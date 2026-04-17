Đưa lịch sử Việt vào dòng chảy công nghiệp văn hóa

Bộ phim võ thuật – huyền sử khai thác chất liệu lịch sử bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, mở ra một cách tiếp cận gần gũi hơn để công chúng chạm tới những dấu mốc quan trọng của dân tộc.

Từ lịch sử đến động lực phát triển công nghiệp văn hóa

Trong bối cảnh công nghiệp văn hóa ngày càng trở thành động lực quan trọng của tăng trưởng, các dự án điện ảnh khai thác chất liệu lịch sử đang góp phần mở rộng không gian phát triển cho các nội dung mang bản sắc Việt trong thị trường điện ảnh.

Lấy bối cảnh thời Đinh – giai đoạn đặt nền móng cho nền độc lập đầu tiên – “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” phát triển câu chuyện xoay quanh hành trình của 7 tráng sĩ mang sứ mệnh bảo vệ 99 quan tài, đánh lừa kẻ thù đang rắp tâm phá hoại lăng mộ - nơi được tin là cội nguồn vượng khí của dân tộc. Nhưng điều gì ẩn giấu trong những chiếc quan tài ấy? Liệu đó chỉ là thi hài của vị Hoàng đế đầu tiên, hay còn một bí mật lớn lao hơn mà 7 Tráng sĩ đã thề chết để bảo vệ? Chi tiết giàu tính biểu tượng, mở ra không gian đậm chất điện ảnh, giàu sức liên tưởng và gợi nhắc một giai đoạn lịch sử của dân tộc.

Tác phẩm không đi theo lối tái hiện lịch sử thuần túy mà kết hợp yếu tố võ thuật, tâm lý và màu sắc huyền sử, tạo nên trải nghiệm giàu tính giải trí, đồng thời gợi mở chiều sâu văn hóa.

Qua đó, bộ phim gợi nhắc về một giai đoạn hơn một nghìn năm trước, khi những người lính đã đứng lên gìn giữ giang sơn, đặt nền tảng cho nền độc lập của dân tộc.

Bộ phim thuộc thể loại võ thuật – huyền sử, quy tụ ê-kíp giàu kinh nghiệm với đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình, đạo diễn hình ảnh K’Linh; Johnny Trí Nguyễn trở lại trong vai trò chỉ đạo võ thuật. Dàn diễn viên có sự góp mặt của Tuấn Trần, Thiên Tú, Đỗ Thị Hải Yến, NSND Tự Long, NSND Như Quỳnh, Thuý Hiền wushu, Hiền Ngô, Hứa Vĩ Văn, Quách Ngọc Ngoan, Lê Vũ Long và nhiều diễn viên trẻ.

Phát biểu tại sự kiện, Đại tá Nguyễn Hà Thành – Phó Tổng Giám đốc Viettel Telecom chia sẻ: “Hộ linh tráng sĩ” không chỉ kể một câu chuyện lịch sử, mà khơi lại tinh thần luôn đặt vận mệnh đất nước lên trên tất cả của mỗi người dân Việt Nam. Lịch sử đó cần được kể lại bằng ngôn ngữ của hôm nay để chạm được tới thế hệ hôm nay.

“Đồng hành cùng bộ phim này, bởi vì Viettel tin rằng: một dân tộc chỉ có thể đi xa khi biết gìn giữ bản sắc của mình, để từ đó, tự tin bước vào tương lai và đi ra thế giới bằng chính những giá trị đã làm nên mình”, Đại tá Nguyễn Hà Thành nhấn mạnh.

Công nghệ là phương tiện, nội dung là cốt lõi

Trong bối cảnh hành vi tiếp nhận nội dung ngày càng phân mảnh, bài toán không chỉ dừng lại ở việc kể một câu chuyện hay, mà là làm sao để câu chuyện đó tiếp tục được sống, được lan tỏa và được khán giả chủ động bước vào.

Vì vậy, cùng với việc đồng hành sản xuất và phát hành, TV360 cũng mở ra những trải nghiệm mới, nơi khán giả không chỉ xem phim, mà có thể trở thành một phần của câu chuyện.

Ngay khi những tạo hình đầu tiên của “Hộ linh tráng sĩ” được hé lộ, mỗi khán giả đã có thể “xuyên không” trở về quá khứ, khoác lên mình giáp trụ, hóa thân thành những tráng sĩ giữ nước – bằng chính công nghệ trên nền tảng TV360. Không cần cỗ máy thời gian, chỉ cần một chiếc điện thoại, khán giả đã có thể chạm vào lịch sử theo cách rất riêng của mình, trẻ trung hơn, gần gũi hơn.

Ở góc độ nền tảng, Thượng tá Hồ Thị Thu Hà – Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Truyền hình – cho rằng: “Điện ảnh chỉ thực sự có ý nghĩa khi câu chuyện được kể có thể chạm tới cảm xúc và nhận thức của người xem hôm nay,” bà chia sẻ.

Theo bà, giá trị của một tác phẩm không dừng lại ở thời điểm ra mắt, mà nằm ở khả năng tạo ra sự kết nối lâu dài với khán giả – khi câu chuyện được nhắc lại, lan tỏa và dần trở thành một phần trong đời sống tinh thần của người xem.

Trong cách tiếp cận này, công nghệ không chỉ là công cụ phân phối, mà còn mở ra những không gian tiếp cận mới, giúp nội dung chạm đến đúng đối tượng và kéo dài vòng đời trải nghiệm, đặc biệt với khán giả trẻ.

Với định hướng “công nghệ phục vụ con người”, TV360 kỳ vọng “Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh” không chỉ dừng lại ở một dự án điện ảnh, mà còn trở thành một nội dung có khả năng đồng hành lâu dài cùng khán giả, và tiếp tục được đón nhận trong những cách thức phù hợp với nhịp sống hiện đại.

Bộ phim Hộ Linh Tráng Sĩ – Bí ẩn mộ Vua Đinh dự kiến khởi chiếu vào dịp lễ 02/09 năm nay./.