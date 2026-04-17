Saigon Co.op khởi công Co.opmart Thủ Thừa, mở rộng mạng lưới bán lẻ tại Tây Ninh

Sự kiện đánh dấu bước mở rộng mạng lưới bán lẻ của Saigon Co.op, đồng thời góp phần hoàn thiện hạ tầng thương mại – dịch vụ tại khu vực Đông Nam Bộ, nơi đang phát triển nhanh về đô thị và dân cư..

Buổi lễ có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Hồng Thanh - Uỷ viên Ban thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh cùng các lãnh đạo chính quyền địa phương, đại diện các đơn vị đối tác và đông đảo khách mời.

Khi đi vào hoạt động, Co.opmart Thủ Thừa được kỳ vọng không chỉ đáp ứng nhu cầu mua sắm thiết yếu mà còn trở thành điểm đến tiêu dùng tiện ích, góp phần hình thành nhịp sống hiện đại cho cư dân khu vực.

Lễ khởi công Co.opmart Thủ Thừa đánh dấu bước mở rộng mạng lưới của Saigon Co.op, góp phần hoàn thiện hạ tầng thương mại – dịch vụ tại Đông Nam Bộ

Co.opmart Thủ Thừa được xây dựng trên khu đất khoảng 5.800 m², quy hoạch theo mô hình tổ hợp thương mại – dịch vụ. Trong giai đoạn 1, dự án tập trung triển khai khu siêu thị Co.opmart với diện tích khoảng 1.600 m², cung ứng đa dạng các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Danh mục hàng hóa ưu tiên hàng Việt Nam chất lượng cao, sản phẩm OCOP và nông sản địa phương, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Ở giai đoạn 2, dự án tiếp tục được mở rộng thành trung tâm thương mại cao 5 tầng, tích hợp các tiện ích như khu ẩm thực, mua sắm, vui chơi, giải trí và các dịch vụ gia tăng. Tổ hợp này được định hướng trở thành điểm đến phục vụ nhu cầu tiêu dùng – trải nghiệm – giải trí cho người dân Tây Ninh và khu vực lân cận.

Dự kiến, giai đoạn 1 của dự án sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động từ quý III/2026, góp phần bổ sung hạ tầng thương mại thiết yếu và nâng cao chất lượng sống cho cộng đồng dân cư tại Thủ Thừa nói riêng và khu vực Đông Nam Bộ nói chung.

Đại diện Saigon Co.op cho biết, việc đầu tư Co.opmart Thủ Thừa nằm trong chiến lược phát triển hệ thống bán lẻ theo hướng hiện đại, bền vững và gắn với nhu cầu thực tiễn của từng địa phương. “Chúng tôi không chỉ phát triển điểm bán, mà hướng đến xây dựng những không gian tiêu dùng tiện ích, gần gũi với đời sống người dân. Co.opmart Thủ Thừa sẽ ưu tiên hàng Việt, tăng cường kết nối với nguồn cung địa phương, đồng thời mang đến trải nghiệm mua sắm hiện đại, an toàn và thuận tiện cho khách hàng,” đại diện Saigon Co.op chia sẻ.

Bên cạnh việc mở rộng mạng lưới, Saigon Co.op tiếp tục khẳng định vai trò trong việc thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước, đồng thời góp phần ổn định thị trường và đảm bảo an sinh xã hội tại các địa phương. Thủ Thừa hiện được xem là khu vực có nhiều tiềm năng phát triển nhờ vị trí kết nối giữa TP.HCM và các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Việc đầu tư các công trình thương mại – dịch vụ như Co.opmart được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế, thương mại và nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị.

Năm 2026 cũng là dấu mốc kỷ niệm 30 năm hệ thống Co.opmart hình thành và phát triển với chủ đề “30 năm siêu thị Việt – Người nội trợ của nhân dân”. Việc khởi công Co.opmart Thủ Thừa là một trong những hoạt động tiếp nối chiến lược mở rộng phục vụ người tiêu dùng, đồng thời khẳng định cam kết phát triển bền vững, gắn bó lâu dài với cộng đồng của Saigon Co.op.