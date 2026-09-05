Rộn ràng khai trường từ biên giới Tây Nguyên đến biển đảo Trường Sa

Tại các xã biên giới khu vực Tây Nguyên, ngày khai trường diễn ra rộn ràng, háo hức. Giữa núi rừng, tiếng cồng tiếng chiêng vang lên, các em học sinh người Ê Đê, Jarai, M’nông… trong trang phục truyền thống cùng đón năm học mới. Niềm vui của các em càng được nhân lên khi được học tập trong những ngôi trường nội trú mới khang trang.

Học sinh người M'Nông ở xã biên giới Thuận An, tỉnh Lâm Đồng háo hức đến trường.

“Hôm nay em rất vui, phấn khởi và háo hức khi tham dự lễ khai giảng năm học mới. Em ước mơ trở thành giáo viên và sẽ phấn đấu học tập thất tốt để đạt được ước mơ", em H’Xúy, dân tộc M’Nông, ở xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng chia sẻ niềm háo hức trong ngôi trường mới.

Em Rơ Mah Mẫn, dân tộc Jarai, ở xã Ia Púch, tỉnh Gia Lai cùng chia sẻ niềm vui ngày khai giảng: “Em cảm thấy rất vui và trường mới rất đẹp. Đến lớp rất háo hức, em với các bạn cùng đón trường mới, bạn mới và dụng cụ mới. Em rất vui, em và các bạn sẽ cố gắng học tốt, giữ gìn vệ sinh thật tốt".

Học sinh ở xã vùng 3 Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk trong niềm vui tựu trường tại ngôi trường nội trú do Bộ Quốc phòng hỗ trợ đầu tư xây dựng.

Thêm trường nội trú, thêm điều kiện học tập cho học sinh vùng biên

Những ngôi trường nội trú mới ở vùng biên đã tạo thêm điều kiện học tập, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục ở những địa bàn chiến lược. Năm nay, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các tỉnh Tây Nguyên xây dựng các trường nội trú, tạo điều kiện để học sinh vùng khó khăn được học tập, rèn luyện trong môi trường tốt hơn. Tại xã vùng 3 Ea Rốk, tỉnh Đắk Lắk, hơn 500 học sinh khai giảng trong ngôi trường mới do Bộ Quốc phòng hỗ trợ đầu tư xây dựng, với tổng mức đầu tư hơn 150 tỷ đồng.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam trao quà tặng học sinh Trường Phổ thông nội trú xã Ea Rốk nhân dịp khai giảng năm học mới.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết, ngôi trường là biểu tượng đẹp của tình quân dân: “Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Quân đội tin tưởng rằng khi có trường học sẽ đáp ứng được nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao đào tạo cán bộ người dân tộc thiểu số. Thông qua đó sẽ tạo nguồn cán bộ, tạo đà để chúng ta thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng, đặc biệt là nơi còn nhiều khó khăn như Ea Rốk.”

Trường Văn hóa Công an nhân dân II, thuộc Bộ Công an, là nơi học tập, ăn ở, sinh hoạt của hơn 1.000 cho học sinh các tỉnh Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung bộ có hoàn khó khăn trong năm học 2026-2027.

Cũng trong sáng nay, tại phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, hơn 1.000 học sinh từ các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng, Quảng Ngãi và Đắk Lắk bước vào năm học đầu tiên tại Trường Tiểu học, THCS, THPT nội trú Văn hóa Công an nhân dân II, thuộc Bộ Công an. Đại tá Mai Hữu Vạn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đây là ngôi trường đặc thù, tiếp nhận nhiều học sinh là con em gia đình chính sách, học sinh dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội và những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt.

“Là một trường đặc biệt, có nhiều em học sinh dân tộc thiểu số, cho nên chúng tôi đã xác định ngay từ đầu cũng đã tuyển thêm một số thầy cô giáo là người đồng bào dân tộc thiểu số để hiểu được tâm tư, chuẩn bị rất chu đáo cho năm học mới", Đại tá Mai Hữu Vạn nói.

Từ mái trường vùng biên đến lớp học nơi đảo xa

Nếu ở đất liền, tiếng trống khai trường vang lên giữa núi rừng, thì tại đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, tiếng trống hòa cùng tiếng sóng. Tại các đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa và Đá Tây, thầy cô, học sinh, phụ huynh cùng cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đón năm học mới trong không khí vui tươi. Cờ Tổ quốc tung bay trên sân trường, tiếng hát, tiếng cười trẻ thơ hòa cùng tiếng sóng biển. Cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các nhà trường chuẩn bị trường lớp, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh.

Lễ chào cờ trang nghiêm trong buổi Lễ khai giảng tại Trường tiểu học Trường Sa, đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà.

Ông Vũ Ngọc Đương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa cho biết, ngành giáo dục, chính quyền và các lực lượng chức năng đã bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách, sách vở, quần áo và các điều kiện học tập cho học sinh trên các đảo ngay từ đầu năm học.

“Các cháu ở đặc khu Trường Sa đã bước vào năm học mới rất vui tươi, luôn hướng tới tình cảm từ đất liền đối với đảo xa. Trong đất liền cũng sẽ luôn hướng về Trường Sa. Sách, vở, quần áo theo chế độ của các cháu, Sở đã cấp phát đầy đủ ngay từ đầu năm học", ông Vũ Ngọc Đương cho hay.

Cùng với đặc khu Trường Sa, nhiều xã đảo, đặc khu ở duyên hải Nam Trung bộ như xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai), đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng), cũng rộn ràng khai giảng. Điều kiện đi lại, thời tiết và khoảng cách với đất liền vẫn là những trở ngại đối với việc dạy và học trên các đảo. Dù vậy, thầy và trò ở nơi đầu sóng ngọn gió vẫn sẵn sàng bước vào năm học mới.

Tiếng hát, tiếng cười trẻ thơ hòa cùng tiếng sóng biển trong ngày khai giảng ở đặc khu Trường Sa.

Em Nguyễn Phạm Nguyên Uy, học sinh lớp 8A Trường Tiểu học và THCS Nhơn Châu, xã đảo Nhơn Châu, tỉnh Gia Lai chia sẻ niềm vui khi trở lại trường: “Em dậy từ 5h20 để chuẩn bị cho khai giảng. Hôm nay khai giảng em thấy rất vui vì mình được quay lại với trường lớp, với bạn bè và thầy cô".

Từ biên giới Tây Nguyên đến biển đảo Nam Trung Bộ, tiếng trống khai trường vang lên, mang theo một thông điệp chung: nơi nào còn gian khó, nơi đó càng cần sự sẻ chia và đầu tư cho giáo dục. Những mái trường nội trú đang trở thành điểm tựa, chắp cánh ước mơ và đào tạo nguồn nhân lực cho những địa bàn chiến lược của Tổ quốc.