Quảng Trị phát triển điện mặt trời mái nhà, hướng đến nguồn năng lượng tại chỗ

Quảng Trị đang tận dụng những yếu tố nắng to, gió lớn để đẩy mạnh phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, hướng đến tầm nhìn trở thành Trung tâm năng lượng miền Trung.

Công nhân điện lực EVNCPC lắp đặt thiết bị điện

Nhà máy sản xuất gỗ ván ép công nghiệp xuất khẩu của Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Thăng Long, tỉnh Quảng Trị có công suất 150 nghìn tấn/năm, lượng điện tiêu thụ khoảng 150 nghìn kWh/tháng, tương đương số tiền phải trả khoảng 300 triệu đồng. Nhờ đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà công suất 500kWp (tương ứng 0,5MWp) đã đem lại hiệu quả rõ rệt cho doanh nghiệp - ở cả góc độ chi phí tiền điện và có thêm một điều kiện đáp ứng “tiêu chuẩn xanh” đối với các đơn hàng xuất khẩu.

Ông Nguyễn An Bích, Giám đốc Chi nhánh miền Trung, Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Thăng Long, Khu Công nghiệp Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cho biết: “Công ty mới thực hiện dự án từ đầu năm 2026. Theo chúng tôi ghi nhận hàng tháng, lượng điện thụ giảm được khoảng 1/3, còn tính theo giá trị tiền thì giảm được khoảng 100 triệu đồng/tháng. Công ty cũng đang có kế hoạch từ nay đến năm 2027 sẽ cố gắng lắp đặt thêm khoảng 1 MW để đáp ứng được nhu cầu sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp”.

Hệ thống điện Mặt trời mái nhà giúp doanh nghiệp giảm chi phí tiền điện hàng tháng

Lắp đặt điện mặt trời mái nhà sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết thực như: Tiết kiệm chi phí tiền điện hằng tháng; giúp giảm hấp thụ nhiệt, ngôi nhà mát hơn, dễ chịu hơn trong mùa hè; chủ động nguồn điện tại chỗ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của gia đình; tăng giá trị ngôi nhà, mang lại hình ảnh hiện đại; chung tay giảm phát thải CO₂, góp phần xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp. Vì vậy, ngoài các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh quy mô lớn, tại Quảng Trị ngày càng xuất hiện những mái nhà dân sinh như hộ gia đình ông Lương Hùng Cường (76 tuổi) ở Tổ dân phố 3 Phương Xuân, phường Đồng Sơn.

Đầu năm nay, gia đình ông Cường lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà công suất 12kW có kèm theo lắp đặt hệ thống pin lưu trữ/tích điện công suất 32kW. Hộ ông Lương Hùng Cường kinh doanh dịch vụ nên khi chưa có điện mặt trời mái nhà, chi phí tiền điện khoảng 5 triệu đồng/tháng, nhưng nay đã giảm nhiều.

“Từ ngày lắp điện mặt trời mái nhà thì tháng đầu tiên (tháng 4/2026) ngoài lượng điện mặt trời của mình tự dùng ra thì còn phải trả thêm cho Điện lực là 605.000 đồng. Sang tháng thứ 2 phải trả 1,72 triệu đồng; Tháng thứ 3 là 1,18 triệu đồng. Người lắp đặt cho biết, với mức tiêu dùng đó thì khoảng 4-5 năm là có thể thu hồi vốn, còn sau đó thì có lãi” - ông Cường chia sẻ.

Điện mặt trời mái nhà có công suất 100kWp của một hộ gia đình ở tỉnh Quảng Trị được hòa lưới (Ảnh: T.N)

Thời gian qua, Công ty Điện lực Quảng Trị (EVNCPC) đã chủ động xây dựng phương thức vận hành đảm bảo điện từ sớm và liên tục cập nhật theo diễn biến phụ tải. Trên cơ sở nguồn điện được cấp, đơn vị đã tăng cường phối hợp với doanh nghiệp để điều chỉnh thời gian sản xuất, dịch chuyển phụ tải từ giờ cao điểm sang giờ thấp điểm và đẩy mạnh các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Lắp đặt điện năng lượng mặt trời

Ông Hoàng Hiếu Trung, Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị cho biết, đơn vị đã đẩy mạnh tuyên truyền lắp đặt điện mặt trời mái nhà, vừa giúp tăng cường nguồn điện sạch tại chỗ, vừa giảm chi phí đáng kể tiền điện cho doanh nghiệp, gia đình.

“Việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà hay Điện mặt trời trang trại thời gian qua chúng tôi thường xuyên phối hợp với Sở Công Thương, chính quyền, các ban ngành liên quan để thực hiện việc lắp đặt đúng theo các quy định đã được hướng dẫn. Hiện tại, từ sau khi có Nghị quyết 70 đến nay thì tổng lượng điện mặt trời mái nhà có được khoảng 34-35MW đã đưa vào sử dụng.

Còn đối với điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ hoặc có bán điện dư lên lưới thì Sở Công thương cùng với Điện lực Quảng Trị cũng tạo điều kiện hết sức về việc hướng dẫn các đơn vị đó thực hiện các thủ tục, thông báo gần như trên App và trên tất cả những kênh của ngành; hàng tháng đều có nhắn tin tới khách hàng sử dụng điện để tuyên tuyên việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà cũng như điện tự sản xuất, tự tiêu thụ tại các hộ sản xuất điện…" - ông Trung nói.

Ngành điện đang phối hợp với Sở Công Thương và UBND tỉnh Quảng Trị triển khai hiệu quả Nghị định 58/2025/NĐ-CP, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đăng ký và lắp đặt hệ thống điện mặt trời tự sản xuất, tự tiêu thụ.