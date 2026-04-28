Cảnh báo rủi ro về niềm tin trong thanh toán quốc tế

Thứ Ba, 17:25, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong thanh toán quốc tế, việc tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ của thư tín dụng (L/C) không chỉ bảo vệ uy tín hệ thống tài chính mà còn là yếu tố then chốt hạn chế rủi ro, bởi bất kỳ sai lệch nào cũng có thể làm suy giảm niềm tin và ảnh hưởng sâu rộng đến môi trường thương mại, đầu tư.

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu ngày càng phụ thuộc vào các công cụ đảm bảo thanh toán, thư tín dụng (Letter of Credit - L/C) từ lâu được xem là “bảo chứng” niềm tin giữa các bên mua – bán quốc tế. Tuy nhiên, thực tế gần đây cho thấy cơ chế tưởng chừng an toàn này đang đối mặt với một số rủi ro tiềm ẩn như: gian lận chứng từ, thiếu minh bạch trong quy trình kiểm soát của các ngân hàng trung gian… Khi niềm tin – yếu tố cốt lõi của thanh toán quốc tế – bị lung lay, không chỉ doanh nghiệp xuất nhập khẩu chịu tổn thất mà còn kéo theo những hệ lụy lớn đối với môi trường thương mại và đầu tư.

Ảnh minh họa

Bài toán đặt ra hiện nay không còn là lựa chọn phương thức thanh toán, mà là làm thế nào để củng cố nền tảng niềm tin trong một hệ thống ngày càng phức tạp và nhiều biến động.

Tại buổi tọa đàm chuyên môn về thanh toán quốc tế diễn ra tại Hà Nội mới đây, các chuyên gia pháp lý, tài chính cùng đại diện các nhà đầu tư và doanh nghiệp đã cùng thảo luận về nguyên tắc vận hành cũng như những rào cản đang tồn tại trong lĩnh vực này.

Các đại biểu tham gia toạ đàm gồm có: Ông Lê Duy Thái Bình – Phó Tổng Giám đốc công ty TNHH thương mại Koizumi Việt Nam; ông Lê thanh Hoài – Tổng Giám đốc công ty Caplink Global; ông Mark Looney- Doanh nhân ngành Xây dựng và Kiến trúc; ông Pak Nak Jong – nguyên Giám đốc Trung tâm Văn hóa Doanh nhân Hàn Quốc tại Việt Nam; bà Ngô Thu Hương – Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp, ngân hàng Woori Việt Nam

Theo các chuyên gia, một kết quả nổi bật là Việt Nam đã hệ thống hóa và nội luật hóa thành công các tập quán quốc tế vào khung khổ pháp lý quốc gia. Nguyên tắc cốt lõi của L/C là “chứng từ phù hợp phải thanh toán”, được quy định trong bộ quy tắc UCP 600 nhằm đảm bảo tính minh bạch và an toàn cho giao dịch quốc tế. Tuy nhiên, thực tế phát sinh một số trường hợp chậm hoặc chưa thực hiện nghĩa vụ thanh toán dù chứng từ đã được xác nhận phù hợp, làm dấy lên lo ngại về tính nhất quán trong thực thi.

Nhiều ý kiến cho rằng đây không chỉ là vấn đề nghiệp vụ ngân hàng, mà còn là câu chuyện về niềm tin - yếu tố cốt lõi duy trì quan hệ thương mại và đầu tư quốc tế.

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng, việc thực thi đầy đủ và nhất quán nghĩa vụ thanh toán L/C được xem là điều kiện quan trọng để bảo vệ uy tín hệ thống tài chính. Khi nghĩa vụ không được đảm bảo, tác động có thể vượt ra ngoài một giao dịch cụ thể, ảnh hưởng đến cách đối tác quốc tế đánh giá môi trường thương mại và đầu tư.

Đáng chú ý, trong bối cảnh Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA), các chuẩn mực thanh toán quốc tế ngày càng gắn chặt với uy tín quốc gia. Việc chậm trễ hoặc xử lý không dứt điểm nghĩa vụ thanh toán có thể làm gia tăng rủi ro niềm tin, đặc biệt với các nhà đầu tư nước ngoài vốn đặt cao yêu cầu về tính minh bạch và ổn định.

Các chuyên gia cho rằng, cần tăng cường tuân thủ chuẩn mực quốc tế, đồng thời có cơ chế xử lý kịp thời các tình huống phát sinh nhằm hạn chế rủi ro lan rộng.

Bên cạnh đó, việc nâng cao năng lực thực thi và nhận thức của các bên liên quan cũng được nhấn mạnh. Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gia tăng, độ tin cậy của các công cụ thanh toán như L/C tiếp tục là yếu tố then chốt, góp phần duy trì dòng chảy thương mại và thu hút đầu tư. Trong bối cảnh hội nhập, niềm tin này đóng vai trò then chốt trong việc duy trì quan hệ thương mại và đầu tư quốc tế. Việc đảm bảo thực thi các nghĩa vụ thanh toán một cách nhất quán được xem là yếu tố quan trọng để bảo vệ uy tín của hệ thống tài chính.

PV/VOV.VN
Tag: thanh toán quốc tế thư tín dụng thanh toán L/C rủi ro trong thanh toán quốc tế môi trường thương mại đầu tư quy tắc UCP 600
VietinBank ra mắt 99 gói thuê bao L/C ưu đãi dành cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu
“Ngân hàng được công nhận đặc biệt về thanh toán quốc tế 2024-2025” cho SeABank
Trung Quốc: Giá sầu riêng giảm nhanh do nhập khẩu số lượng lớn
Hơn 9 triệu người chưa dùng eTax Mobile, ngành Thuế yêu cầu tăng tốc hỗ trợ
