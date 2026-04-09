Các giải pháp thuế PVcomBank mang đến những đặc quyền trọn vẹn nhằm hỗ trợ khách hàng Hộ kinh doanh chuẩn hóa tài khoản thanh toán, thuế và các hoạt động giao dịch theo quy định của pháp luật.

Theo các quy định mới tại Nghị định 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 18/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính về chính sách và thủ tục quản lý thuế đối với Hộ kinh doanh/cá nhân kinh doanh, việc cập nhật đồng bộ thông tin tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử phục vụ hoạt động kinh doanh là một trong những nội dung quan trọng trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế. Đây không chỉ là yêu cầu tuân thủ theo quy định mà còn là hoạt động cần thiết để các Hộ kinh doanh đảm bảo tính thống nhất về dữ liệu kê khai, hạn chế phát sinh vướng mắc khi thực hiện nghĩa vụ thuế theo cơ chế quản lý mới.

PVcomBank cung cấp bộ giải pháp hỗ trợ Hộ kinh doanh chuẩn hóa tài khoản và thuế

Nắm bắt nhu cầu thực tế của khách hàng trong giai đoạn chuyển đổi này, PVcomBank đã nhanh chóng ra mắt bộ giải pháp chuyên biệt dành cho phân khúc Hộ kinh doanh, hướng tới mục tiêu hỗ trợ khách hàng vừa đáp ứng yêu cầu pháp lý, vừa nâng cao hiệu quả quản trị tài chính và vận hành mô hình kinh doanh.

Theo đó, khách hàng có thể mở tài khoản thanh toán hoàn toàn miễn phí đúng theo tên Hộ kinh doanh đã đăng ký - đảm bảo đáp ứng chuẩn Thông tư 25/2025/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước. Ngoài ra, PVcomBank cũng cung cấp công cụ hỗ trợ bán hàng/nhận tiền cho Hộ kinh doanh như: tặng phần mềm quản lý bán hàng với 5.000 hóa đơn điện tử và 12 tháng sử dụng chữ ký số; tặng Loa TingTing thông báo biến động số dư; miễn phí lắp đặt máy POS. Với tài khoản Hộ kinh doanh PVcomBank được kết nối trực tiếp với ứng dụng Ngân hàng số PVConnect Biz, khách hàng không chỉ dễ dàng chuyển khoản/nhận tiền một cách nhanh chóng, quản lý giao dịch tập trung, mà còn dễ dàng thực hiện nộp thuế nhờ kết nối thông qua nền tảng eTax Mobile.

Trước đó, vào ngày 27/3, PVcomBank đã phối hợp với Cục Thuế, Thuế thành phố Hà Nội và cơ quan thuế tại 22 địa phương tổ chức thành công lễ ký kết hợp tác triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ Hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai thuế. Bên cạnh tính năng nộp thuế chỉ bằng “một chạm” ngay trên điện thoại, phần mềm bán hàng của PVcomBank cũng hỗ trợ khách hàng tự động xuất hóa đơn, quản lý sổ sách và kê khai thuế chuẩn xác, chi tiết.

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ chuẩn hóa tài khoản và quy trình thuế, Ngân hàng còn triển khai giải pháp tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh với lãi suất ưu đãi cùng hạn mức linh hoạt tùy theo quy mô kinh doanh, qua đó hỗ trợ nguồn vốn lưu động kịp thời cho khách hàng Hộ kinh doanh mà không cần thế chấp tài sản đảm bảo.

Khi môi trường pháp lý ngày càng thay đổi theo hướng minh bạch và chuẩn hóa quản lý dòng tiền, việc sớm xây dựng một nền tảng quản trị tài chính bài bản sẽ không chỉ giúp Hộ kinh doanh đáp ứng tuân thủ các quy định mới, mà còn tạo tiền đề mở rộng quy mô kinh doanh, tối ưu vận hành để hướng tới phát triển bền vững trong dài hạn.

“Thông qua bộ giải pháp hỗ trợ bán hàng toàn diện, PVcomBank mong muốn đồng hành cùng Hộ kinh doanh và các cá nhân kinh doanh trong việc tuân thủ quy định của Chính phủ và Nhà nước, đồng thời từng bước số hóa hoạt động kinh doanh một cách an toàn, hiệu quả”, đại diện PVcomBank chia sẻ.