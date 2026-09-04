Sự kiện tiếp tục khẳng định vai trò là điểm hẹn kết nối chuỗi cung ứng uy tín, quy mô hàng đầu Việt Nam và nhận được sự hưởng ứng sâu rộng từ cộng đồng doanh nghiệp xuất khẩu trong nước cùng các tập đoàn phân phối, nhà thu mua hàng đầu thế giới.

Nhằm tiếp tục hỗ trợ hiệu quả cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu, theo kịp dòng chảy thị trường, thích ứng với các tiêu chuẩn mới về kinh tế xanh và phát triển bền vững trong xu thế hội nhập quốc tế, Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh và các địa phường trong cả nước tổ chức chuỗi sự kiện “Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế 2026” (Viet Nam International Sourcing 2026) từ ngày 3 - 5/9 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh.

Chuỗi sự kiện, do Bộ Công Thương (Vụ Phát triển thị trường nước ngoài) chỉ đạo tổ chức, là hoạt động trọng tâm nhằm tích cực triển khai Đề án “Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 14/11/2022. Ba ngày sự kiện của Viet Nam International Sourcing sẽ bao gồm nhiều hoạt động phong phú: (1) Diễn đàn xuất khẩu “Tăng cường khả năng thích ứng linh hoạt của doanh nghiệp Việt Nam trước biến động kinh tế thế giới”, cùng các hội thảo chuyên đề về thị trường quốc tế, chuỗi cung ứng toàn cầu đặc biệt là các tiêu chuẩn, quy chuẩn mới, kèm theo đó là các giải pháp xanh cho sản xuất và xuất khẩu bền vững và nâng tầm giá trị sản phẩm Việt; (2) Triển lãm Kết nối Chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế (Viet Nam International Sourcing Expo); (3) Chương trình kết nối giao thương trực tiếp (B2B Matching) được bố trí chuyên nghiệp theo từng ngành hàng dựa trên nhu cầu thu mua cụ thể của đối tác quốc tế; (4) Hoạt động khảo sát thực tế phối hợp cùng các Sở Công Thương địa phương đưa các đoàn thu mua quốc tế tới tham quan thực tế nhà máy, cơ sở sản xuất, làm việc với các địa phương nhằm đánh giá năng lực cung ứng và thúc đẩy cơ hội ký kết các hợp đồng thương mại dài hạn hoặc các quyết định đầu tư phù hợp.

Trong đó, Triển lãm Kết nối Chuỗi cung ứng hàng hoá quốc tế (Viet Nam International Sourcing Expo) tại SECC năm nay có quy mô vượt bậc với hơn 500 gian hàng, diện tích trưng bày lên tới hơn 12.000 m², quy tụ hơn 600 doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu uy tín của Việt Nam. Triển lãm mang đến mô hình tích hợp “Một điểm đến – Đa ngành hàng” tập trung vào 4 nhóm lĩnh vực chủ lực: Thực phẩm và Đồ uống; Đồ gia dụng và Nội thất; Phong cách sống và Sản phẩm chăm sóc sức khỏe; Chuỗi cung ứng xuất khẩu.

Chuỗi sự kiện diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang khẳng định vững chắc vai trò là trung tâm sản xuất và cung ứng chiến lược trong khu vực và toàn cầu. Trước xu hướng đa dạng hóa chuỗi cung ứng quốc tế và yêu cầu ngày càng khắt khe về truy xuất nguồn gốc , chuyển đổi xanh/số và phát triển bền vững (ESG), các doanh nghiệp Việt Nam tham gia triển lãm đều được chọn lọc kỹ lưỡng, sở hữu các chứng chỉ quốc tế và năng lực cung ứng sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng đúng thị hiếu của các thị trường đa dạng từ thị trường phát triển cho đến thị trường mới nổi.

Viet Nam International Sourcing 2026 chào đón hơn 580 đoàn doanh nghiệp quốc tế đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 3.000 cuộc B2B được sắp xếp có chọn lọc và 13.000 lượt kết nối tự do trực tiếp tại các gian hàng trong triển lãm. Đặc biệt, sự kiện tiếp tục ghi nhận sự đóng góp tích cực của hệ thống Thương vụ/Chi nhánh Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài trong việc chủ động kết nối, vận động và tổ chức các đoàn thu mua tiềm năng từ khắp các châu lục về Việt Nam tham dự.

Chuỗi sự kiện tiếp tục thu hút sự quan tâm, tham dự trực tiếp và quay trở lại của nhiều tập đoàn bán lẻ, kênh phân phối đa quốc gia hàng đầu như: Walmart (Hoa Kỳ); Imcosa S.A. de C.V. (Mexico); H&M (Thuỵ Điển); Aeon (Nhật Bản); Lotte (Hàn Quốc); Central Group, Mega Market (Thái Lan); Pagoda (Trung Quốc); LuLu (UAE),.. cùng nhiều hệ thống siêu thị chuyên ngành và công ty thương mại toàn cầu từ thị trường Bắc Âu, Đông Âu, bắc Mỹ, Mỹ La tinh, Nam Á, Đông bắc Á...

Ngoài ra, sự kiện còn có sự xuất hiện của các nhãn hàng mới : Wumart, Metro (Trung Quốc); Mamami (Malaysia); Spinneys, Loohtah (UAE); Shengsiong (Singapore); Vimart (Lào); Target, JC Penny (Hoa Kỳ). Bên cạnh các tập đoàn quy mô lớn, sự kiện năm nay mở rộng thu hút các kênh phân phối tầm trung, chuỗi cửa hàng tiện lợi, và các nền tảng thương mại điện tử quốc tế – mở ra cơ hội xuất khẩu đa dạng cho nhiều phân khúc doanh nghiệp Việt.

Không chỉ dừng lại ở vai trò là cầu nối giao thương trực tiếp giữa doanh nghiệp trong nước với các nhà phân phối và đoàn thu mua quốc tế, Viet Nam International Sourcing 2026 còn mang đến chuỗi hoạt động diễn đàn, hội nghị, hội thảo chuyên sâu nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng các tiêu chuẩn xanh và phát triển bền vững khi bước ra thị trường toàn cầu. Thông qua các hoạt động kết nối, trao đổi chuyên môn, sự kiện tiếp tục phát huy vai trò là đòn bẩy hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật xu hướng mới, nắm bắt nhu cầu thị trường, nâng cao năng lực quản trị và mở rộng cơ hội hợp tác với các đối tác quốc tế. Qua đó, sự kiện góp phần tạo tiền đề cho các thỏa thuận thương mại mới, thúc đẩy sản phẩm và thương hiệu Việt Nam vươn xa, tham gia sâu rộng hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đặc biệt với sự phối hợp và tham gia tích cực của 20 địa phương trong cả nước trong việc tổ chức các hoạt động của VIS 2026, các đoàn doanh nghiệp quốc tế có dịp khám phá, tìm hiểu và có cái nhìn cụ thể sát thực nhất về môi trường đầu tư kinh doanh, chính sách phát triển kinh tế của Việt Nam được triển khai ở cấp độ địa phương. Các địa phương cũng có cơ hội giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của mình trong việc thu hút đầu tư nước ngoài hay năng lực sản xuất, cung ứng, đáp ứng nhu cầu thị trường quốc tế. Đây sẽ là tiền đề quan trọng mang lại những hợp đồng cụ thể trước mắt và sau đó hướng tới những quyết định đầu tư dài hạn, vì một tương lai chung phát triển lâu dài và bền vững.

Có thể nói, chuỗi sự kiện VIS 2026 là một hoạt động cụ thể, tiêu biểu, thực chất do Bộ Công Thương phối hợp cùng các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước tổ chức nhằm đóng góp vảo nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng hai con số của Việt Nam.