay.

Bên cạnh đó, hãng tiếp tục đảm bảo vai trò Hãng Hàng không Quốc gia trong việc duy trì kết nối, thúc đẩy giao thương, du lịch và hội nhập kinh tế quốc tế. Với định hướng điều hành bám sát tinh thần chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, Vietnam Airlines hướng tới mục tiêu duy trì đà tăng trưởng hai con số trong năm 2026, góp phần vào ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển bền vững của đất nước.

Trong thời gian tới, Vietnam Airlines tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường và các yếu tố địa chính trị, trên cơ sở đó điều hành hoạt động khai thác linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế. Trọng tâm được đặt vào việc bảo đảm an toàn tuyệt đối, duy trì ổn định mạng bay, kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, qua đó bảo đảm hoạt động vận tải hàng không thông suốt trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Vietnam Airlines báo lãi hơn 7.600 tỷ đồng, tăng trưởng toàn diện năm 2025

VOV.VN - Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực năm 2025 với tăng trưởng hai con số ở nhiều chỉ tiêu, đồng thời duy trì đà phục hồi trong quý I/2026 và chủ động xây dựng kịch bản điều hành trước áp lực chi phí và biến động thị trường quốc tế.

Phi Long/VOV.VN
Vietnam Airlines kể câu chuyện hòa bình trên chuyến bay đặc biệt ngày 30/4
Vietnam Airlines kể câu chuyện hòa bình trên chuyến bay đặc biệt ngày 30/4

VOV.VN - Vietnam Airlines tổ chức chuyến bay đặc biệt dịp 30/4 với chủ đề “Bay cao cùng khát vọng Việt Nam”, tái hiện ký ức lịch sử, lan tỏa giá trị hòa bình và khơi dậy niềm tự hào dân tộc trên hành trình vươn cao của đất nước.

Vietnam Airlines kể câu chuyện hòa bình trên chuyến bay đặc biệt ngày 30/4

Vietnam Airlines kể câu chuyện hòa bình trên chuyến bay đặc biệt ngày 30/4

VOV.VN - Vietnam Airlines tổ chức chuyến bay đặc biệt dịp 30/4 với chủ đề “Bay cao cùng khát vọng Việt Nam”, tái hiện ký ức lịch sử, lan tỏa giá trị hòa bình và khơi dậy niềm tự hào dân tộc trên hành trình vươn cao của đất nước.

Vietnam Airlines đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tăng cường hiện diện tại Trung Quốc
Vietnam Airlines đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tăng cường hiện diện tại Trung Quốc

VOV.VN - Vietnam Airlines vừa ký kết các thỏa thuận hợp tác với đối tác Trung Quốc, tổng giá trị khoảng 50 triệu USD giai đoạn 2026–2030, nhằm mở rộng khai thác hành khách và hàng hóa, qua đó gia tăng hiện diện tại một trong những thị trường quốc tế trọng điểm.

Vietnam Airlines đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tăng cường hiện diện tại Trung Quốc

Vietnam Airlines đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tăng cường hiện diện tại Trung Quốc

VOV.VN - Vietnam Airlines vừa ký kết các thỏa thuận hợp tác với đối tác Trung Quốc, tổng giá trị khoảng 50 triệu USD giai đoạn 2026–2030, nhằm mở rộng khai thác hành khách và hàng hóa, qua đó gia tăng hiện diện tại một trong những thị trường quốc tế trọng điểm.

Vietnam Airlines báo lãi hơn 7.600 tỷ đồng, tăng trưởng toàn diện năm 2025
Vietnam Airlines báo lãi hơn 7.600 tỷ đồng, tăng trưởng toàn diện năm 2025

VOV.VN - Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực năm 2025 với tăng trưởng hai con số ở nhiều chỉ tiêu, đồng thời duy trì đà phục hồi trong quý I/2026 và chủ động xây dựng kịch bản điều hành trước áp lực chi phí và biến động thị trường quốc tế.

Vietnam Airlines báo lãi hơn 7.600 tỷ đồng, tăng trưởng toàn diện năm 2025

Vietnam Airlines báo lãi hơn 7.600 tỷ đồng, tăng trưởng toàn diện năm 2025

VOV.VN - Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực năm 2025 với tăng trưởng hai con số ở nhiều chỉ tiêu, đồng thời duy trì đà phục hồi trong quý I/2026 và chủ động xây dựng kịch bản điều hành trước áp lực chi phí và biến động thị trường quốc tế.

