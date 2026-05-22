Ông Hồ Minh Hoàng: Đèo Cả không lấy tiền cổ đông để “phiêu lưu” dự án rủi ro

HHV phát triển trong hệ sinh thái Đèo Cả

Ngày 22/5, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (mã chứng khoán HHV), Chủ tịch HĐQT Hồ Minh Hoàng nhấn mạnh, HHV không chỉ là doanh nghiệp niêm yết trong lĩnh vực hạ tầng giao thông mà còn là cấu phần quan trọng trong hệ sinh thái của Tập đoàn Đèo Cả.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) Hồ Minh Hoàng khẳng định, doanh nghiệp tiếp tục kiên định chiến lược tăng trưởng tập trung, không đầu tư dàn trải, ưu tiên quản trị rủi ro và phát triển bền vững trong lĩnh vực hạ tầng giao thông.

Theo ông Hồ Minh Hoàng, trong bối cảnh đất nước bước vào chu kỳ phát triển mới, hạ tầng giao thông tiếp tục giữ vai trò “đi trước mở đường”, tạo động lực tăng trưởng, giảm chi phí logistics, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

“Có những thời điểm doanh nghiệp đi tìm cơ hội, nhưng cũng có những thời điểm cơ hội của đất nước gọi tên những doanh nghiệp có năng lực, có bản lĩnh và có trách nhiệm. HHV đang đứng trước một thời điểm như vậy”, ông Hồ Minh Hoàng nói.

Lãnh đạo HHV cho biết doanh nghiệp phát triển trong hệ sinh thái Đèo Cả với chuỗi năng lực khép kín từ phát triển dự án, thu xếp vốn, tư vấn thiết kế, thi công xây lắp đến quản lý vận hành, bảo trì, thu phí, ứng dụng công nghệ, đào tạo nhân lực và kiểm soát nội bộ.

Theo định hướng được Đèo Cả hoạch định trong thời gian qua, chiến lược “tăng trưởng tập trung” tiếp tục được duy trì, không mở rộng dàn trải, không chạy theo phong trào và không đầu tư ngoài lĩnh vực cốt lõi. Từ các dự án hầm xuyên núi, cao tốc, cầu lớn đến quản lý vận hành, bảo trì và thu phí, HHV từng bước nâng cao giá trị thương hiệu, đồng hành cùng Đèo Cả trong hệ sinh thái hạ tầng giao thông Việt Nam.

“HHV không phải “Thánh Gióng” để sau một đêm vươn vai thành người khổng lồ. HHV phải là con ngựa bền bỉ trên dặm đường dài: có sức, có hướng, có kỷ luật và có khả năng đi xa”, Chủ tịch HHV nhấn mạnh.

Ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch HĐQT HHV phát biểu.

Một trong những thông điệp đáng chú ý tại đại hội là quan điểm tăng trưởng có kỷ luật, kiểm soát rủi ro và không đánh đổi an toàn dài hạn để lấy tăng trưởng ngắn hạn. Theo ông Hồ Minh Hoàng, trong quản trị doanh nghiệp, “có những quyết định làm tiếp là bản lĩnh, nhưng cũng có những quyết định dừng lại mới là bản lĩnh”.

Lãnh đạo HHV cho biết doanh nghiệp đã chủ động dừng hoặc chưa tiếp tục một số dự án sau khi đánh giá rủi ro vượt ngưỡng kiểm soát hoặc điều kiện triển khai chưa bảo đảm. Các dự án như trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng hay cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc được nhắc đến như ví dụ cho tinh thần thận trọng trong lựa chọn đầu tư.

“Chúng tôi không né việc khó. Đèo Cả và HHV luôn chọn việc khó để làm. Nhưng việc khó phải có cơ chế phù hợp, nguồn lực phù hợp, phương án tài chính phù hợp và phải tạo ra giá trị thật. Chúng tôi không lấy tiền của cổ đông để phiêu lưu”, ông Hồ Minh Hoàng nói.

Huy động vốn gắn với kỷ luật tài chính, tận dụng cơ hội phát triển hạ tầng

Trong giai đoạn tới, HHV xác định tiếp tục nâng cao năng lực tài chính để tham gia các dự án quy mô lớn, yêu cầu kỹ thuật cao và thời gian hoàn vốn dài.

Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh do Tập đoàn Đèo Cả làm nhà đầu tư đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, chuẩn bị hoàn thành đưa vào khai thác trong năm 2026.

Doanh nghiệp sẽ nghiên cứu các phương án huy động vốn phù hợp như tăng vốn chủ sở hữu, hợp tác với nhà đầu tư chiến lược, huy động tín dụng trung và dài hạn, phát hành công cụ tài chính theo quy định và hợp tác theo mô hình PPP++.

Tuy nhiên, lãnh đạo HHV khẳng định việc huy động vốn không nhằm mở rộng quy mô bằng mọi giá mà để tạo ra các dự án thực chất, dòng tiền thực và giá trị thực cho cổ đông.

“Cổ đông có quyền kỳ vọng HHV tăng trưởng, nhưng cũng có quyền đòi hỏi HHV tăng trưởng an toàn. Ban lãnh đạo phải quản trị vốn như quản trị máu của doanh nghiệp”, ông Hồ Minh Hoàng chia sẻ.

Đại hội cũng ghi nhận tín hiệu tích cực từ việc Chính phủ ban hành Nghị định 122/2026/NĐ-CP nhằm tháo gỡ vướng mắc cho các dự án BOT giao thông.

Theo HHV, đây là tín hiệu cho thấy Nhà nước đang từng bước chia sẻ rủi ro và khôi phục niềm tin cho nhà đầu tư hạ tầng, tạo điều kiện ổn định dòng tiền và mở rộng dư địa tái đầu tư các dự án BOT/PPP.

Trao đổi thêm tại đại hội, ông Ngọ Trường Nam cho rằng lĩnh vực hạ tầng giao thông, đặc biệt là hạ tầng đường bộ, đang bước vào giai đoạn phát triển rất nhanh với khối lượng công việc lớn trong thời gian tới.

Ông Ngọ Trường Nam, Tổng giám đốc HHV thông tin tại đại hội.

Theo ông Nam, đây là cơ hội quan trọng cho các doanh nghiệp có năng lực thi công, quản lý dự án và đầu tư hạ tầng như HHV. Tuy nhiên, đi cùng cơ hội là nhiều thách thức về pháp lý, nguồn vốn, vật liệu đầu vào và nguồn nhân lực.

Để ứng phó với biến động giá vật liệu, HHV và Đèo Cả đã triển khai nhiều giải pháp như dự trữ vật tư, xây dựng quan hệ hợp tác dài hạn với nhà cung cấp và lựa chọn đối tác ổn định nhằm kiểm soát chuỗi cung ứng.

Về nhân lực, lãnh đạo HHV cho biết doanh nghiệp đã chuẩn bị chiến lược đào tạo trong nhiều năm, song bối cảnh mới đòi hỏi phải triển khai sâu sát hơn, cụ thể hơn và huy động thêm nhiều nguồn lực để đáp ứng nhu cầu phát triển quy mô lớn.

Cổ đông HHV ngày càng đa dạng và có chiều sâu

Một điểm nhấn khác tại Đại hội là sự đa dạng trong cơ cấu cổ đông của HHV. Lãnh đạo HHV chia sẻ rất vui mừng khi công ty có sự đồng hành của nhiều nhóm cổ đông từ công nhân, kỹ sư, cán bộ đang làm việc trên công trường; nhà đầu tư cá nhân ở nhiều địa phương; doanh nghiệp đồng hành; chuyên gia kinh tế, tài chính, chứng khoán; nhà nghiên cứu, giảng viên đại học; đến các đối tác trong hệ sinh thái PPP++.

Toàn cảnh Đại hội cổ đông HHV sáng ngày 22/5/2026.

Điều đó cho thấy HHV không chỉ là một mã cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, mà đang dần trở thành điểm gặp gỡ của niềm tin vào hạ tầng giao thông Việt Nam, doanh nghiệp Việt Nam và con đường phát triển có kỷ luật, có văn hóa, có trách nhiệm.

Lãnh đạo HHV kêu gọi cổ đông tiếp tục đồng lòng cùng doanh nghiệp. “Đồng lòng không có nghĩa là chỉ vỗ tay khi thuận lợi. Đồng lòng là cùng hiểu chiến lược, cùng chia sẻ khó khăn, cùng giám sát minh bạch, cùng yêu cầu Ban lãnh đạo làm đúng cam kết và cùng kiên trì với con đường dài hạn”, ông Hoàng nói.

Kết thúc thông điệp tại đại hội, ông Hồ Minh Hoàng khẳng định HHV sẽ tiếp tục đồng hành cùng Tập đoàn Đèo Cả, kiên định với chiến lược tăng trưởng tập trung, bám chắc mảng cốt lõi là đầu tư - thi công - quản lý vận hành hạ tầng giao thông; huy động vốn có trách nhiệm; quản trị rủi ro chặt chẽ; xây dựng văn hóa doanh nghiệp; đào tạo nguồn nhân lực thực chiến; từng bước nâng cao giá trị doanh nghiệp và đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước.

“Chúng tôi không hứa những điều dễ nghe. Chúng tôi cam kết làm những việc có thể kiểm chứng bằng kết quả. Với Đèo Cả và HHV, con đường phía trước còn dài, nhưng đó là con đường chúng tôi đã chọn, đã hiểu và có đủ bản lĩnh để đi tiếp. Với tôi, đích đến luôn là chân trời phía trước”, ông Hồ Minh Hoàng nhấn mạnh.

Doanh thu, lợi nhuận đồng loạt tăng trưởng hai con số Quản lý vận hành hơn 40km hầm đường bộ, 725km đường cao tốc - quốc lộ, cùng 21 trạm thu phí trên cả nước, ông Ngọ Trường Nam, Tổng giám đốc HHV cho biết, năm 2025, HHV đạt doanh thu hợp nhất hơn 3.800 tỷ đồng, tăng gần 15% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 700 tỷ đồng, tăng 36%. Phát huy tối đa sức mạnh từ ba trụ cột kinh doanh cốt lõi: Thu phí - Thi công xây lắp - Quản lý vận hành, năm 2026, HHV đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất gần 4.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế khoảng 766 tỷ đồng, tăng lần lượt 18% và 14% so với năm 2025. Trong tổng doanh thu năm 2026, giá trị mang lại từ hoạt động thi công xây lắp khoảng 2.900 tỷ đồng, từ hoạt động quản lý, vận hành và bảo trì khoảng gần 700 tỷ đồng.