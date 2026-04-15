Vietnam Airlines đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tăng cường hiện diện tại Trung Quốc

Thứ Tư, 09:48, 15/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vietnam Airlines vừa ký kết các thỏa thuận hợp tác với đối tác Trung Quốc, tổng giá trị khoảng 50 triệu USD giai đoạn 2026–2030, nhằm mở rộng khai thác hành khách và hàng hóa, qua đó gia tăng hiện diện tại một trong những thị trường quốc tế trọng điểm.

Vietnam Airlines vừa ký kết loạt thỏa thuận hợp tác với các đối tác Trung Quốc, tổng giá trị ước tính 50 triệu USD giai đoạn 2026 - 2030, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác ở cả hai mảng hành khách và vận chuyển hàng hóa, qua đó mở rộng hiện diện và củng cố vị thế của hãng tại thị trường trọng điểm này.

vietnam airlines day manh hop tac quoc te, tang cuong hien dien tai trung quoc hinh anh 1
Ông Lê Hồng Hà, Tổng giám đốc Vietnam Airlines trao biên bản ghi nhớ với ông Tsai Cheng Hsun, Giám đốc Shanghai Wang Jun Aviation Service Co., Ltd.

Trong lĩnh vực hành khách, Vietnam Airlines đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện với Beijing Shuozoujiuzou Technology Co., Ltd, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch và dịch vụ vé máy bay tại Trung Quốc. 

Thỏa thuận có hiệu lực trong 5 năm với giá trị khoảng 20 triệu USD, hướng tới mục tiêu thúc đẩy trao đổi khách hai chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Theo đó, hai bên sẽ phối hợp xây dựng các gói sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu thị trường, đồng thời đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá điểm đến Việt Nam tại Trung Quốc. 

Các chương trình hợp tác cũng bao gồm tổ chức các hội chợ du lịch và chiến dịch tiếp thị chung nhằm thu hút khách hàng tiềm năng của cả hai nước.

Trung Quốc là một trong những thị trường nguồn khách quốc tế lớn nhất của du lịch Việt Nam. Trong bối cảnh nhu cầu du lịch quốc tế đang tăng trưởng mạnh mẽ, việc bắt tay với đối tác có mạng lưới phân phối mạnh được kỳ vọng sẽ giúp Vietnam Airlines tăng nhanh sản lượng khách, đồng thời cải thiện hệ số sử dụng ghế trên các đường bay quốc tế.

Bên cạnh mảng hành khách, hãng cũng mở rộng hợp tác trong lĩnh vực vận chuyển hàng hóa thông qua thỏa thuận với Shanghai Wan Jun Aviation Service Co., Ltd. với tổng giá trị lên tới 30 triệu USD. 

Mục tiêu là tăng cường kết nối mạng lưới bán hàng của Vietnam Airlines tại các thị trường trọng điểm, đồng thời thúc đẩy dòng hàng hóa từ Trung Quốc đi Hong Kong, Singapore và Ấn Độ là các trung tâm logistics hàng đầu Châu Á nhờ cơ sở hạ tầng hiện đại, vị trí chiến lược và đổi mới công nghệ.

Theo đó, các bên sẽ phối hợp triển khai hoạt động bán hàng, chia sẻ tải cung ứng trên các đường bay và tối ưu quy trình khai thác hàng hóa. Mối quan hệ này góp phần mở rộng kênh phân phối, tối ưu hóa chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực khai thác hàng hóa quốc tế của hãng. 

Đồng thời, hai bên sẽ chia sẻ kinh nghiệm vận hành và quản lý logistics, nâng cao hiệu quả hoạt động của mảng vận chuyển hàng hóa - lĩnh vực đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong cơ cấu doanh thu của hãng.

Trung Quốc tiếp tục là một trong những thị trường quan trọng nhất của Vietnam Airlines. 

Hiện, hãng đang khai thác 6 đường bay kết nối Việt Nam với các thành phố lớn của Trung Quốc, bao gồm Hà Nội - Bắc Kinh, TP.HCM - Đại Hưng (Bắc Kinh), Hà Nội - Thượng Hải, TP.HCM - Thượng Hải, Hà Nội - Quảng Châu và TP.HCM - Quảng Châu với gần 40 chuyến bay mỗi tuần. 

Năm 2025, hãng vận chuyển 661 nghìn khách trên các đường bay này và dự kiến đạt gần 780 nghìn khách trong năm 2026.

Việc mở rộng hợp tác ở cả mảng hành khách và hàng hóa khẳng định tầm nhìn chiến lược của Vietnam Airlines theo hướng toàn diện và linh hoạt hơn. 

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng trong khu vực, mở rộng mạng lưới đối tác được xem là đòn bẩy quan trọng nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và duy trì đà tăng trưởng bền vững. 

Các thỏa thuận mới sẽ tạo nền tảng để hãng tiếp tục phát triển mạng đường bay, tăng tần suất khai thác và tối ưu hiệu quả vận hành, qua đó nâng tầm vị thế trên thị trường hàng không quốc tế trong thời gian tới.

Trải nghiệm 5 sao bắt đầu từ 5 giác quan cùng Vietnam Airlines

VOV.VN - Vietnam Airlines tái định hình trải nghiệm hàng không bằng chiến lược 5 giác quan, kiến tạo hành trình bay đa giác quan xuyên suốt từ sân bay đến khoang khách. Hướng tới mục tiêu đạt chuẩn hãng hàng không 5 sao trước năm 2030, hãng tập trung nâng tầm dịch vụ, đồng bộ trải nghiệm và xây dựng dấu ấn thương hiệu.

Vietnam Airlines phối hợp Bộ Quốc phòng tổ chức "Chuyến bay màu xanh"
Vietnam Airlines phối hợp Bộ Quốc phòng tổ chức "Chuyến bay màu xanh"

VOV.VN - Vietnam Airlines phối hợp Bộ Quốc phòng tổ chức “Chuyến bay màu xanh – Tri ân quá khứ, lan tỏa giá trị bình đẳng giới”, hành trình ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4, lan tỏa thông điệp nhân văn và tôn vinh vai trò phụ nữ Việt Nam.

Vietnam Airlines phối hợp Bộ Quốc phòng tổ chức "Chuyến bay màu xanh"

Vietnam Airlines phối hợp Bộ Quốc phòng tổ chức "Chuyến bay màu xanh"

VOV.VN - Vietnam Airlines phối hợp Bộ Quốc phòng tổ chức “Chuyến bay màu xanh – Tri ân quá khứ, lan tỏa giá trị bình đẳng giới”, hành trình ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam 30/4, lan tỏa thông điệp nhân văn và tôn vinh vai trò phụ nữ Việt Nam.

Vietnam Airlines báo lãi hơn 7.600 tỷ đồng, tăng trưởng toàn diện năm 2025
Vietnam Airlines báo lãi hơn 7.600 tỷ đồng, tăng trưởng toàn diện năm 2025

VOV.VN - Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực năm 2025 với tăng trưởng hai con số ở nhiều chỉ tiêu, đồng thời duy trì đà phục hồi trong quý I/2026 và chủ động xây dựng kịch bản điều hành trước áp lực chi phí và biến động thị trường quốc tế.

Vietnam Airlines báo lãi hơn 7.600 tỷ đồng, tăng trưởng toàn diện năm 2025

Vietnam Airlines báo lãi hơn 7.600 tỷ đồng, tăng trưởng toàn diện năm 2025

VOV.VN - Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực năm 2025 với tăng trưởng hai con số ở nhiều chỉ tiêu, đồng thời duy trì đà phục hồi trong quý I/2026 và chủ động xây dựng kịch bản điều hành trước áp lực chi phí và biến động thị trường quốc tế.

Vietnam Airlines và Pacific là “Nhà vận chuyển chính thức” Festival Huế 2026
Vietnam Airlines và Pacific là “Nhà vận chuyển chính thức” Festival Huế 2026

VOV.VN - Vietnam Airlines và Pacific Airlines tiếp tục đảm nhận vai trò “Nhà vận chuyển chính thức” của Festival Huế 2026 với tổng giá trị hỗ trợ hơn 1,1 tỷ đồng, góp phần quảng bá hình ảnh cố đô Huế, thúc đẩy kết nối du lịch và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Vietnam Airlines và Pacific là “Nhà vận chuyển chính thức” Festival Huế 2026

Vietnam Airlines và Pacific là “Nhà vận chuyển chính thức” Festival Huế 2026

VOV.VN - Vietnam Airlines và Pacific Airlines tiếp tục đảm nhận vai trò “Nhà vận chuyển chính thức” của Festival Huế 2026 với tổng giá trị hỗ trợ hơn 1,1 tỷ đồng, góp phần quảng bá hình ảnh cố đô Huế, thúc đẩy kết nối du lịch và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

