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Công ty Nhiệt điện Mông Dương tri ân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh – liệt sĩ

Thứ Ba, 09:41, 28/07/2026
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VOV.VN - Tháng Bảy hằng năm là dịp để mỗi người dân Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và những người có công với cách mạng đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy truyền thống "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa", Công ty Nhiệt điện Mông Dương luôn quan tâm thực hiện tốt công tác chăm lo người có công với cách mạng, các gia đình chính sách tại địa phương cũng như cán bộ, người lao động có thân nhân là người có công.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), Công ty đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm tri ân các thế hệ đi trước, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp.

Sáng ngày 27/7, Công ty tổ chức chương trình gặp mặt, thăm hỏi và trao 23 suất quà tới cán bộ, người lao động có thân nhân là người có công với cách mạng, với tổng kinh phí 12,5 triệu đồng. Những phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng thể hiện sự quan tâm, sẻ chia và tình cảm của Ban Lãnh đạo, Công đoàn Công ty đối với người lao động và gia đình.

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Ông Cao Văn Nam – Phó Giám đốc Công ty và ông Lê Anh Dũng – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty trao quà cho cán bộ, người lao động có thân nhân là người có công với cách mạng.

Cùng ngày, lãnh đạo Công ty đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ phường Mông Dương, thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc và cuộc sống bình yên của Nhân dân hôm nay.

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Lãnh đạo Công ty dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ phường Mông Dương

Bên cạnh đó, Công ty đã ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" của Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Mông Dương với số tiền 3 triệu đồng, góp phần cùng địa phương chăm lo đời sống các gia đình chính sách và người có công trên địa bàn.

Những hoạt động tri ân được Công ty Nhiệt điện Mông Dương duy trì thường xuyên không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội, đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của doanh nghiệp, mà còn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, bồi đắp ý thức trách nhiệm cho mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động.

Với tinh thần biết ơn các thế hệ cha anh đã hy sinh vì Tổ quốc, tập thể cán bộ, người lao động Công ty Nhiệt điện Mông Dương sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực lao động sản xuất, vận hành nhà máy an toàn, ổn định và hiệu quả, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững và đóng góp tích cực cho sự phát triển của cộng đồng.

CTV An An/VOV.VN
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