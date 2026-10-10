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Nestlé và NBA công bố hợp tác toàn cầu, cùng lan tỏa đam mê bóng rổ

Thứ Bảy, 15:23, 10/10/2026
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VOV.VN - Đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam, MILO Việt Nam chính thức trở thành Đối tác Chính thức của NBA (Hiệp hội bóng rổ Quốc Gia Hoa Kỳ), mở ra thêm nhiều cơ hội để trẻ em tiếp cận thể thao, nuôi dưỡng niềm yêu thích vận động và xây dựng lối sống năng động.

Nestlé và NBA vừa công bố thỏa thuận hợp tác dài hạn tại 21 thị trường trên bốn châu lục. Đây là hợp tác thương hiệu toàn cầu lớn nhất trong lịch sử của Nestlé. Thông qua thỏa thuận này, các thương hiệu MILO®, NESCAU® và NESQUIK® sẽ trở thành Đối tác Chính thức của NBA, đồng hành cùng các chương trình phát triển bóng rổ do NBA triển khai.

Đối với Việt Nam, hợp tác này không chỉ mở rộng dấu ấn của MILO trong lĩnh vực phát triển thể thao trẻ mà còn củng cố vai trò tiên phong của thương hiệu trong việc xây dựng một thế hệ Việt Nam năng động hơn. Thông qua sức lan tỏa của bóng rổ và mạng lưới phát triển thể thao trẻ toàn cầu của NBA, MILO kỳ vọng giúp nhiều trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam khám phá niềm vui vận động, phát triển tình yêu với thể thao và tự tin phát huy tiềm năng của mình.

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Hợp tác giữa Nestlé và NBA mang đến cơ hội để trẻ em Việt Nam tiếp cận thể thao, phát triển lối sống năng động và tự tin

Trong khuôn khổ hợp tác, Nestlé và NBA sẽ cùng triển khai các hoạt động nhằm khuyến khích giới trẻ tích cực tham gia thể dục thể thao, đồng thời tạo điều kiện để thanh thiếu niên và các gia đình có cơ hội tiếp cận, trải nghiệm môn bóng rổ. Các hoạt động dự kiến sẽ được triển khai trong khuôn khổ phát triển bóng rổ trẻ của NBA bao gồm Jr. NBA/Jr. WNBA (Bóng rổ thiếu niên), NBA Basketball School (Trường đào tạo bóng rổ NBA), Jr. NBA/Jr. WNBA Coaches Academies (Học viện đào tạo huấn luyện viên), Her Time To Play (Chương trình bóng rổ dành cho nữ) và NBA 3X (Giải bóng rổ 3x3 NBA).

Bên cạnh đó, hợp tác cũng sẽ mở rộng sang các sự kiện và nền tảng tương tác dành cho người hâm mộ như NBA Global Games (Chuỗi trận đấu quốc tế của NBA) và NBA House (Không gian trải nghiệm dành cho người hâm mộ NBA).

nestle va nba cong bo hop tac toan cau, cung lan toa dam me bong ro hinh anh 2
Nestlé MILO lan tỏa đam mê bóng rổ và cổ vũ lối sống năng động đến giới trẻ

Ông Liberato Milo, Phó Chủ tịch Cấp cao, Giám đốc Đơn vị Kinh doanh Chiến lược Bánh kẹo và Thực phẩm ăn nhẹ của Nestlé, cho biết: "Trong nhiều thập kỷ qua, các thương hiệu của chúng tôi luôn tin rằng thể thao khơi dậy tiềm năng và những giá trị tích cực ở mỗi cá nhân. Thông qua các chương trình thể thao của MILO và NESCAU, những hoạt động đồng hành cùng các vận động viên, cũng như các sáng kiến của NESQUIK, chúng tôi đã chứng kiến cách thể thao giúp mọi người xây dựng sự tự tin, nuôi dưỡng những thói quen lành mạnh và kết nối với cộng đồng. Hợp tác cùng NBA là bước tiến tiếp theo trong hành trình đó. Bằng sức lan tỏa của bóng rổ, chúng tôi mong muốn mang đến những trải nghiệm ý nghĩa và gần gũi với người tiêu dùng tại từng địa phương, đồng thời tạo thêm cơ hội để ngày càng nhiều trẻ em, thanh thiếu niên và gia đình cùng vận động nhiều hơn, sống năng động hơn và tận hưởng niềm vui mà thể thao mang lại.”

Ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam, chia sẻ: “Việt Nam đã đạt được nhiều bước tiến đáng ghi nhận trong việc phát triển thể thao học đường và khuyến khích trẻ duy trì lối sống năng động. MILO tự hào là một đối tác đồng hành cùng hành trình này trong hơn 30 năm qua. Thông qua các sáng kiến như chương trình Năng Động Việt Nam, chúng tôi đã phối hợp chặt chẽ với nhà trường, gia đình và các đối tác để truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ trẻ vận động mỗi ngày, từ đó xây dựng sự tự tin và hình thành những thói quen tích cực ngay từ sớm.

Hợp tác với NBA là bước tiếp nối cam kết lâu dài đó, giúp chúng tôi đưa sức hấp dẫn và tinh thần năng động của bóng rổ đến gần hơn với đông đảo trẻ em Việt Nam. Qua đó, chúng tôi mong muốn đóng góp vào mục tiêu chung của đất nước trong việc xây dựng một thế hệ trẻ khỏe mạnh và năng động hơn. Đây cũng là định hướng phù hợp với mong muốn của Chính phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy phát triển bóng rổ học đường”.

Bà Julie Morris, Phó Chủ tịch Cấp cao phụ trách Phát triển Thương mại và Truyền thông của NBA, cho biết: “Nestlé là một trong những thương hiệu được tin yêu và nhận diện rộng rãi trên thế giới, từ lâu đã gắn bó với người tiêu dùng trên toàn cầu. Thông qua quan hệ hợp tác này, chúng tôi mong muốn kết hợp sức ảnh hưởng toàn cầu của NBA với khả năng kết nối mạnh mẽ của Nestlé để mang đến cho người hâm mộ những trải nghiệm mới mẻ và ý nghĩa hơn. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để cùng nhau lan tỏa niềm đam mê bóng rổ và góp phần thúc đẩy sự phát triển của môn thể thao này trên toàn cầu”.

Quan hệ hợp tác sẽ được triển khai tại Australia, Brazil, Canada, Colombia, Pháp, Đức, Ghana, Italy, Indonesia, Malaysia, Mexico, New Zealand, Nigeria, Singapore, Tây Ban Nha, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh, Hoa Kỳ và Việt Nam. Ngoài ra, Philippines cũng sẽ bắt đầu tham gia triển khai từ tháng 10/2027.

CTV Giang Trần/VOV.VN
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