HEINEKEN Việt Nam mở rộng đầu tư, cam kết phát triển cùng Đà Nẵng và miền Trung

Thứ Ba, 19:41, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - HEINEKEN Việt Nam đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng hai con số của Đà Nẵng, công ty đang tiếp tục mở rộng đầu tư tại thành phố này.

Là một trong những doanh nghiệp đầu tư nước ngoài sớm tại Đà Nẵng, HEINEKEN Việt Nam liên tục tăng cường đầu tư và gắn bó chặt chẽ, chiến lược cùng sự phát triển của thành phố, đặc biệt khi Đà Nẵng chuyển mình thành trung tâm kinh tế, du lịch, văn hóa năng đông. Riêng trong năm 2025, HEINEKEN Việt Nam đứng thứ hai về đóng góp ngân sách Đà Nẵng, đạt khoảng 3.500 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Ông James Crampton - Giám đốc ngoại vụ cấp cao HEINEKEN Việt Nam chia sẻ: “Đồng hành cùng tham vọng tăng trưởng hai con số của thành phố, chúng tôi đang tiếp tục mở rộng đầu tư. Dự án mở rộng nhà máy mới nhất của chúng tôi dự kiến sẽ tăng 50% công suất sản xuất, đạt 500 triệu lít mỗi năm, củng cố vai trò của Đà Nẵng trong dấu ấn quốc gia của chúng tôi. Đồng thời tạo thêm việc làm và thúc đẩy các hoạt động kinh tế trên toàn bộ chuỗi vận hành và chuỗi cung ứng địa phương”.

Ông James Crampton - Giám đốc ngoại vụ cấp cao HEINEKEN Việt Nam

Nhà máy bia HEINEKEN Đà Nẵng sở hữu hệ thống bồn lên men ngang – HORAP và dây chuyền đóng lon tự động có công suất 130.000 lon/giờ. Bồn lên men nằm ngang HORAP – nâng tầm năng lực sản xuất của nhà máy, đủ năng lực trong việc ủ những mẻ bia Heineken theo chuẩn của tập đoàn Heineken (Hà Lan).

Nhà Máy HEINEKEN Việt Nam Đà Nẵng tiếp tục tăng cường công suất sản xuất, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng tại khu vực miền Trung

Không dừng lại ở đó, HEINEKEN Việt Nam còn tham gia đồng hành cùng thành phố trong nhiều hoạt động văn hóa - du lịch quy mô lớn như lễ hội ẩm thực, lễ hội mùa hè, các chương trình nghệ thuật biển, sự kiện âm nhạc hiện đại hay các giải thể thao quốc tế.

Bên cạnh những đóng góp về kinh tế, công ty thúc đẩy các chương trình phát triển bền vững trong sản xuất lẫn môi trường và xã hội, duy trì "Không rác thải chôn lấp" tại nhà máy, tối ưu hóa sử dụng nước và năng lượng. Trong năm nay, công ty dự kiến sẽ triển khai chương trình bù hoàn nước tại lưu vực sông Thu Bồn và tối ưu hóa việc sử dụng nước trên hành trình hướng tới mục tiêu "Vì một Việt Nam tốt đẹp hơn" hợp tác cùng WWF-Việt Nam.

Heineken ra mắt bia ảo đầu tiên

VOV.VN - Thương hiệu bia nổi tiếng Heineken đã tung ra loại bia ảo đầu tiên trong một cuộc họp báo diễn ra trên sân khấu trực tuyến và kéo dài trong 10 phút.

CTV An An/VOV.VN
Tag: HEINEKEN Việt Nam HEINEKEN mở rộng đầu tư Đà Nẵng miền Trung
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 lọt top 9 lễ hội đáng đi nhất hành tinh
Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 lọt top 9 lễ hội đáng đi nhất hành tinh

VOV.VN - Tạp chí Du lịch danh tiếng hàng đầu thế giới Travel + Leisure của Mỹ vừa công bố danh sách 9 lễ hội đáng đi nhất hành tinh, trong đó có Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng DIFF 2026.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 lọt top 9 lễ hội đáng đi nhất hành tinh

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 lọt top 9 lễ hội đáng đi nhất hành tinh

VOV.VN - Tạp chí Du lịch danh tiếng hàng đầu thế giới Travel + Leisure của Mỹ vừa công bố danh sách 9 lễ hội đáng đi nhất hành tinh, trong đó có Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng DIFF 2026.

“Khai trương mùa du lịch Biển Đà Nẵng 2026”
“Khai trương mùa du lịch Biển Đà Nẵng 2026”

VOV.VN - Chiều nay (25/4), tại Công viên biển Đông, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng “Khai trương mùa du lịch Biển Đà Nẵng 2026” hưởng ứng Chương trình kích cầu thu hút khách du lịch “Đà Nẵng – Chạm về nguyên bản” của Đà Nẵng.

“Khai trương mùa du lịch Biển Đà Nẵng 2026”

“Khai trương mùa du lịch Biển Đà Nẵng 2026”

VOV.VN - Chiều nay (25/4), tại Công viên biển Đông, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng “Khai trương mùa du lịch Biển Đà Nẵng 2026” hưởng ứng Chương trình kích cầu thu hút khách du lịch “Đà Nẵng – Chạm về nguyên bản” của Đà Nẵng.

Cảnh báo rủi ro về niềm tin trong thanh toán quốc tế
Cảnh báo rủi ro về niềm tin trong thanh toán quốc tế

VOV.VN - Trong thanh toán quốc tế, việc tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ của thư tín dụng (L/C) không chỉ bảo vệ uy tín hệ thống tài chính mà còn là yếu tố then chốt hạn chế rủi ro, bởi bất kỳ sai lệch nào cũng có thể làm suy giảm niềm tin và ảnh hưởng sâu rộng đến môi trường thương mại, đầu tư.

Cảnh báo rủi ro về niềm tin trong thanh toán quốc tế

Cảnh báo rủi ro về niềm tin trong thanh toán quốc tế

VOV.VN - Trong thanh toán quốc tế, việc tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ của thư tín dụng (L/C) không chỉ bảo vệ uy tín hệ thống tài chính mà còn là yếu tố then chốt hạn chế rủi ro, bởi bất kỳ sai lệch nào cũng có thể làm suy giảm niềm tin và ảnh hưởng sâu rộng đến môi trường thương mại, đầu tư.

Trung Quốc: Giá sầu riêng giảm nhanh do nhập khẩu số lượng lớn
Trung Quốc: Giá sầu riêng giảm nhanh do nhập khẩu số lượng lớn

VOV.VN - Khi một số quốc gia Đông Nam Á bước vào mùa thu hoạch sầu riêng, lượng lớn loại quả này đã được vận chuyển đến Trung Quốc khiến giá giảm nhanh.

Trung Quốc: Giá sầu riêng giảm nhanh do nhập khẩu số lượng lớn

Trung Quốc: Giá sầu riêng giảm nhanh do nhập khẩu số lượng lớn

VOV.VN - Khi một số quốc gia Đông Nam Á bước vào mùa thu hoạch sầu riêng, lượng lớn loại quả này đã được vận chuyển đến Trung Quốc khiến giá giảm nhanh.

