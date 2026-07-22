PVFCCo – Phú Mỹ đạt chứng nhận quốc tế ISO 14064-1:2018 về kiểm kê khí nhà kính

Đây là dấu mốc quan trọng trong lộ trình hiện thực hóa chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính và phát triển bền vững của PVFCCo – Phú Mỹ, đồng thời đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, đối tác và chuỗi cung ứng toàn cầu về minh bạch thông tin phát thải.

Điểm nổi bật của kỳ kiểm kê năm 2025 là lần đầu tiên PVFCCo-Phú Mỹ mở rộng phạm vi kiểm kê Scope 3 (phát thải gián tiếp trong chuỗi giá trị) sang các lĩnh vực mua nguyên vật liệu hóa chất, vận chuyển nguyên vật liệu hóa chất và xử lý chất thải phát sinh trong quá trình sản xuất của Nhà máy Đạm Phú Mỹ. Việc mở rộng phạm vi kiểm kê thể hiện cách tiếp cận toàn diện, minh bạch và phù hợp với các thông lệ quốc tế về quản trị phát thải.

Báo cáo kiểm kê khí nhà kính được BSI Assurance UK thực hiện kiểm tra, đánh giá độc lập theo tiêu chuẩn ISO 14064-1:2018 với mức đảm bảo hợp lý (Reasonable Assurance) và mức trọng yếu 5%. Chứng thư xác nhận do BSI phát hành ngày 17/7/2026 khẳng định số liệu kiểm kê của Nhà máy Đạm Phú Mỹ được xây dựng trung thực, chính xác và phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế.

Theo kết quả được xác nhận, tổng lượng phát thải khí nhà kính của Nhà máy Đạm Phú Mỹ trong năm 2025 là 813.433,060 tCO₂e.

Việc đạt chứng nhận ISO 14064-1:2018 không chỉ ghi nhận những nỗ lực của PVFCCo – Phú Mỹ trong quản trị môi trường và giảm phát thải khí nhà kính, mà còn khẳng định năng lực quản trị theo chuẩn mực quốc tế cũng như vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong thúc đẩy sản xuất xanh.

Đây là nền tảng quan trọng để PVFCCo – Phú Mỹ tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng giá trị thương hiệu, tạo dựng niềm tin với khách hàng, đối tác và cộng đồng, đồng thời đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển bền vững của ngành công nghiệp – năng lượng, nông nghiệp và lộ trình chuyển đổi xanh của Việt Nam.

Trong những năm tới, PVFCCo-Phú Mỹ sẽ tiếp tục xem xét triển khai chi tiết thêm các nguồn phát thải của phạm vi kiểm kê Scope 3, các giải pháp tối ưu hóa vận hành, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, ứng dụng công nghệ xanh và thúc đẩy các sáng kiến giảm phát thải trong toàn bộ chuỗi giá trị. Đây là những bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước hướng tới mục tiêu Net Zero theo định hướng của Chính phủ Việt Nam.

Tiêu chuẩn ISO 14064-1:2018 ISO 14064-1:2018 là tiêu chuẩn quốc tế do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO) ban hành, quy định các nguyên tắc và yêu cầu đối với việc định lượng, quản lý và báo cáo phát thải cũng như hấp thụ khí nhà kính ở cấp tổ chức. Tiêu chuẩn này được áp dụng rộng rãi trên toàn cầu nhằm nâng cao tính minh bạch trong quản trị phát thải, là nền tảng quan trọng để doanh nghiệp xây dựng báo cáo phát triển bền vững (ESG), đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu và triển khai lộ trình giảm phát thải hướng tới mục tiêu Net Zero. Theo tiêu chuẩn ISO 14064-1:2018, phát thải khí nhà kính được chia thành ba phạm vi: Scope 1: Phát thải trực tiếp từ các nguồn thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của doanh nghiệp, như quá trình sản xuất, đốt nhiên liệu và vận hành thiết bị. Scope 2: Phát thải gián tiếp từ việc sử dụng điện, hơi nước, nhiệt hoặc năng lượng mua từ bên ngoài. Scope 3: Phát thải gián tiếp phát sinh trong toàn bộ chuỗi giá trị, bao gồm mua sắm nguyên vật liệu, vận chuyển, xử lý chất thải, công tác, logistics và các hoạt động liên quan khác. Đây là phạm vi có mức độ bao phủ lớn nhất và ngày càng trở thành yêu cầu quan trọng trong đánh giá ESG cũng như các cơ chế thương mại xanh trên thế giới. BSI Assurance UK thuộc BSI Group (British Standards Institution) – cơ quan tiêu chuẩn quốc gia của Vương quốc Anh và là một trong những tổ chức chứng nhận uy tín hàng đầu thế giới với hơn 120 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tiêu chuẩn hóa, đánh giá sự phù hợp và chứng nhận hệ thống quản lý. (https://www.bsigroup.com/) UKAS (United Kingdom Accreditation Service) là cơ quan công nhận quốc gia duy nhất của Vương quốc Anh, chịu trách nhiệm công nhận năng lực của các tổ chức chứng nhận, thử nghiệm, giám định và xác minh theo các tiêu chuẩn quốc tế. Dấu công nhận UKAS trên chứng thư xác minh thể hiện quá trình đánh giá được thực hiện bởi tổ chức có năng lực được công nhận, qua đó nâng cao uy tín và khả năng được chấp nhận của kết quả kiểm kê khí nhà kính trên phạm vi quốc tế. (https://www.ukas.com/)