English
/ DOANH NGHIỆP
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

LPBank góp 15 tỷ đồng chăm lo người có công, nối dài hành trình "Đền ơn đáp nghĩa"

Thứ Sáu, 11:04, 24/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hưởng ứng phong trào "Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng", Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) đã đóng góp 15 tỷ đồng thông qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhằm triển khai các chương trình đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ...

Hoạt động được diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026, diễn ra ngày 23/7 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Hội nghị do Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì, đồng thời phát động phong trào "Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng", hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

lpbank gop 15 ty dong cham lo nguoi co cong, noi dai hanh trinh Den on dap nghia hinh anh 1
Thống đốc NHNN Việt Nam Phạm Đức Ấn cùng đại diện các ngân hàng thương mại, trong đó có ông Bùi Thái Hà - Phó Chủ tịch HĐQT LPBank (thứ năm từ phải sang), trao biểu trưng hưởng ứng phong trào với tổng kinh phí 300 tỷ đồng

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội. Tại hội nghị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn cùng đại diện các ngân hàng thương mại đã trao biểu trưng số tiền 300 tỷ đồng để triển khai các hoạt động tri ân trên phạm vi cả nước. Trong đó, LPBank đóng góp 15 tỷ đồng, thể hiện trách nhiệm đồng hành cùng ngành ngân hàng triển khai các chương trình an sinh xã hội, chăm lo đời sống người có công với cách mạng, góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" và những giá trị nhân văn tốt đẹp của dân tộc.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh cả nước triển khai Chiến dịch "500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ". Trong bối cảnh đó, sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có LPBank góp phần bổ sung thêm điều kiện để các chính sách đối với người có công được triển khai hiệu quả.  

Việc tham gia chương trình lần này tiếp tục nối dài hành trình trách nhiệm xã hội mà LPBank theo đuổi trong nhiều năm qua. Trước đó, nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm 2026, ngân hàng đã hỗ trợ 300 triệu đồng xây dựng 5 căn nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại TP. Cần Thơ. LPBank cũng đồng hành trong nhiều công trình mang ý nghĩa lịch sử, tiêu biểu như hỗ trợ xây dựng Đền thờ Liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ, góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống yêu nước, bồi đắp tinh thần tri ân các thế hệ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc

lpbank gop 15 ty dong cham lo nguoi co cong, noi dai hanh trinh Den on dap nghia hinh anh 2
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cùng đại diện các ngân hàng trong đó có LPBank trao nguồn kinh phí hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn

Kiên định với định hướng phát triển bền vững, LPBank xác định trách nhiệm xã hội là một trong những trụ cột song hành cùng hoạt động kinh doanh. Trong suốt 18 năm phát triển, Ngân hàng đã dành nguồn lực cho nhiều chương trình trong lĩnh vực giáo dục, y tế, khuyến học, xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ các địa phương khó khăn và tích cực hưởng ứng nhiều chương trình an sinh quy mô quốc gia. Thông qua những hành động thiết thực, LPBank tiếp tục khẳng định vai trò của một định chế tài chính phát triển vì cộng đồng, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn và đồng hành cùng sự phát triển bền vững của đất nước.

CTV Hoàng Lành/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

LPBank báo lãi gần 6.000 tỷ đồng, thu ngoài lãi tăng 33% sau 6 tháng đầu năm 2026
LPBank báo lãi gần 6.000 tỷ đồng, thu ngoài lãi tăng 33% sau 6 tháng đầu năm 2026

VOV.VN - Trong bối cảnh NIM toàn ngành ngân hàng tiếp tục chịu áp lực, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực với tổng tài sản vượt 615.000 tỷ đồng, huy động vốn và tín dụng tăng trưởng đồng đều.

LPBank báo lãi gần 6.000 tỷ đồng, thu ngoài lãi tăng 33% sau 6 tháng đầu năm 2026

LPBank báo lãi gần 6.000 tỷ đồng, thu ngoài lãi tăng 33% sau 6 tháng đầu năm 2026

VOV.VN - Trong bối cảnh NIM toàn ngành ngân hàng tiếp tục chịu áp lực, Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực với tổng tài sản vượt 615.000 tỷ đồng, huy động vốn và tín dụng tăng trưởng đồng đều.

VNPT và LPBank ký kết hợp tác, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển bền vững
VNPT và LPBank ký kết hợp tác, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển bền vững

VOV.VN - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện, mở ra giai đoạn mới trong chiến lược hợp tác giữa một tập đoàn công nghệ chủ lực của nhà nước trong lĩnh vực VT-CNTT, tiên phong trong chuyển đổi số và một ngân hàng thương mại cổ phần giá trị hàng đầu Việt Nam.

VNPT và LPBank ký kết hợp tác, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển bền vững

VNPT và LPBank ký kết hợp tác, thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển bền vững

VOV.VN - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện, mở ra giai đoạn mới trong chiến lược hợp tác giữa một tập đoàn công nghệ chủ lực của nhà nước trong lĩnh vực VT-CNTT, tiên phong trong chuyển đổi số và một ngân hàng thương mại cổ phần giá trị hàng đầu Việt Nam.

LPBank vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
LPBank vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

VOV.VN - Ngày 30/8, tại Trụ sở Chính phủ, Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong khuôn khổ Hội nghị Doanh nghiệp toàn quốc với chủ đề “80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước”.

LPBank vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

LPBank vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

VOV.VN - Ngày 30/8, tại Trụ sở Chính phủ, Ngân hàng Lộc Phát (LPBank) vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong khuôn khổ Hội nghị Doanh nghiệp toàn quốc với chủ đề “80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước”.

KINH TẾ
Ô TÔ - XE MÁY
SỨC KHỎE
Doanh nghiệp 24h
Thông tin doanh nghiệp
Vì cộng đồng