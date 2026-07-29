VIS 2026 mở rộng cơ hội đưa hàng Việt tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu

Sự kiện là hoạt động xúc tiến thương mại trọng điểm nhằm cung cấp thông tin cập nhật về quy mô, ngành hàng và cơ hội giao thương tại VIS 2026, qua đó vận động các tập đoàn phân phối, doanh nghiệp nhập khẩu, nền tảng thương mại điện tử và nhà mua hàng chuyên nghiệp Trung Quốc tham dự sự kiện tại Việt Nam.

Công sứ Hoàng Văn Tuấn phát biểu khai mạc sự kiện

Khoảng 80 đại biểu đại diện các tổ chức xúc tiến thương mại, hiệp hội ngành hàng cùng lãnh đạo các tập đoàn phân phối, hệ thống bán lẻ, doanh nghiệp nhập khẩu, doanh nghiệp thương mại điện tử, nền tảng thương mại số và các nhà mua hàng chuyên nghiệp Trung Quốc đã tham dự chương trình. Đáng chú ý, sự hiện diện của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng xanh cho thấy sự quan tâm đa dạng của doanh nghiệp Trung Quốc đối với thị trường Việt Nam.

Quảng bá VIS 2026 – Cầu nối nguồn cung Việt Nam với thị trường quốc tế

Tại chương trình, Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc (Bắc Kinh) đã giới thiệu tổng quan về VIS 2026 – một trong những hoạt động xúc tiến thương mại trọng điểm của Việt Nam trong năm 2026. Theo đó, VIS 2026 sẽ diễn ra từ ngày 03 đến ngày 05 tháng 9 năm 2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), Thành phố Hồ Chí Minh), với quy mô dự kiến hơn 400 doanh nghiệp trưng bày từ trong nước và quốc tế, khoảng 12.000 m² diện tích trưng bày và trên 3.000 cuộc kết nối giao thương B2B.

Đại diện Thương vụ Việt Nam tại Trung Quốc nhấn mạnh, VIS 2026 không chỉ là hoạt động triển lãm thương mại, mà còn là nền tảng kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu Việt Nam với các nhà mua hàng quốc tế, góp phần thúc đẩy đưa hàng hóa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Doanh nghiệp Trung Quốc quan tâm mạnh mẽ đến cơ hội hợp tác

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu tham dự phía Trung Quốc đánh giá cao tiềm năng của VIS 2026 trong việc tạo ra một nền tảng kết nối thực chất, trực tiếp và hiệu quả giữa doanh nghiệp hai nước.

Các doanh nghiệp Trung Quốc tìm hiểu về sản phẩm của Việt Nam

Một số tập đoàn phân phối lớn, chuỗi siêu thị, doanh nghiệp nhập khẩu, nền tảng thương mại điện tử và nhà mua hàng chuyên nghiệp bày tỏ sự quan tâm tới việc tham dự VIS 2026 tại Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực như nông sản, thực phẩm chế biến,…

Các đại biểu cho rằng, Việt Nam đang ngày càng khẳng định vai trò là một trung tâm sản xuất quan trọng trong khu vực, với năng lực cung ứng, chất lượng sản phẩm ngày càng nâng cao và khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Đây là những yếu tố phù hợp với nhu cầu đa dạng hóa nguồn cung của thị trường Trung Quốc trong giai đoạn hiện nay.

Tăng cường kết nối chuỗi cung ứng Việt Nam – Trung Quốc

Tham tán Thương mại Việt Nam tại Trung Quốc Nông Đức Lai phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại chương trình, Tham tán Thương mại tại Trung Quốc, ông Nông Đức Lai nhấn mạnh, việc tổ chức giới thiệu VIS 2026 tại Bắc Kinh có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường kết nối trực tiếp giữa cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời mở rộng mạng lưới nhà mua hàng quốc tế tham dự sự kiện tại Việt Nam.

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục có nhiều biến động, việc thúc đẩy các hoạt động kết nối giao thương thực chất, trực tiếp giữa nhà cung cấp và nhà mua hàng được xem là giải pháp quan trọng giúp nâng cao tính ổn định và khả năng thích ứng của doanh nghiệp hai nước.

Đại biểu tham dự sự kiện

Thông qua VIS 2026, các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ có cơ hội tiếp cận trực tiếp nguồn cung Việt Nam, làm việc B2B với các nhà sản xuất, khảo sát năng lực sản xuất và tìm kiếm đối tác cung ứng dài hạn, trong khi doanh nghiệp Việt Nam có điều kiện tiếp cận sâu hơn với nhu cầu thị trường Trung Quốc và mở rộng hệ thống phân phối.

Hướng tới hợp tác thực chất và bền vững

Chương trình giới thiệu VIS 2026 tại Bắc Kinh cũng là bước khởi đầu quan trọng nhằm hình thành các đoàn doanh nghiệp, nhà nhập khẩu và nhà mua hàng Trung Quốc tham dự sự kiện tại Việt Nam vào tháng 9/2026 cũng như các hoạt động xúc tiến thương mại trọng điểm khác của Bộ Công Thương.

Các doanh nghiệp Trung Quốc trao đổi, tìm hiểu về sản phẩm của Việt Nam

Các bên thống nhất rằng, bên cạnh thương mại hàng hóa truyền thống, dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc còn rất lớn trong các lĩnh vực như thương mại điện tử xuyên biên giới, logistics, công nghiệp hỗ trợ, chế biến sâu và phát triển chuỗi cung ứng.

Với định hướng “kết nối trực tiếp – giao thương thực chất – hợp tác lâu dài”, VIS 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục trở thành điểm hẹn quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam – Trung Quốc ngày càng sâu rộng, hiệu quả, cân bằng và bền vững.