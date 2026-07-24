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Khai mạc giải cờ tướng giao hữu tranh cúp Kim Long lần thứ I năm 2026

Thứ Sáu, 11:23, 24/07/2026
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VOV.VN - Sáng 24/7/2026, lễ khai mạc giải cờ tướng giao hữu tranh cúp Kim Long lần thứ I năm 2026 đã diễn ra trang trọng, đánh dấu lần đầu tiên một giải cờ tướng giao hữu quốc tế theo thể thức đồng đội được tổ chức tại Việt Nam.

Tham dự lễ khai mạc giải cờ tướng giao hữu tranh cúp Kim Long lần thứ I năm 2026 có đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, Hiệp hội Cờ tướng Trung Quốc, Liên đoàn Cờ TP.HCM và Liên đoàn Cờ TP. Đà Nẵng; Hội đồng Trọng tài cùng Ban Huấn luyện. Đặc biệt, sự hiện diện của các kỳ thủ thuộc hai đội tuyển “Việt Nam Thập Hùng” và “Quảng Đông Thập Hổ” hứa hẹn mang đến nhiều ván đấu hấp dẫn và giàu tính chuyên môn.

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Giải Cờ tướng giao hữu tranh cúp Kim Long lần thứ I năm 2026 chính thức khai mạc.
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Đại diện Kim Long Motor trao hoa cho các đơn vị đồng thực hiện và phối hợp chuyên môn, bảo trợ truyền thông.

Đội tuyển "Việt Nam Thập Hùng" quy tụ những kỳ thủ xuất sắc của cờ tướng Việt Nam, với những tên tuổi nổi bật như Lại Lý Huynh - đương kim vô địch thế giới 2025; Nguyễn Thành Bảo – HCV đồng đội thế giới 2022, HCV SEA Games 31; Hà Văn Tiến – đương kim vô địch quốc gia 2026, cùng dàn cựu danh thủ vô địch giải cờ tướng Việt Nam.

Trong khi đó, "Quảng Đông Thập Hổ" mang đến lực lượng hùng hậu với nhiều kỳ thủ đang thi đấu tại Giáp Cấp Liên Tái – giải cờ tướng chuyên nghiệp hàng đầu Trung Quốc như Thái Hữu Quảng, Chu Thiếu Quân, Lưu Vận Long cùng các nhà vô địch giải mở toàn quốc và những tài năng trẻ nổi bật. Đặc biệt, trưởng đoàn là đại sư Lữ Khâm, huyền thoại của cờ tướng Trung Quốc với biệt danh "Dương Thành Thiếu Soái", người từng 5 lần vô địch thế giới, 5 lần vô địch quốc gia, 11 lần vô địch Ngũ Dương Cúp và hiện là Phó Chủ tịch Hiệp hội Cờ tướng Trung Quốc.

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Ông Tào Viết Hải – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng, Trưởng Ban Tổ chức giải phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tào Viết Hải – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng, Trưởng Ban Tổ chức giải nhấn mạnh, việc Giải cờ tướng giao hữu tranh cúp Kim Long lần thứ 1 được tổ chức tại Đà Nẵng là một dấu mốc ý nghĩa đối với phong trào thể thao trí tuệ của thành phố. Theo ông, giải đấu không chỉ làm phong phú chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao mùa hè 2026 mà còn góp phần quảng bá hình ảnh và nâng tầm vị thế du lịch Đà Nẵng.

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Ông Đào Viết Ánh - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Kim Long Motor phát biểu tại Lễ khai mạc

Trong vai trò đồng tổ chức và nhà tài trợ chính giải đấu, ông Đào Viết Ánh – Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Kim Long Motor cho biết luôn kiên định với định hướng phát triển gắn liền trách nhiệm xã hội, tích cực đồng hành cùng các hoạt động văn hóa, thể thao và giáo dục. Thông qua giải đấu, doanh nghiệp mong muốn tạo thêm cơ hội để các kỳ thủ hai nước giao lưu, cọ xát quốc tế, đồng thời hướng tới xây dựng một sự kiện thường niên có uy tín trong khu vực.

Giải đấu áp dụng thể thức đối kháng đồng đội trên 10 bàn, diễn ra trong 10 vòng với tổng cộng 100 ván đấu cá nhân. Mỗi kỳ thủ có 30 phút thi đấu cùng 15 giây cộng thêm sau mỗi nước đi, hứa hẹn mang đến những màn đấu trí tốc độ cao, nhưng vẫn đòi hỏi chiều sâu chiến thuật. Với tổng giá trị giải thưởng lên đến 750 triệu đồng (mức thưởng cao nhất đối với giải cờ tướng đồng đội được tổ chức tại Việt Nam), giải đấu tiếp tục khẳng định quy mô tổ chức và sức hút của một sân chơi cờ tướng mang tầm quốc tế.

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Các kỳ thủ hai đội nhanh chóng bước vào những ván đấu đầu tiên sau lễ khai mạc.

Ngay sau lễ khai mạc, các kỳ thủ bước vào các ván đấu trong không khí nghiêm túc và tập trung cao độ. Trên 10 bàn đấu, những thế cờ giằng co cùng các nước đi đầy tính toán đã tạo nên màn khởi tranh hấp dẫn, thể hiện trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và bản lĩnh của các danh thủ. Trong suốt thời gian diễn ra giải, toàn bộ diễn biến, kết quả và những khoảnh khắc nổi bật sẽ được liên tục cập nhật trên Fanpage chính thức của giải đấu.

Với chất lượng chuyên môn cao, sự góp mặt của nhiều kỳ thủ nổi tiếng cùng công tác tổ chức bài bản, Giải Cờ tướng giao hữu tranh Cúp Kim Long lần thứ I năm 2026 được kỳ vọng trở thành dấu mốc mới trong hoạt động giao lưu cờ tướng giữa hai quốc gia Việt Nam - Trung Quốc. Qua đó, đặt nền tảng từng bước xây dựng một thương hiệu thể thao quốc tế thường niên của Việt Nam, tăng cường giao lưu văn hóa và thúc đẩy hợp tác trong khu vực.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
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