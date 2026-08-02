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Rạng rỡ nụ cười tân sinh viên FPT Polytechnic: Trải nghiệm giá trị ngày “nhập ngũ”

Chủ Nhật, 09:00, 02/08/2026
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VOV.VN - Ngày 31/7, không khí tại FPT Polytechnic Hà Nội trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết khi hàng nghìn tân sinh viên K22.3 chính thức làm thủ tục nhập học, sẵn sàng mở ra chương mới trong cuộc đời sinh viên.

Bằng chuỗi hoạt động định hướng độc đáo, 9 gian hàng trải nghiệm sắc màu cùng đại tiệc âm nhạc “Hành Trang Sinh Viên 2026”, nhà trường một lần nữa khẳng định tinh thần đào tạo khác biệt: Luôn lấy trải nghiệm của người học làm trung tâm, biến mỗi ngày đến trường thành một hành trình đáng nhớ.

Khởi đầu rực rỡ của những "New Bees" K22.3

Ngay từ sớm, sân trường FPT Polytechnic Hà Nội đã tràn ngập trong sắc màu tươi mới cùng những bước chân rộn ràng. Những gương mặt rạng rỡ, những ánh mắt háo hức xen lẫn chút hồi hồi của các bạn tân sinh viên K22.3 đã tạo nên một bức tranh thanh xuân vô cùng sống động. Hành trình mới mang tên K22.3 chính thức bắt đầu trong sự chào đón nồng nhiệt của đại gia đình FPT Polytechnic.

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Chia sẻ về định hướng phát triển dành cho các tân binh trong giai đoạn mới, thầy Vũ Chí Thành - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng FPT Polytechnic nhấn mạnh: "Gia nhập FPT Polytechnic, các bạn tân sinh viên sẽ luôn được tạo điều kiện tốt nhất để trải nghiệm và thực hành. Trong bối cảnh kinh tế mới liên tục biến động, đây chính là những kỹ năng cốt lõi và cần thiết nhất giúp thế hệ trẻ chủ động thích ứng, tự tin khẳng định bản thân và bứt phá sự nghiệp".

Lời khẳng định từ thầy chính là minh chứng vững chắc cho một môi trường giáo dục hiện đại, năng động - nơi kiến thức không chỉ dừng lại trên trang sách mà được hiện thực hóa qua từng trải nghiệm thực tế.

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Để giúp các tân binh nhanh chóng hòa nhập, đội ngũ thầy cô giáo cùng dàn anh chị khóa trên đã túc trực từ sớm, hỗ trợ tận tình từng khâu làm thủ tục. Quy trình nhập học diễn ra nhanh chóng, khoa học, giúp không khí ngày đầu tiên không hề gò bó hay căng thẳng mà tràn ngập tiếng cười và sự kết nối.

Trải nghiệm không giới hạn: 9 gian hàng đong đầy tâm huyết

Điểm nhấn tạo nên sự khác biệt trong Tuần lễ Định hướng K22.3 chính là không gian trải nghiệm diễn ra trọn vẹn trong ngày 31/7. Không dừng lại ở những buổi phổ biến quy chế khô khan, ngày nhập học trở nên đầy hứng khởi với 9 gian hàng trải nghiệm miễn phí - nơi mang đến những trải nghiệm chuyên ngành đầu tiên cho các 'tân binh', được chuẩn bị bằng tất cả sự tận tâm của đội ngũ giảng viên và sinh viên khóa trên.

Dạo một vòng quanh khuôn viên, tân sinh viên như lạc vào một không gian hội chợ thu nhỏ vô cùng đa dạng. Những ai mê ẩm thực có thể dừng chân thưởng thức các món ăn Á - Âu phong phú, nhâm nhi những chiếc bánh ngọt thơm lừng hay nạp lại năng lượng bằng góc đồ uống giải nhiệt. Với những New Bees yêu thích văn hóa nghệ thuật, gian hàng in tranh truyền thống và góc trải nghiệm trà đạo kết hợp thử vị trà sữa lại mang đến những phút giây lắng đọng đầy thú vị.

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Sự sôi động được đẩy lên cao trào tại các gian hàng minigame tương tác cùng thầy cô và các anh chị khóa trên mang phong cách phương Đông lẫn phương Tây. Các tân binh còn có thể ghé qua gian hàng xem Tarot để khám phá bản thân hoặc cùng bạn mới quen ghi lại những bức hình xinh xắn tại photobooth chụp ảnh lấy ngay. 9 gian hàng là 9 mảnh ghép trải nghiệm riêng biệt, giúp rút ngắn mọi khoảng cách và giúp các tân sinh viên cảm nhận trọn vẹn sự ấm áp của ngôi nhà chung.

Bùng nổ cảm xúc cùng đại tiệc âm nhạc "Hành Trang Sinh Viên 2026"

Sự kiện chào đón K22.3 chính thức chạm đỉnh năng lượng với đại tiệc âm nhạc "Hành Trang Sinh Viên 2026", mở cửa check-in từ 15h00 ngày 31/7 ngay tại sân trường FPT Polytechnic Hà Nội. Đây được xem là món quà tinh thần đặc biệt mà nhà trường dành riêng để kích hoạt năng lượng bứt phá cho các tân binh.

Sân khấu chào đón khóa mới quy tụ dàn nghệ sĩ đang cực kỳ "hot" trên các nền tảng mạng xã hội. Mở đầu là sức hút từ Da LAB - nhóm nhạc thanh xuân quen thuộc của nhiều thế hệ. Sau sức nóng lan tỏa tại FPT Polytechnic TP.HCM, sự xuất hiện của các "chú" Da LAB tại đầu cầu Hà Nội mang đến một set diễn trọn vẹn, cảm xúc và đầy gắn kết.

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Ngay sau đó, không khí được "tăng nhiệt" tới mức tối đa với sự xuất hiện của OgeNus. Bằng những luồng flow cực mượt, sắc bén cùng các bản beat căng đét, OgeNus đã khiến toàn bộ sân trường không thể đứng yên. Sân khấu tiếp tục bùng nổ sắc màu Gen Z với làn gió mới đến từ Dangrangto. Tinh thần tự do, cá tính và tràn đầy sức sống trong từng câu hát của Dangrangto đã kéo hàng nghìn sinh viên vào một biển âm nhạc gắn kết, cùng nhún nhảy và cháy hết mình.

Vững bước tương lai cùng định hướng đào tạo thực chiến

Chuỗi sự kiện chào đón tân sinh viên K22.3 không chỉ là một lời chào nồng nhiệt, mà còn thể hiện rõ bản sắc thương hiệu của FPT Polytechnic: Một môi trường giáo dục trẻ trung, năng động, gắn liền thực tiễn và trân trọng từng trải nghiệm cá nhân của sinh viên.

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Tại FPT Polytechnic, hành trình học tập không chỉ dừng lại ở lý thuyết trên giảng đường, mà còn là chuỗi ngày tích lũy kỹ năng mềm, mở rộng kết nối và phát triển bản thân qua hàng loạt hoạt động phong trào quy mô. Sự chuẩn bị chu đáo cho K22.3 chính là lời khẳng định vững chắc về chất lượng môi trường học tập, nơi mỗi sinh viên đều được tạo điều kiện tốt nhất để tự tin bước ra trường đời.

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FPT Polytechnic mở rộng hợp tác, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

VOV.VN - Trong bối cảnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những thay đổi sâu rộng đối với thị trường lao động, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược nhằm nâng cao năng lực cho sinh viên, thanh niên và đội ngũ cán bộ, giảng viên trên toàn quốc.

CTV Thu Trang/VOV.VN
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