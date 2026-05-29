Sinh viên FPT Polytechnic đạt doanh thu khủng từ tư duy “ngách”

Nhiều chuyên gia, các nhà khoa học đã lên tiếng đầy tiếc nuối trước thực trạng này, nhưng xoay chuyển thực tế không hề dễ dàng.

Bởi vậy, có một ngôi trường luôn mang tới những tín hiệu tích cực cho thị trường lao động, cho các nhà khoa học, các doanh nhân, doanh nghiệp thực chiến, đó là Cao đẳng FPT Polytechnic. Năm nào thương hiệu giáo dục này cũng “sản sinh” ra những nhóm sinh viên làm nên điều khác biệt...từ những đồ án tốt nghiệp. Các bạn không chỉ nộp báo cáo, các bạn nộp kết quả kinh doanh thật, với doanh thu tiềm năng tiền tỷ thật.

TS. Vũ Chí Thành - Hiệu trưởng FPT Polytechnic (áo màu cam) và nhóm sinh viên tại Lễ Bảo vệ Dự án tốt nghiệp

Khi thị trường ngách và tư duy thực chiến “gặp nhau”

Dự án Nivia Fashion của nhóm 5 sinh viên bộ môn Thương mại điện tử, ngành Quản trị kinh doanh là ví dụ. Bắt đầu từ cuối năm 2025, lựa chọn phân khúc thời trang trẻ theo mô hình B2C, nhóm triển khai Facebook như kênh bán hàng chủ lực nhằm xây dựng hệ thống vận hành và duy trì nguồn doanh thu ổn định. Sau khoảng 4 tháng hoạt động thực tế, dữ liệu từ hệ thống quản lý cho thấy tổng doanh thu ghi nhận đạt hàng tỷ đồng.

Trong phần trình bày dự án, Đào Duy Hoàng - trưởng nhóm cho biết mức doanh thu tiền tỷ là số liệu ghi nhận trên hệ thống và chưa loại trừ toàn bộ chi phí phát sinh như vận hành, quảng cáo hay hoàn đơn, đồng nghĩa lợi nhuận thực tế có thể thấp hơn đáng kể. Tuy nhiên, hội đồng thẩm định dự án là các giảng viên, doanh nhân thực chiến vẫn đánh giá đây là kết quả tích cực, không chỉ ở khía cạnh doanh số mà còn ở kinh nghiệm thực tiễn thu được trong quá trình xây dựng và vận hành mô hình kinh doanh, đặc biệt khi các bạn còn là sinh viên. Các thành viên hội đồng cùng nhóm triển khai dự án cũng đồng thuần cho rằng số liệu doanh thu cần được xem xét cẩn trọng và tiếp tục đối soát để đảm bảo độ chính xác, đồng thời tuân thủ đầy đủ các yêu cầu liên quan đến thuế, kế toán và quy định pháp lý đối với hoạt động kinh doanh trực tuyến. Đây là một điểm cộng, một tín hiệu vô cùng tích cực khi các bạn trẻ đã biết quan tâm tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh, ngay từ khi còn trên giảng đường.

Nhóm Nivia Fashion thuyết trình về Dự án

Ở ngách nội thất, thương hiệu Decor 68 gây ấn tượng bằng tư duy “phụng sự”. Nhóm tập trung xây dựng hệ thống đa kênh chỉn chu và quy trình chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp ngay từ ngày đầu – điều mà phần lớn startup thường bỏ qua để chạy theo doanh số. Mô hình này không chỉ tự chi trả lương cho các thành viên mà còn được doanh nghiệp đánh giá là có khả năng nhân rộng, trong tương lai.

Một dự án tốt nghiệp đáng chú ý khác là Legift Gaming Gear. Trần Hoài Nam – Trưởng nhóm cho biết, nhóm chọn hướng đi ngược dòng, đó là kinh doanh thiết bị gaming đã qua sử dụng (2hand). Nhận thấy nhu cầu nâng cấp thiết bị cho các game thủ với ngân sách hạn chế, chưa có đơn vị chuyên nghiệp nào đáp ứng, Nam và các cộng sự đã chọn chiến lược vận hành tinh gọn. Kết quả, dự án đạt hàng trăm triệu với chi phí quảng bá chiếm chưa đầy 5% – một con số mơ ước của nhiều startup. Cô Phan Thị Dung, giảng viên hướng dẫn nhóm chia sẻ: "Điều tôi tự hào nhất không phải là con số doanh thu, mà là cách các em dám mắc sai lầm, tự điều chỉnh để tìm ra hướng đi. Kỹ năng thích nghi đó không giáo trình nào dạy hết được."

Với Legift Gaming Gear: Không cần xuất phát điểm cao, chỉ cần dám nhìn vào chỗ người khác chưa nhìn và đủ chăm chỉ để biến quan sát thành hành động

Khi giảng đường là thị trường thật, thành quả là những doanh nhân tương lai

Đằng sau những con số hàng trăm triệu hay hàng tỷ đồng là một cơ chế đào tạo khác biệt. Tại FPT Polytechnic, đồ án tốt nghiệp không phải là bài phân tích một doanh nghiệp giả định. Sinh viên được doanh nghiệp “đặt thẳng” vào bài toán khởi nghiệp: Ngân sách thật, khách hàng thật và áp lực doanh thu thật.

Lễ bảo vệ đồ án vì thế không đơn thuần là buổi thuyết trình, nhận điểm số. Đó là nơi sinh viên trình bày kết quả kinh doanh thực chiến trước hội đồng gồm giảng viên và các đối tác doanh nghiệp – những người đã theo sát quá trình thực tập của các em. Và không chỉ dừng lại ở con số doanh thu, hơn 5 thành viên xuất sắc đã nhận được lời mời làm việc trực tiếp từ các doanh nghiệp ngay sau các buổi lễ bảo vệ tốt nghiệp tại thương hiệu giáo dục này

Đại diện doanh nghiệp xuất hiện với những ý kiến thực tiễn, và trao “tấm vé” làm việc trực tiếp cho sinh viên

Những con số doanh thu hàng trăm triệu hay hàng tỷ đồng từ các nhóm sinh viên không chỉ là kết quả của một kỳ học - một hành trình nghiên cứu, sáng tạo và nỗ lực hiện thực hóa ý tưởng cùng “đồng đội” - đó là điểm khởi đầu đầy tự tin cho hành trình lập nghiệp.

Câu chuyện của Nivia Fashion, Legift Gaming Gear hay Decor 68 phần nào chứng minh: Khi được trao đúng công cụ và môi trường thực tế, sinh viên hoàn toàn có thể tự cầm lái con tàu sự nghiệp của chính mình… ngay khi chưa cầm tấm bằng tốt nghiệp trên tay. Và FPT Polytechnic là một trong những môi trường thực học-thực nghiệp như thế - nơi sinh viên được “Học những gì doanh nghiệp cần, làm những thứ thị trường đòi hỏi”.