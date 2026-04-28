HEINEKEN Việt Nam mở rộng đầu tư, cam kết phát triển cùng Đà Nẵng và miền Trung

Là một trong những doanh nghiệp đầu tư nước ngoài sớm tại Đà Nẵng, HEINEKEN Việt Nam liên tục tăng cường đầu tư và gắn bó chặt chẽ, chiến lược cùng sự phát triển của thành phố, đặc biệt khi Đà Nẵng chuyển mình thành trung tâm kinh tế, du lịch, văn hóa năng đông. Riêng trong năm 2025, HEINEKEN Việt Nam đứng thứ hai về đóng góp ngân sách Đà Nẵng, đạt khoảng 3.500 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Ông James Crampton - Giám đốc ngoại vụ cấp cao HEINEKEN Việt Nam chia sẻ: “Đồng hành cùng tham vọng tăng trưởng hai con số của thành phố, chúng tôi đang tiếp tục mở rộng đầu tư. Dự án mở rộng nhà máy mới nhất của chúng tôi dự kiến sẽ tăng 50% công suất sản xuất, đạt 500 triệu lít mỗi năm, củng cố vai trò của Đà Nẵng trong dấu ấn quốc gia của chúng tôi. Đồng thời tạo thêm việc làm và thúc đẩy các hoạt động kinh tế trên toàn bộ chuỗi vận hành và chuỗi cung ứng địa phương”.

Nhà máy bia HEINEKEN Đà Nẵng sở hữu hệ thống bồn lên men ngang – HORAP và dây chuyền đóng lon tự động có công suất 130.000 lon/giờ. Bồn lên men nằm ngang HORAP – nâng tầm năng lực sản xuất của nhà máy, đủ năng lực trong việc ủ những mẻ bia Heineken theo chuẩn của tập đoàn Heineken (Hà Lan).

Nhà Máy HEINEKEN Việt Nam Đà Nẵng tiếp tục tăng cường công suất sản xuất, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng tại khu vực miền Trung

Không dừng lại ở đó, HEINEKEN Việt Nam còn tham gia đồng hành cùng thành phố trong nhiều hoạt động văn hóa - du lịch quy mô lớn như lễ hội ẩm thực, lễ hội mùa hè, các chương trình nghệ thuật biển, sự kiện âm nhạc hiện đại hay các giải thể thao quốc tế.

Bên cạnh những đóng góp về kinh tế, công ty thúc đẩy các chương trình phát triển bền vững trong sản xuất lẫn môi trường và xã hội, duy trì "Không rác thải chôn lấp" tại nhà máy, tối ưu hóa sử dụng nước và năng lượng. Trong năm nay, công ty dự kiến sẽ triển khai chương trình bù hoàn nước tại lưu vực sông Thu Bồn và tối ưu hóa việc sử dụng nước trên hành trình hướng tới mục tiêu "Vì một Việt Nam tốt đẹp hơn" hợp tác cùng WWF-Việt Nam.