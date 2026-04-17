Sun Group bắt tay “người khổng lồ” Gold Mantis:

Cú hích chiến lược cho các dự án trọng điểm quốc gia

Thứ Sáu, 12:47, 17/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Với việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) trị giá 2,3 tỷ USD cùng Gold Mantis – thương hiệu thiết kế và trang trí nội thất số một Trung Quốc và nổi danh toàn cầu, Sun Group một lần nữa khẳng định chiến lược “đứng trên vai những người khổng lồ” để xác lập chuẩn mực mới cho kiến trúc nội thất tại Việt Nam.

Tối 14/4, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc chính thức tại Trung Quốc của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT, ông Trần Minh Sơn, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Tập đoàn Sun Group và ông Châu Minh, Chủ tịch HĐQT, ông Vương Hàn Lâm, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Gold Mantis đã kí biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược toàn diện trong lĩnh vực thiết kế và thi công hoàn thiện nội thất, ứng dụng công nghệ tiên tiến.

cu hich chien luoc cho cac du an trong diem quoc gia hinh anh 1
Cái bắt tay hợp tác giữa 2 tên tuổi lớn là Sun Group và Gold Mantis sẽ xác lập chuẩn mực mới cho kiến trúc nội thất tại Việt Nam.

Trọng tâm của biên bản hợp tác giai đoạn 2026-2031 là việc triển khai thi công và ứng dụng các công nghệ tiên tiến hàng đầu thị trường như BIM (Building Information Modeling) cùng giải pháp thiết kế và thi công trang trí kiến trúc, nội thất cho các dự án trọng điểm quốc gia tại Việt Nam. Đặc biệt, Gold Mantis sẽ đóng vai trò đối tác chiến lược cùng Sun Group hiện thực hóa trang trí nội thất cho cụm công trình (sân bay, các hạng mục quan trọng khác….) phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại Phú Quốc – dự án mang tính biểu tượng quốc gia đang được Sun Group tập trung mọi nguồn lực để bứt phá tiến độ.

Như vậy, Tập đoàn Sun Group đã “bắt tay” với hàng loạt ông lớn quốc tế để đồng hành tại các dự án phục vụ APEC nói riêng, Phú Quốc nói chung, như đối tác Changi Airports vận hành sân bay, đối tác Dragone vận hành show diễn…

cu hich chien luoc cho cac du an trong diem quoc gia hinh anh 2
Phối cảnh cụm dự án phục vụ APEC 2027 đang được Sun Group cấp tập triển khai tại Phú Quốc.

Với tôn chỉ thiết kế nội thất xanh sạch đẹp, thân thiện môi trường, vì sức khỏe cộng đồng, Gold Mantis cam kết sẽ ứng dụng bề dày kinh nghiệm về thiết kế và thi công trang trí kiến trúc, nội thất trong các lĩnh vực đặc thù như sân bay, nhà hát, khách sạn cao cấp, trung tâm hội nghị… qua đó góp phần nâng tầm chất lượng và thẩm mỹ cho các dự án trọng điểm do Sun Group triển khai.

cu hich chien luoc cho cac du an trong diem quoc gia hinh anh 3
Thiết kế bên trong nhà ga hành khách mới của Cảng HKQT Phú Quốc. Ảnh: Sun Group.

 Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group ông Đặng Minh Trường khẳng định: “Chúng tôi cùng nhau chia sẻ tầm nhìn phát triển các công trình, dự án bền vững, để lại cho đất nước những di sản kiến trúc có giá trị lâu dài. Việc hợp tác với đối tác toàn cầu Gold Mantis là cơ hội để đội ngũ Sun Group tiếp nhận công nghệ xây dựng hiện đại, tiến tới làm chủ quy trình và nâng tầm vị thế của doanh nghiệp xây dựng Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu”.

Sự kiện được đánh giá có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc trong lĩnh vực xây dựng và công nghệ, góp phần cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao giữa hai quốc gia, tăng cường mối quan hệ bền chặt giữa hai nước.

cu hich chien luoc cho cac du an trong diem quoc gia hinh anh 4
Thiết kế bên trong trung tâm Hội nghị APEC Phú Quốc. Sun Group hợp tác với những tên tuổi lớn trên thế giới để nâng tầm chất lượng cho các công trình trọng điểm phục vụ APEC 2027.

Được thành lập từ năm 1993, Gold Mantis là "tượng đài" trong ngành thiết kế và thi công trang trí kiến trúc trên thế giới với danh mục dự án tầm cỡ: từ Sân bay quốc tế Đại Hưng (Bắc Kinh) – sân bay hiện đại bậc nhất thế giới, Sân bay quốc tế Angkor (Campuchia) đến Nhà hát Lớn quốc gia Trung Quốc, Trung tâm triển lãm quốc tế Hàng Châu... Với 23 năm liên tiếp giữ vị trí số một tại Trung Quốc và sở hữu kỷ lục 151 giải thưởng Lỗ Ban, Gold Mantis hiện quy tụ hơn 10.000 nhân sự tài năng, quản lý danh mục đầu tư hơn 200 tỷ Nhân dân tệ mỗi năm.

Đây cũng là đơn vị đầu tiên trong ngành thiết kế, trang trí kiến trúc tại Trung Quốc được niêm yết trên sàn chứng khoán. Gold Mantis nắm giữ trong tay các thương hiệu tên tuổi như HBA – Tập đoàn thiết kế và nội thất khách sạn nổi tiếng toàn cầu (đứng sau hàng loạt thương hiệu lớn Hilton, Hyatt, Four Seasons, Ritz-Carlton)…

Việc bắt tay với “người khổng lồ” Gold Mantis chính là lời khẳng định mạnh mẽ cho nội lực và tầm nhìn quốc tế của Sun Group. Đây là bước đi chiến lược để tập đoàn tiếp tục kiến tạo những công trình chất lượng, đẳng cấp, khác biệt, tự hào đưa hình ảnh và vị thế Việt Nam vươn xa trên bản đồ nội thất kiến trúc thế giới. Đồng thời, mở ra bước tiến mới trong hành trình đưa tiêu chuẩn kiến trúc – nội thất Việt Nam tiệm cận những chuẩn mực quốc tế cao nhất.

rs-du_khach_tai_phu_quoc_an_giang.jpg

APEC 2027 tại Phú Quốc sẽ là cơ hội vàng cho ngành du lịch An Giang

VOV.VN - Tỉnh An Giang xác định APEC năm 2027 tại Phú Quốc là cơ hội vàng để quảng bá hình ảnh và xúc tiến đầu tư du lịch. Do đó, An Giang tích cực chuẩn bị đồng bộ hạ tầng, sản phẩm, nguồn nhân lực du lịch theo chuẩn quốc tế, sẵn sàng đón dòng khách chất lượng cao.

Đăng cai APEC 2027: Khẳng định vị thế Việt Nam trong kỷ nguyên phát triển mới
VOV.VN - Ngày 15-16/4/2026, tại Hà Nội, Ban Thư ký Quốc gia APEC 2027, Bộ Ngoại giao Việt Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tổ chức Hội thảo nâng cao năng lực chuẩn bị cho Năm APEC Việt Nam 2027.

Sân bay Phú Quốc xây nhà ga VIP hiện đại phục vụ nguyên thủ và APEC 2027
VOV.VN - Nhà ga VIP tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đang được đầu tư xây dựng với thiết kế lấy cảm hứng từ đại dương và văn hóa đảo Ngọc, hướng tới phục vụ APEC 2027. Công trình được kỳ vọng trở thành điểm nhấn kiến trúc của sân, đáp ứng yêu cầu đón tiếp các nguyên thủ và các chuyến bay chuyên cơ cấp cao.

