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Sunshine Group lãi gần 5.900 tỷ đồng sau 6 tháng năm 2026

Thứ Ba, 19:54, 28/07/2026
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VOV.VN - Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 2/2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (Sunshine Group, MCK: KSF) ghi nhận lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng đạt 5.882 tỷ đồng, cùng tổng tài sản hơn 125.579 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ.

sunshine group lai gan 5.900 ty dong sau 6 thang nam 2026 hinh anh 1
BCTC hợp nhất Quý 2/2026 của Sunshine Group

Lợi nhuận trước thuế gần 5.900 tỷ đồng sau nửa đầu năm 2026

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ, Quý 2/2026 đánh dấu một trong những quý có lợi nhuận cao nhất của Sunshine Group với hơn 5.472 tỷ đồng trước thuế, tăng mạnh so với cùng kỳ. Kết quả này chủ yếu đến từ việc doanh nghiệp đẩy mạnh ghi nhận doanh thu chuyển nhượng khi nhiều dự án bước vào giai đoạn bàn giao.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, Sunshine Group đạt lợi nhuận trước thuế 5.882 tỷ đồng, vượt xa cùng kỳ năm trước. Cùng với đó, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) 6 tháng đạt 5.225 đồng, tăng mạnh so với mức 228 đồng của nửa đầu năm 2025.

Với kế hoạch 15.000 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế đã được ĐHCĐ thông qua trong năm 2026, Sunshine Group đã hoàn thành gần 40% mục tiêu năm sau hai quý đầu tiên.

Người mua trả trước gần 30.000 tỷ đồng, tổng tài sản vượt 125.500 tỷ

Bên cạnh kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán cũng cho thấy nhiều chỉ tiêu tài chính tích cực. Tại ngày 30/6/2026, khoản mục người mua trả tiền trước ngắn hạn đạt gần 30.000 tỷ đồng, tăng hơn 5.400 tỷ đồng so với đầu năm. Khoản tiền này chủ yếu đến từ khách hàng thanh toán trước tại các dự án như Noble Palace Tay Thang Long Worldhotels Residences (hơn 12.180 tỷ đồng), Noble Crystal Long Bien Worldhotels Residences (hơn 6.726 tỷ đồng), Sunshine Sky City (hơn 5.879 tỷ đồng), Noble Crystal Tay Ho Worldhotels Residences (hơn 4.814 tỷ đồng)...

Song song với sự gia tăng của nguồn tiền khách hàng, quy mô tài sản của Sunshine Group cũng tiếp tục mở rộng. Tổng tài sản hợp nhất đến cuối Quý 2 đạt 125.579 tỷ đồng, tăng khoảng 5.436 tỷ đồng so với đầu năm, trong khi vốn chủ sở hữu tăng từ 19.863 tỷ đồng lên hơn 23.410 tỷ đồng, phản ánh nền tảng tài chính tiếp tục được củng cố nhờ kết quả kinh doanh tích cực.

Loạt dự án tăng tốc bàn giao kèm sổ đỏ ngay khi nhận nhà

Cùng kết quả kinh doanh tích cực trong nửa đầu năm, Sunshine Group đang bước vào giai đoạn tăng tốc bàn giao tại nhiều dự án trọng điểm, tạo nền tảng cho việc tiếp tục ghi nhận doanh thu trong các quý tới.

Chỉ riêng với 3 dự án thấp tầng đang sẵn sàng bàn giao kèm sổ đỏ nhanh chóng cho khách hàng là Noble Palace Tay Ho, Noble Palace Long Bien, Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences đã dự kiến mang về doanh thu cho Sunshine Group khoảng gần 140.000 tỷ đồng.

sunshine group lai gan 5.900 ty dong sau 6 thang nam 2026 hinh anh 2
Noble Palace Tay Ho - Một trong số dự án thấp tầng đã sẵn sàng bàn giao với sổ đỏ trao tay của Sunshine Group tại KĐT Ciputra, Hà Nội

Được biết, Sunshine Group cùng các công ty thành viên hiện đang là chủ đầu tư hợp pháp của khoảng 20 dự án, với tổng mức đầu tư khoảng 215.000 tỷ đồng (gần 300.000 tỷ đồng nếu tính cả giá trị quyền sử dụng đất).

sunshine group lai gan 5.900 ty dong sau 6 thang nam 2026 hinh anh 3
Noble Rivera - Dự án đô thị sinh thái tổng vốn 2 tỷ USD trên trục đại lộ Tây Thăng Long của Sunshine Group vừa được UBND TP. Hà Nội cấp phép xây dựng, dự kiến khởi công 1/8

Đáng chú ý, danh mục này phần lớn là các dự án đã hoàn thiện hoặc đang triển khai thi công tại Hà Nội và Hưng Yên, chưa tính các dự án phía Nam và các dự án đang triển khai pháp lý. Quy mô quỹ dự án cùng tiến độ triển khai thực tế được xem là nền tảng để Sunshine Group hiện thực hóa kế hoạch doanh thu lũy kế trên 300.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 130.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2026 - 2028 đã được công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

sunshine group lai gan 5.900 ty dong sau 6 thang nam 2026 hinh anh 4
Sunshine Group công bố kế hoạch doanh thu trên 300.000 tỷ và lợi nhuận trước thuế gần 130.000 tỷ giai đoạn 2026 - 2028

Ở một động thái liên quan, Sunshine Group cũng đang triển khai kế hoạch chuyển niêm yết cổ phiếu KSF từ sàn HNX sang HoSE, củng cố vị thế của KSF trên thị trường vốn trong nước và quốc tế.

CTV Hồng Hạnh/VOV.VN
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