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Lifebuoy tiếp sức trẻ em tại Lai Châu, Lào Cai và Quảng Trị bước vào năm học mới

Thứ Bảy, 18:05, 05/09/2026
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VOV.VN - Nhân dịp khai giảng năm học 2026 - 2027, Lifebuoy phối hợp cùng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam triển khai chuỗi hoạt động tại Lai Châu, Lào Cai và Quảng Trị, hỗ trợ cải thiện điều kiện trường lớp, chăm sóc sức khỏe và trao tặng những món quà thiết yếu cho học sinh tại các điểm trường còn nhiều khó khăn.

Ngày khai giảng với những niềm vui đặc biệt

Với mỗi học sinh, ngày khai giảng là ngày các em gặp lại thầy cô, bạn bè, nghe tiếng trống khai trường và bắt đầu một năm học mới. Tại Trường Tiểu học Phúc Than (Mường Than, Lai Châu), Trường PTDT Bán trú Tiểu học & THCS Y Tý (Lào Cai) và Điểm trường Làng Cát, Trường Tiểu học & THCS Đakrông (Quảng Trị), ngày khai giảng năm nay càng thêm ý nghĩa khi các em đón nhận những món quà thiết thực, tiếp thêm niềm vui và động lực để vui khỏe tới trường.

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Toàn cảnh Trường Tiểu học Phúc Than (Mường Than, Lai Châu) trong ngày khai giảng năm học mới 2026 - 2027

Niềm vui ấy càng đáng trân trọng khi nhiều điểm trường vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn. Tại Mường Than, Lai Châu, trận lũ quét xảy ra ngày 17/7 đã gây thiệt hại lớn cho địa phương, làm ảnh hưởng đến giao thông, nhà cửa và nhiều công trình. Tại một số điểm trường, bùn đất và đá hộc tràn vào khuôn viên, khiến thầy cô, phụ huynh và lực lượng địa phương phải khẩn trương dọn dẹp, sửa chữa để chuẩn bị cho năm học mới.

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Trao 50 suất học bổng trị giá 50 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em tiếp tục hành trình học tập.

Trong khi đó, Lào Cai và Quảng Trị đều là những địa bàn biên giới còn nhiều khó khăn, trong đó điều kiện cơ sở vật chất tại một số trường học vẫn còn hạn chế. Với học sinh tại đây, việc có một không gian học tập được cải thiện, những vật dụng cần thiết để đến trường và điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt hơn mang ý nghĩa thiết thực trong hành trình học tập.

Để mỗi bước đến trường thêm vui và khỏe

Chương trình tập trung vào những điều gần gũi với đời sống học tập của các em: cải thiện cơ sở vật chất tại trường, tổ chức khám và tư vấn sức khỏe miễn phí, trao tặng giày, quà tựu trường và học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

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Trao tặng cho ban giám hiệu nhà trường gói xây sửa, nâng cấp cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện vệ sinh tại 3 điểm trường Tiểu học thuộc Xã Phúc Than tỉnh Lai Châu

Lifebuoy phối hợp cùng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và các đơn vị đồng hành triển khai chuỗi hoạt động hỗ trợ học sinh trước thềm năm học mới:

- Tài trợ gói xây sửa, nâng cấp cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện vệ sinh tại các điểm trường thuộc 3 địa phương với tổng giá trị 670 triệu đồng;

- Trao tặng 2.200 suất quà cho học sinh là những sản phẩm sạch khuẩn, giày dép tổng giá trị 750 triệu đồng;

- Tổ chức 1.000 suất khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho học sinh;

- Trao 70 suất học bổng trị giá 60 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực để các em tiếp tục hành trình học tập.

Những món quà nhỏ, niềm vui lớn

Các em vui khi nhận một đôi dép mới, tò mò khám phá những món quà được chuẩn bị cho năm học, hào hứng tham gia các hoạt động và cùng bạn bè thực hành rửa tay với xà phòng. Những khoảnh khắc ấy cho thấy ý nghĩa của chương trình không chỉ nằm ở những con số hỗ trợ, mà còn ở việc các em có thể đón năm học mới với tâm thế vui vẻ, tự tin và háo hức hơn.

Ca sĩ Đông Nhi - Đại sứ nhãn hàng Lifebuoy chia sẻ: “Đứng giữa sân trường của các em, giữa màu xanh bạt ngàn của núi rừng Tây Bắc, nhìn cuộc sống đã dần ổn định trở lại sau những trận mưa lũ nặng nề, Đông Nhi vô cùng xúc động. Đặc biệt, bầu khí trang trọng và ấm áp của Lễ khai giảng hôm nay càng khiến Đông Nhi nể phục tinh thần hiếu học của các bạn nhỏ và cũng như tinh thần vì sự nghiệp trồng người của các thầy cô giáo tại Lai Châu. Đằng sau những bước chân trẻ thơ an vui đến trường là bao tấm lòng vàng và tinh thần chịu thương chịu khó của các bậc cha mẹ, thầy cô, các mạnh thường quân và lãnh đạo ban ngành các cấp.”

Chia sẻ về ý nghĩa của những hỗ trợ trước thềm năm học mới, Thầy Đoàn Tiến Sĩ, Hiệu trưởng trường Trường Tiểu học Phúc Than (Mường Than, Lai Châu) cho biết: “Điều khiến chúng tôi vui nhất trong ngày hôm nay là được nhìn thấy các em háo hức, nở nụ cười tự tin bước vào năm học mới. Sau những khó khăn, việc được đón học sinh trở lại trường trong không khí rộn ràng, được nhìn các em vui khi nhận những món quà mới và hào hứng tham gia các hoạt động khiến ngày khai giảng năm nay trở nên thật đặc biệt. Với thầy cô, đó cũng là động lực để tiếp tục đồng hành cùng các em trong hành trình học tập phía trước.”

Vun đắp giá trị bền vững, "Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn"

Chuỗi hoạt động tại Lai Châu, Lào Cai và Quảng Trị đã góp phần hỗ trợ trẻ em và cộng đồng từng bước ổn định. Trước mắt, những hỗ trợ về trường lớp, chăm sóc sức khỏe, giày và học bổng giúp các em có thêm điều kiện an tâm bước vào năm học mới, được học tập và sinh hoạt trong môi trường an toàn, sạch khỏe hơn.

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Các em vui khi nhận một đôi dép mới, tò mò khám phá những món quà được chuẩn bị cho năm học mới

Về lâu dài, việc cải thiện cơ sở vật chất trường học và tăng khả năng tiếp cận chăm sóc sức khỏe góp phần duy trì những điều kiện thiết yếu để trẻ em khỏe mạnh học tập và phát triển, đồng thời giúp nhà trường, gia đình và cộng đồng có thêm nền tảng để ổn định cuộc sống sau thiên tai.

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Những nụ cười rạng rỡ của các em học sinh trong ngày chào đón năm học mới

Chương trình tiếp tục nối dài hành trình “Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn” mà Lifebuoy bền bỉ theo đuổi. Thông qua sự chung tay giữa nhà trường, địa phương, các đơn vị đồng hành và doanh nghiệp, những nguồn lực thiết thực được đưa đến đúng nơi cần thiết, góp phần để trẻ em không chỉ trở lại trường sau mưa lũ mà còn có thêm điều kiện khỏe mạnh học tập, vui chơi và phát triển lâu dài.

CTV Hoài Thịnh/VOV.VN
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