Hệ thống điện miền Trung – Tây Nguyên lập đỉnh, vượt mốc 100 triệu kWh/ngày

Thứ Năm, 11:45, 28/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hệ thống điện miền Trung – Tây Nguyên tiếp tục ghi nhận mức tiêu thụ cao kỷ lục khi cả công suất cực đại lẫn sản lượng điện tiêu thụ trong ngày đều lập đỉnh mới trong năm 2026.

Theo ông Ngô Tấn Cư – Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), công suất cực đại toàn hệ thống đạt 4.777 MW, sản lượng điện tiêu thụ đạt 100,5 triệu kWh/ngày. Đây là mức sản lượng ngày cao nhất từ trước đến nay của EVNCPC, đồng thời là lần đầu tiên điện năng tiêu thụ tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên vượt mốc 100 triệu kWh/ngày.

Công nhân Điện lực Đà Nẵng thi công bảo dưỡng lưới điện dưới cái nắng gay gắt
Công nhân điện lực khắc phục thời tiết, thường xuyên bảo trì hệ thống điện
EVNCPC chủ động điều chỉnh phương thức vận hành nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho toàn khu vực
Hệ thống điện miền Trung – Tây Nguyên lập đỉnh tiêu thụ mới, vượt mốc 100 triệu kWh ngày

So với năm 2025, công suất cực đại tăng 6,1% (từ 4.503 MW) và tăng 18,2% so với cùng kỳ (4.042 MW); sản lượng điện tiêu thụ tăng 5,7% so với mức đỉnh năm 2025 (95 triệu kWh/ngày).

Hệ thống điện miền Trung – Tây Nguyên lập đỉnh tiêu thụ mới, vượt mốc 100 triệu kWh ngày

Nguyên nhân chính, theo ông Ngô Tấn Cư là đợt nắng nóng kéo dài trên diện rộng, khiến nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát tăng đột biến. Riêng trong ngày 27/5, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt xảy ra tại khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi, Đắk Lắk. Nhiệt độ tại nhiều địa phương ghi nhận ở mức rất cao: Đông Hà (Quảng Trị) 39,6°C; Nam Đông (Thừa Thiên Huế) 38,5°C; Tam Kỳ (Quảng Nam) 39,5°C; Quảng Ngãi 39,2°C, Ba Tơ 38,1°C; Sơn Hòa 38,7°C và Tuy Hòa (Phú Yên) 39,3°C.

Trước diễn biến nắng nóng còn có thể kéo dài, EVNCPC tiếp tục theo dõi sát tình hình phụ tải

Trước diễn biến nắng nóng còn có thể kéo dài, EVNCPC cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình phụ tải, chủ động điều chỉnh phương thức vận hành nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho toàn khu vực.

EVNCPC tăng cường giải pháp tiết kiệm điện mùa nắng nóng 2026

VOV.VN - Trong bối cảnh dự báo nhu cầu phụ tải tăng cao, mùa nắng nóng năm 2026 được cảnh báo đến sớm và gay gắt hơn so với năm trước, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tiết kiệm điện (TKĐ) theo chỉ đạo mới của Chính phủ và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

PV/VOV- miền Trung
Tag: hệ thống điện miền Trung – Tây Nguyên EVNCPC
EVNCPC tăng cường các giải pháp đảm bảo cấp điện mùa nắng nóng

VOV.VN - Những ngày gần đây, khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa xuất hiện nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ phổ biến 38-40 độ C, có nơi vượt 40 độ C như Đồng Hới 40,2 độ C, Tuy Hòa 40 độ C.

EVNCPC ghi dấu ấn với 13 giải thưởng tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật TP. Đà Nẵng

VOV.VN - Chiều 25/5, tại lễ tổng kết và trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Đà Nẵng lần thứ 18, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) có 13 giải pháp đoạt giải, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba và 6 giải Khuyến khích, tiếp tục khẳng định năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo.

