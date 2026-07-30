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RADSI hợp tác với Hàn Quốc, thúc đẩy nghiên cứu và chuyển giao công nghệ sinh học

Thứ Năm, 12:01, 30/07/2026
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VOV.VN - Viện Khoa học Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (RADSI) đã đón tiếp và làm việc với đoàn Viện Nghiên cứu OSUNG BIO, Tập đoàn OSUNG BIO (Hàn Quốc) và Liên hiệp Giao lưu và Kết nối Việt Nam - Hàn Quốc (VKEF).

Sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược mở rộng hợp tác quốc tế của RADSI, hướng tới xây dựng mạng lưới nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

radsi hop tac voi han quoc, thuc day nghien cuu va chuyen giao cong nghe sinh hoc hinh anh 1

Đoàn đại biểu Hàn Quốc gồm Giáo sư, Tiến sĩ Byun Young Ho - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu OSUNG BIO; Tiến sĩ Kim Yeon-Uk - Chủ tịch Tập đoàn Công nghệ Sinh học OSUNG BIO; bà Kim Seon Mi - Chủ tịch VKEF cùng các chuyên gia, doanh nghiệp và đại diện các tổ chức hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc.

Về phía RADSI có ông Lê Tuấn Can, Chủ tịch Hội đồng Quản lý; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Dương Mộng Huyền, Chủ tịch Hội đồng Khoa học; bà Dương Thị Giang, Phó Viện trưởng cùng các nhà khoa học và cán bộ của Viện.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Lê Tuấn Can, Chủ tịch Hội đồng Quản lý RADSI, khẳng định khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đang trở thành động lực quan trọng của phát triển bền vững. Trong bối cảnh toàn cầu hóa, việc tăng cường hợp tác quốc tế giữa các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ là điều kiện cần thiết để tạo ra các giải pháp phục vụ sức khỏe cộng đồng, phát triển nông nghiệp xanh và kinh tế sinh học.

radsi hop tac voi han quoc, thuc day nghien cuu va chuyen giao cong nghe sinh hoc hinh anh 2

Điểm nhấn của chương trình là lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa RADSI, OSUNG BIO và VKEF. Theo nội dung MOU, các bên thống nhất thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, công nghệ sinh học, y sinh, y tế cộng đồng, dược liệu, thực phẩm chức năng, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế sinh học, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Việt Nam - Hàn Quốc.

Trong khuôn khổ chương trình, RADSI cũng công bố các quyết định bổ nhiệm Giáo sư, Tiến sĩ Byun Young Ho giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học, Tiến sĩ Kim Yeon-Uk giữ chức Cố vấn cấp cao phụ trách Y sinh và bà Kim Seon Mi giữ chức Trưởng Ban Hợp tác Quốc tế của Viện.

radsi hop tac voi han quoc, thuc day nghien cuu va chuyen giao cong nghe sinh hoc hinh anh 3

Các bên đồng thời thống nhất thành lập Nhóm nghiên cứu chung Việt Nam - Hàn Quốc, triển khai các dự án nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, tăng cường đào tạo chuyên gia, kết nối doanh nghiệp và huy động nguồn lực từ các chương trình hợp tác quốc tế nhằm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo các bên đều bày tỏ tin tưởng rằng sự hợp tác giữa RADSI, OSUNG BIO và VKEF sẽ tạo nền tảng cho nhiều chương trình nghiên cứu có giá trị, góp phần nâng cao năng lực khoa học – công nghệ của Việt Nam, thúc đẩy chuyển giao công nghệ tiên tiến từ Hàn Quốc và tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia.

CTV Tuấn Can/VOV.VN
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