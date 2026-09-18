Thư mời quan tâm báo giá

Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đang triển khai Kênh âm nhạc chuyên biệt VOV SONATA – FM89, nhằm phục vụ hoạt động sản xuất, biên tập và phát sóng các chương trình âm nhạc trên Kênh, VOV có nhu cầu tìm hiểu, khảo sát các đơn vị có khả năng cung cấp kho bản ghi âm nhạc cổ điển, thính phòng, cùng các quyền sử dụng, khai thác có liên quan theo quy định, phù hợp với yêu cầu sản xuất và phát sóng chương trình.

VOV trân trọng kính mời Quý Đối tác quan tâm cung cấp thông tin, hồ sơ năng lực và báo giá đối với dịch vụ cho Kênh âm nhạc chuyên biệt VOV SONATA – FM89 (Ảnh minh họa)

Trên cơ sở đó, VOV trân trọng kính mời Quý Đối tác quan tâm cung cấp thông tin, hồ sơ năng lực và báo giá đối với dịch vụ nêu trên, làm cơ sở để VOV nghiên cứu, tham khảo và xây dựng phương án triển khai, với các nội dung chính như sau:

1. Nội dung cung cấp

* Dữ liệu nhạc giao hưởng, thính phòng trong nước và quốc tế;

* Các thể loại nhạc khác phù hợp với định hướng nội dung của Kênh (nếu có);

* Số lượng/quy mô kho dữ liệu, danh mục hãng/nhãn phát hành và phạm vi catalog có thể cung cấp.

2. Yêu cầu đối với dữ liệu

* File âm thanh bảo đảm chất lượng kỹ thuật theo Bộ tiêu chí gửi kèm;

* Cung cấp đầy đủ metadata của từng tác phẩm;

* Dữ liệu không lỗi, không mất tiếng, không méo tiếng, bảo đảm đầy đủ hai kênh Stereo;

* Tên file thống nhất với metadata.

* Phương thức bàn giao: FTP, SFTP hoặc phương thức điện tử tương đương.

3. Nội dung báo giá đề nghị làm rõ

* Chi phí cung cấp dữ liệu;

* Phạm vi và thời hạn quyền khai thác/sử dụng;

* Phạm vi lãnh thổ và các nền tảng được phép sử dụng;

* Quyền sao chép, lưu trữ và sử dụng dữ liệu phục vụ sản xuất, phát sóng;

* Cơ chế cập nhật, bổ sung dữ liệu trong thời gian hợp tác;

* Các chi phí khác (nếu có).

Thông tin chi tiết, mời quý đối tác xem TẠI ĐÂY.

Đề nghị Quý Đối tác gửi báo giá và tài liệu mô tả giải pháp/danh mục dữ liệu cung cấp về VOV trước ngày 25/09/2026 để VOV có cơ sở tổng hợp, xem xét và thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định.

Đầu mối liên hệ:

Ông Bùi Văn Trung – Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ Truyền thông, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Điện thoại: 0988902393

VOV trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đối tác.

Trân trọng.