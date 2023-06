TAKAOKA TOKO CO hợp tác với HANAKA chuyển giao công nghệ máy biến áp 110-500kV

Đây là nhà máy của HANAKA thuộc Dự án cơ khí trọng điểm của quốc gia theo quyết định số 10/2009/QĐ-TTg ngày 16/1/2009 của Thủ tướng Chính phủ tại Bắc Ninh.

Chương trình nhằm đưa các sản phẩm máy biến áp truyền tải chất lượng cao công nghệ hiện đại của Nhật Bản vận hành an toàn trên hệ thống lưới điện Việt Nam, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, phòng chống những sự cố do thiên tai hoả hoạn.

Ông Mẫn Ngọc Anh - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hanaka (phải) và ông Takashi Ichinose - Chủ tịch Tập đoàn TAKAOKA TOKO CO, ký kết thỏa thuận hợp tác.

Tại Lễ ký kết, ông Takashi Ichinose - Chủ tịch tập đoàn TAKAOKA TOKO CO cho biết đây là một sự kiện đặc biệt đối với Tập đoàn TAKAOKA TOKO CO và Tập đoàn HANAKA khi hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất máy biến áp truyền tải 110 - 500kV. HANAKA là Tập đoàn sản xuất thiết bị điện hàng đầu khu vực, được đầu tư cơ sở vật chất với quy mô hiện đại, hàng trăm nghìn m2 nhà xưởng, với dây chuyền thiết bị công nghệ đồng bộ, là một trong những nhà máy sản xuất máy biến áp 110 - 500kV hiện đại hàng đầu khu vực châu Á.

Sự hợp tác này không chỉ mở ra cơ hội cho Tập đoàn TAKAOKA TOKO CO mở rộng, phát triển thị trường tại Việt Nam và các nước khu vực Đông Nam Á mà còn thúc đẩy tình hữu nghị giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam…

Ông Takashi Ichinose cũng cho biết, dự kiến cuối tháng 6/2023 đến đầu tháng 7, Tập đoàn TAKAOKA TOKO CO sẽ đưa các chuyên gia quản lý sản xuất, kỹ sư quản lý công nghệ giỏi nhất sang Việt Nam để đào tạo, dựng quy trình sản xuất máy biến áp 110 - 500kV cùng Tập đoàn HANAKA.

Hai bên thống nhất ra mắt Lễ công bố hợp đồng hợp tác chuyển giao công nghệ sản xuất máy biến áp truyền tải 110 – 500kV tại Việt Nam vào đầu tháng 7 năm 2023, nhân dịp Lễ khởi công Khu công nghiệp Gia Bình II, do Tập đoàn HANAKA làm Chủ đầu tư.

Lễ ký kết giữa Tập đoàn HANAKA và Tập đoàn TAKAOKA TOKO CO là sự kiện hợp tác quan trọng trong lĩnh vực này, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đưa mối quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước lên một tầm cao mới, đánh dấu một mốc son lịch sử về hợp tác sản xuất và chuyển giao công nghệ giữa doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản.

Tập đoàn TAKAOKA TOKO CO là một thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản, có lịch sử hàng trăm năm về đầu tư công nghệ thiết bị hiện đại tiên tiến nhất trên thế giới trong lĩnh vực sản xuất và chế tạo thiết bị điện, máy biến áp 110 - 500kV.

Đây là Tập đoàn có nền tảng khoa học công nghệ và quản lý sản xuất hàng đầu của Nhật Bản về tiết kiệm điện năng; nâng cao năng suất chất lượng; có độ an toàn tốt nhất thế giới./.