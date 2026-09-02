Nhiệt điện Mông Dương làm việc xuyên lễ Quốc khánh 2/9

CBCNV Công ty Nhiệt điện Mông Dương vẫn miệt mài bám công trường

Trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, khi hàng triệu người dân cả nước đang sum họp, nghỉ ngơi cùng gia đình, tại Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương, lực lượng sửa chữa của Công ty EPS cùng CBCNV Công ty Nhiệt điện Mông Dương vẫn miệt mài bám công trường, duy trì làm việc 24/24 giờ, quyết tâm đảm bảo tiến độ Đại tu tổ máy S2.

Sáng 2/9, ông Cao Văn Nam – Phó Giám đốc và ông Lý Tư Trí – Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã trực tiếp đến công trường thăm hỏi, động viên lực lượng sửa chữa của Công ty EPS và CBCNV Công ty đang thực hiện nhiệm vụ Đại tu tổ máy S2.

Lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Mông Dương và Công ty EPS trao đổi về tiến độ Đại tu tổ máy S2

Công trình Đại tu tổ máy S2 được triển khai từ ngày 1/8 với khối lượng công việc lớn, nhiều hạng mục kỹ thuật phức tạp và yêu cầu cao về tiến độ. Để đảm bảo kế hoạch đề ra, Công ty EPS đã chủ động bố trí nhân lực, tổ chức thi công liên tục; các đơn vị chuyên môn của Công ty Nhiệt điện Mông Dương cũng duy trì lực lượng phối hợp, giám sát và thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

Trong ngày Quốc khánh, không khí làm việc tại công trường vẫn diễn ra khẩn trương. CBCNV hai đơn vị tập trung thực hiện các hạng mục theo kế hoạch, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, tranh thủ từng giờ để đẩy nhanh tiến độ Đại tu.

Tại công trường, lãnh đạo công ty đã thăm hỏi tình hình thực hiện nhiệm vụ, tiến độ các hạng mục và điều kiện làm việc của người lao động. Lãnh đạo công ty ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của đội ngũ sửa chữa EPS và CBCNV công ty đã gác lại thời gian nghỉ lễ, bám công trường, tập trung cao độ cho nhiệm vụ Đại tu tổ máy S2.

Đại diện lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Mông Dương thăm hỏi tặng quà cho lực lượng thực hiện công tác đại tu tổ máy S2 nhân dịp Lễ Quốc khánh 2/9

Lãnh đạo công ty nhấn mạnh, sự an toàn và tiến độ đại tu tổ máy S2 có ý nghĩa quan trọng đối với kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty. Các đơn vị cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động xử lý các khó khăn, vướng mắc, tập trung nguồn lực để hoàn thành công việc đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và tuyệt đối an toàn trong quá trình thi công.

CBCNV cả hai đơn vị làm việc xuyên Lễ 2/9 để đảm bảo tiến độ đại tu tổ máy S2

Sự quan tâm, động viên kịp thời của ban lãnh đạo công ty là nguồn khích lệ thiết thực đối với người lao động đang làm việc trên công trường, tiếp thêm động lực để lực lượng sửa chữa EPS và CBCNV công ty tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, bám công trường, chạy đua với tiến độ, quyết tâm đưa tổ máy S2 trở lại vận hành an toàn, ổn định, tin cậy, đáp ứng yêu cầu sản xuất điện trong thời gian tới.