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Mua Vietlott trên BIDV SmartBanking, khách hàng nhận tin trúng thưởng gần 10 tỷ

Thứ Bảy, 08:00, 27/06/2026
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VOV.VN - Sáng 23/6, Vietlott đã trao giải Độc đắc Lotto 5/35 trị giá 9.985.452.500 đồng cho một khách hàng đến từ Quảng Trị. Điều đặc biệt là tấm vé này được khách hàng mua ngay trên ứng dụng BIDV SmartBanking với giá trị chỉ 60.000 đồng.

Từ vé giấy đến trải nghiệm mua Vietlott trên BIDV SmartBanking

Ít ai nghĩ rằng phía sau tấm vé trúng giải gần 10 tỷ đồng là câu chuyện của một người lao động bình dị. Anh H. hiện làm việc trong lĩnh vực xây dựng tại Quảng Trị. Sau những giờ làm việc, thỉnh thoảng, anh dành một khoản tiền nhỏ để tham gia các sản phẩm Vietlott như một hình thức giải trí và thử vận may. 

Anh thường mua từ vài chục nghìn đến hơn 100.000 đồng mỗi kỳ mở thưởng với các sản phẩm như Lotto 5/35, Mega 6/45, Power 6/55 hay Keno. 

mua vietlott tren bidv smartbanking, khach hang nhan tin trung thuong gan 10 ty hinh anh 1
Chủ nhân giải Độc đắc Lotto 5/35 nhận thưởng sau khi trúng giải từ tấm vé mua trên BIDV SmartBanking.

Trước đó, anh H. có thói quen ghé các điểm bán để mua vé giấy trước mỗi kỳ quay số. Tuy nhiên, từ đầu năm 2026, khi biết đến dịch vụ Vietlott SMS trên BIDV SmartBanking, anh quyết định thử trải nghiệm hình thức mua vé trực tuyến.

Ban đầu chỉ là để thuận tiện hơn trong những ngày bận rộn với công việc xây dựng, nhưng sau một thời gian sử dụng, việc mua Vietlott trên BIDV SmartBanking đã trở thành thói quen của anh. Không còn phải sắp xếp thời gian đến điểm bán, anh có thể tham gia dự thưởng ngay trên điện thoại.

Theo anh H., sự thuận tiện không chỉ nằm ở việc mua vé mọi lúc, mọi nơi mà còn ở việc toàn bộ thông tin vé dự thưởng và lịch sử giao dịch đều được lưu trên hệ thống. Việc lựa chọn sản phẩm, theo dõi kết quả quay số hay tra cứu các kỳ dự thưởng trước đó cũng được thực hiện trên cùng một ứng dụng.

May mắn được lan tỏa từ những điều bình dị

Trong kỳ quay số mở thưởng Lotto 5/35 số 00707 ngày 17/6/2026, anh H. mua ba dãy số dự thưởng trên BIDV SmartBanking với tổng giá trị 60.000 đồng. Ít ngày sau, anh nhận được thông báo mình là chủ nhân giải Độc đắc trị giá lên tới 9.985.452.500 đồng.

"Lúc nhận được thông báo, tôi vừa vui vừa bối rối, chưa dám tin mình thực sự trúng giải. Tôi vẫn đi làm ca đêm như thường lệ và chỉ đến sáng hôm sau mới trực tiếp đến Vietlott để xác minh thông tin", anh nhớ lại.

Sau khi xác nhận trúng thưởng, người đầu tiên anh chia sẻ niềm vui là vợ và con trai, sau đó là các thành viên trong gia đình. 

Đây là lần thứ hai anh H. đón nhận niềm vui từ Vietlott. Với giải thưởng gần 10 tỷ đồng lần này, anh dự định dành một phần để chăm lo cho gia đình, hỗ trợ người thân và trích 150 triệu đồng đóng góp vào Quỹ Tâm Tài Việt. 

mua vietlott tren bidv smartbanking, khach hang nhan tin trung thuong gan 10 ty hinh anh 2
Bộ số mang lại giải thưởng gần 10 tỷ đồng cho anh H. 

Từ một tấm vé trị giá 60.000 đồng, anh H. đã nhận về giải thưởng gần 10 tỷ đồng, lan tỏa niềm vui tới gia đình và cộng đồng. Câu chuyện của anh cũng phản ánh xu hướng ngày càng nhiều khách hàng lựa chọn các nền tảng số để tiếp cận những tiện ích quen thuộc một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Hiện nay, ngoài Vietlott SMS, BIDV SmartBanking còn tích hợp nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu hằng ngày như đặt vé xem phim, vé máy bay, tàu xe, mua sắm trên VnShop, thanh toán hóa đơn…, mang đến trải nghiệm liền mạch trên một ứng dụng duy nhất. 

PV/VOV.VN
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