Kích cầu tiêu dùng – tiếp sức hàng Việt

Từ ngày 27/8 đến 9/9, khách hàng mua sắm tại hơn 800 điểm bán thuộc hệ thống Saigon Co.op và các kênh mua sắm trực tuyến sẽ tận hưởng nhiều ưu đãi thiết thực từ giảm giá, hoàn tiền, cộng điểm thưởng đến quà tặng tại các nhóm hàng thiết thực là thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, thực phẩm công nghệ, rau củ quả, trái cây, nước giải khát, hàng gia dụng và các sản phẩm tiêu dùng thiết yếu. Đặc biệt, giai đoạn 31/8 - 2/9, được xác định là cao điểm với nhiều chương trình tiết kiệm, mua nhiều giá tốt, khuyến mãi theo khung giờ, ưu đãi dành cho khách hàng thành viên và quà tặng mùa tựu trường.

Khuyến mãi thiết thực cho cao điểm nghỉ lễ

Quốc khánh 2/9 là một trong những cao điểm mua sắm quan trọng của thị trường bán lẻ trong nước. Với Saigon Co.op, đây không chỉ là dịp kích cầu tiêu dùng mà còn là cơ hội phát huy vai trò của hệ thống phân phối Việt trong việc đưa hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng. Trước thềm kỳ nghỉ lễ, toàn hệ thống siêu thị thuộc Saigon Co.op đồng loạt khoác lên sắc cờ đỏ, chủ động chuẩn bị nguồn hàng dồi dào, đa dạng cùng nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá sâu, sẵn sàng phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân xuyên suốt kỳ nghỉ lễ tại các tỉnh, thành trên cả nước.

Các chương trình khuyến mãi được triển khai đa dạng mỗi ngày, cùng với việc phục vụ xuyên lễ, giúp đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân và hạn chế tâm lý tích trữ hàng hóa dịp lễ

Nổi bật trong dịp này là chương trình “Quà liền tay - Say mê mua sắm”, mang đến quyền lợi trực tiếp cho khách hàng thành viên. Theo đó, khách hàng mua 2 thùng sữa tươi tiệt trùng Dutch Lady thuộc danh sách sản phẩm áp dụng sẽ nhận ngay 1 phiếu mua hàng trị giá 50.000 đồng. Mỗi mã thẻ thành viên được nhận tối đa 5 phiếu mua hàng trong suốt thời gian diễn ra chương trình.

Hàng hóa đa dạng, nguồn cung dồi dào phục vụ người tiêu dùng trong dịp lễ 2/9 (Ảnh Quang Định)

Không chỉ gia tăng giá trị trên hóa đơn, Saigon Co.op còn mang đến những hoạt động gắn kết trong chương trình “Lan tỏa hạnh phúc tuổi 30”, trong ngày 2/9, 30 khách hàng thành viên đầu tiên mua sắm với hóa đơn bất kỳ và diện trang phục sắc đỏ sẽ nhận quà gốm sản phẩm sữa Anlene hoặc trà ô long Tea Olus. Tiếp nối không khí lễ hội, ngày 5/9, 50 học sinh, sinh viên và các bé đi cùng người thân là khách hàng thành viên mua sắm tại hệ thống sẽ tiếp tục nhận những phần quà ý nghĩa.

Nối dài ưu đãi, tăng quyền lợi khách hàng thành viên

Tại Co.opmart, Co.opmart Pro và Co.opXtra, chương trình “Mega điểm thưởng - Mừng Quốc khánh” sẽ diễn ra trong ba ngày từ 31/8 đến 2/9/2026. Theo đó, khách hàng thành viên Saigon Co.op có hóa đơn mua sắm từ 200.000 đồng sẽ được cộng 29 điểm thưởng trực tiếp vào tài khoản. Đặc biệt, 29 khách hàng đầu tiên mỗi ngày có hóa đơn từ 1 triệu đồng trở lên sẽ nhận đến 1.000 điểm thưởng.

Nhóm hàng thiết yếu thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng trong những ngày lễ (Ảnh Quang Định)

Sau cao điểm Quốc khánh, chuỗi ưu đãi tiếp tục được kéo dài đến ngày 9/9 thông qua chương trình “Ngày đẹp ưu đãi X2”, dành cho khách hàng thành viên hạng Bạc, Vàng và Bạch Kim. Khách hàng có hóa đơn từ 300.000 đồng sẽ được nhân đôi điểm thưởng, tối đa 100 điểm/ngày/mã thẻ.

Khách hàng thành viên diện sắc đỏ, mua sắm với hóa đơn bất kỳ có cơ hội nhận quà từ chương trình dành cho 30 khách hàng đầu tiên

Song song đó, chuyên trang “Đón đại lễ - Mời bạn tiệc Sale” diễn ra từ 27/8 đến 2/9, tập trung vào các nhóm thực phẩm công nghệ và hàng nhãn riêng, mang đến thêm lựa chọn cho nhu cầu mua sắm và chuẩn bị các bữa tiệc gia đình trong dịp lễ. Khách hàng thành viên mua sản phẩm thuộc chuyên trang với hóa đơn từ 400.000 đồng sẽ được tặng Voucher Hoàn tiền 5%, tối đa 30.000 đồng/hóa đơn, sử dụng cho lần mua sắm tiếp theo đến ngày 9/9.

Không gian tại các siêu thị đang được trang hoàng với lá cờ đỏ sao vàng mừng lễ (Ảnh Quang Định)

Kích cầu hàng Việt, củng cố thị trường nội địa

Trong hành trình 30 năm phát triển Co.opmart, hàng Việt luôn là một phần quan trọng trong chiến lược của Saigon Co.op, từ lựa chọn sản phẩm trên kệ hàng đến cách kết nối với người tiêu dùng. Mỗi mùa mua sắm cao điểm không chỉ là dịp gia tăng sức mua, mà còn mở thêm “đường ra” cho sản phẩm Việt, giúp doanh nghiệp và nhà sản xuất trong nước tiếp cận rộng hơn với thị trường. Qua hệ thống phân phối, Saigon Co.op tiếp tục đóng vai trò cầu nối đưa hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, củng cố sức mua nội địa và góp phần tạo động lực để sản phẩm Việt nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh, phát triển bền vững.