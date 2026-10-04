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Ngân hàng đầu tiên của Việt Nam đạt mức vốn điều lệ 100.000 tỷ đồng

Chủ Nhật, 15:17, 04/10/2026
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Vượt qua hàng loạt “ông lớn” khác, MB trở thành ngân hàng Việt Nam đầu tiên cán mốc vốn điều lệ 100.000 tỷ đồng.

Ngày 25/9/2026, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã chính thức hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 100.687,5 tỷ đồng, trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam vượt mốc "trăm ngàn tỷ". Từ 20 tỷ đồng vốn điều lệ và 25 nhân sự khi thành lập năm 1994, sau 32 năm, MB đã nâng năng lực tài chính lên hơn 5.000 lần, tạo nền tảng cho một giai đoạn phát triển mới về quy mô, công nghệ và hiệu quả hoạt động.

Đến 30/6/2026, tổng tài sản MB vượt 1,73 triệu tỷ đồng. Giai đoạn 2015-2025, tổng tài sản tăng bình quân khoảng 19,6%/năm, riêng năm 2025 tăng 43%. Quy mô vốn lớn hơn giúp MB củng cố bộ đệm an toàn tài chính, đồng thời mở rộng khả năng cung ứng vốn cho nền kinh tế, các dự án hạ tầng, ngành công nghiệp trọng điểm và khu vực doanh nghiệp. MB đặt mục tiêu đưa tổng dư nợ lên khoảng 1,5 triệu tỷ đồng vào cuối năm 2026, kiểm soát nợ xấu dưới 1,5%.

ngan hang dau tien cua viet nam dat muc von dieu le 100.000 ty dong hinh anh 1

Nguồn lực mới cũng tạo thêm dư địa để MB đồng hành cùng doanh nghiệp. Tháng 9/2026, ngân hàng triển khai gói tín dụng ưu đãi 10.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp SME, đồng thời là ngân hàng tiên phong tại Việt Nam triển khai mô hình tài trợ chuỗi cung ứng (SCF) đa tầng.

Song hành với năng lực tài chính là nền tảng số với gần 40 triệu khách hàng, hơn 99% giao dịch thực hiện trên các kênh số và quy mô xử lý khoảng 15 tỷ giao dịch mỗi năm. Doanh thu từ các kênh số hiện đóng góp khoảng 60% tổng doanh thu toàn ngân hàng. Công nghệ, dữ liệu và AI đang giúp MB mở rộng năng lực phục vụ, đồng thời tối ưu chi phí vận hành và hiệu quả sử dụng vốn.

Đặc biệt, cùng với sự mở rộng quy mô, đóng góp của MB cho ngân sách Nhà nước liên tục gia tăng. Giai đoạn 2021-2025, MB đóng góp 35.458 tỷ đồng, riêng năm 2025 đạt 10.004 tỷ đồng.

ngan hang dau tien cua viet nam dat muc von dieu le 100.000 ty dong hinh anh 2

Trong 6 tháng đầu năm 2026, MB Group tiếp tục đóng góp gần 7.700 tỷ đồng, đưa tổng mức đóng góp lũy kế của toàn Tập đoàn vào ngân sách nhà nước tính đến ngày 30/6/2026 lên khoảng 60.952 tỷ đồng. Đây là một chỉ dấu cụ thể cho khả năng chuyển hóa tăng trưởng và hiệu quả kinh doanh thành nguồn lực đóng góp trở lại cho nền kinh tế.

Theo các chuyên gia, cột mốc 100.000 tỷ đồng vốn điều lệ vừa đạt được không chỉ đánh dấu bước tiến về quy mô, mà còn tạo nền tảng để MB mở rộng năng lực cung ứng vốn, đầu tư công nghệ, phát triển hệ sinh thái và gia tăng đóng góp cho ngân sách Nhà nước, nền kinh tế trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

Sức mạnh tài chính vững mạnh cũng được phản ánh qua giá trị thương hiệu. Năm 2026, Brand Finance định giá thương hiệu MB ở mức 2,023 tỷ USD, xếp hạng AAA+, tăng 6,7 lần so với năm 2021.

Theo H.Kim/An ninh tiền tệ
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