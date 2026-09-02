English
/ DOANH NGHIỆP
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Nhiệt điện Mông Dương làm việc xuyên lễ Quốc khánh 2/9

Thứ Tư, 11:24, 02/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Mông Dương vừa đi thăm hỏi, động viên lực lượng Đại tu tổ máy S2 làm việc xuyên lễ Quốc khánh 2/9.

CBCNV Công ty Nhiệt điện Mông Dương vẫn miệt mài bám công trường

Trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, khi hàng triệu người dân cả nước đang sum họp, nghỉ ngơi cùng gia đình, tại Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương, lực lượng sửa chữa của Công ty EPS cùng CBCNV Công ty Nhiệt điện Mông Dương vẫn miệt mài bám công trường, duy trì làm việc 24/24 giờ, quyết tâm đảm bảo tiến độ Đại tu tổ máy S2.

Sáng 2/9, ông Cao Văn Nam – Phó Giám đốc và ông Lý Tư Trí – Phó Giám đốc Công ty Nhiệt điện Mông Dương đã trực tiếp đến công trường thăm hỏi, động viên lực lượng sửa chữa của Công ty EPS và CBCNV Công ty đang thực hiện nhiệm vụ Đại tu tổ máy S2.

nhiet dien mong duong lam viec xuyen le quoc khanh 2 9 hinh anh 1
Lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Mông Dương và Công ty EPS trao đổi về tiến độ Đại tu tổ máy S2

Công trình Đại tu tổ máy S2 được triển khai từ ngày 1/8 với khối lượng công việc lớn, nhiều hạng mục kỹ thuật phức tạp và yêu cầu cao về tiến độ. Để đảm bảo kế hoạch đề ra, Công ty EPS đã chủ động bố trí nhân lực, tổ chức thi công liên tục; các đơn vị chuyên môn của Công ty Nhiệt điện Mông Dương cũng duy trì lực lượng phối hợp, giám sát và thực hiện các nhiệm vụ liên quan.

Trong ngày Quốc khánh, không khí làm việc tại công trường vẫn diễn ra khẩn trương. CBCNV hai đơn vị tập trung thực hiện các hạng mục theo kế hoạch, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, tranh thủ từng giờ để đẩy nhanh tiến độ Đại tu.

Tại công trường, lãnh đạo công ty đã thăm hỏi tình hình thực hiện nhiệm vụ, tiến độ các hạng mục và điều kiện làm việc của người lao động. Lãnh đạo công ty ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của đội ngũ sửa chữa EPS và CBCNV công ty đã gác lại thời gian nghỉ lễ, bám công trường, tập trung cao độ cho nhiệm vụ Đại tu tổ máy S2.

nhiet dien mong duong lam viec xuyen le quoc khanh 2 9 hinh anh 2
Đại diện lãnh đạo Công ty Nhiệt điện Mông Dương thăm hỏi tặng quà cho lực lượng thực hiện công tác đại tu tổ máy S2 nhân dịp Lễ Quốc khánh 2/9

Lãnh đạo công ty nhấn mạnh, sự an toàn và tiến độ đại tu tổ máy S2 có ý nghĩa quan trọng đối với kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty. Các đơn vị cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động xử lý các khó khăn, vướng mắc, tập trung nguồn lực để hoàn thành công việc đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và tuyệt đối an toàn trong quá trình thi công.

nhiet dien mong duong lam viec xuyen le quoc khanh 2 9 hinh anh 3
CBCNV cả hai đơn vị làm việc xuyên Lễ 2/9 để đảm bảo tiến độ đại tu tổ máy S2

Sự quan tâm, động viên kịp thời của ban lãnh đạo công ty là nguồn khích lệ thiết thực đối với người lao động đang làm việc trên công trường, tiếp thêm động lực để lực lượng sửa chữa EPS và CBCNV công ty tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, bám công trường, chạy đua với tiến độ, quyết tâm đưa tổ máy S2 trở lại vận hành an toàn, ổn định, tin cậy, đáp ứng yêu cầu sản xuất điện trong thời gian tới.

can-tho-9-.jpg

Cần Thơ rực sắc cờ tự hào trong ngày Quốc khánh 2/9

VOV.VN - Chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), nhiều tuyến đường, các hẻm khu dân cư, những nơi lưu giữ lịch sử, cả quán cà phê, ăn uống trên địa bàn TP Cần Thơ đều trang trí sắc cờ Tổ quốc đỏ thắm.

CTV An An/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Công ty Nhiệt điện Mông Dương tri ân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh – liệt sĩ
Công ty Nhiệt điện Mông Dương tri ân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh – liệt sĩ

VOV.VN - Tháng Bảy hằng năm là dịp để mỗi người dân Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và những người có công với cách mạng đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Công ty Nhiệt điện Mông Dương tri ân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh – liệt sĩ

Công ty Nhiệt điện Mông Dương tri ân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh – liệt sĩ

VOV.VN - Tháng Bảy hằng năm là dịp để mỗi người dân Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và những người có công với cách mạng đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Ký kết hợp đồng tín dụng 7.300 tỷ đồng tài trợ dự án nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV
Ký kết hợp đồng tín dụng 7.300 tỷ đồng tài trợ dự án nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV

VOV.VN - Ngày 24/7, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức Lễ ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV với tổng giá trị 7.300 tỷ đồng.

Ký kết hợp đồng tín dụng 7.300 tỷ đồng tài trợ dự án nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV

Ký kết hợp đồng tín dụng 7.300 tỷ đồng tài trợ dự án nhà máy nhiệt điện Ô Môn IV

VOV.VN - Ngày 24/7, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) tổ chức Lễ ký kết hợp đồng tín dụng tài trợ Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn IV với tổng giá trị 7.300 tỷ đồng.

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đạt mốc sản lượng 80 tỷ Kwh
Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đạt mốc sản lượng 80 tỷ Kwh

VOV.VN - Vào lúc 15h30 ngày 14/7, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 chính thức đạt mốc 80 tỷ kWh điện sản xuất lũy kế sau hơn 11 năm vận hành thương mại và tính từ đầu năm đến nay sản lượng điện của nhà máy đạt hơn 4,3 tỷ kWh, đạt hơn 58,6% KH năm của Bộ Công Thương giao.

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đạt mốc sản lượng 80 tỷ Kwh

Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đạt mốc sản lượng 80 tỷ Kwh

VOV.VN - Vào lúc 15h30 ngày 14/7, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 chính thức đạt mốc 80 tỷ kWh điện sản xuất lũy kế sau hơn 11 năm vận hành thương mại và tính từ đầu năm đến nay sản lượng điện của nhà máy đạt hơn 4,3 tỷ kWh, đạt hơn 58,6% KH năm của Bộ Công Thương giao.

KINH TẾ
Ô TÔ - XE MÁY
SỨC KHỎE
Doanh nghiệp 24h
Thông tin doanh nghiệp
Vì cộng đồng