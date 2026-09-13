Đồng hành chia sẻ yêu thương đến học sinh và người dân khó khăn ở tỉnh Phú Thọ

Với mong muốn chia sẻ khó khăn với địa phương, chương trình “Chia sẻ yêu thương” năm 2026 đã trao tặng những phần quà thiết thực, góp phần động viên học sinh và hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Chương trình có sự đồng hành của Công ty Cổ phần Nhựa Duy Tân, nhựa Bình Minh và Công ty Cổ phần Thực phẩm Dân Ôn cùng chính quyền địa phương, Trường Tiểu học Đoàn Kết (phân hiệu thôn Ngọc Mỹ),

Ban tổ chức trao số tiền và vật phẩm có tổng giá trị 203 triệu đồng cho học sinh và một số hộ dân khó khăn trên địa bàn. Ông Hồ Oanh Nam, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân cho biết, trong suốt 40 năm hình thành và phát triển, doanh nghiệp không chỉ nỗ lực mang đến những sản phẩm chất lượng cho người tiêu dùng mà còn quan tâm đến phát triển bền vững, trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội.

“Từ tinh thần đó, chương trình "Chia sẻ yêu thương" được Duy Tân phối hợp với nhiều đơn vị thực hiện từ năm 2023, với mong muốn mang những hỗ trợ thiết thực và niềm vui đến với trẻ em, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên khắp Việt Nam”, ông Hồ Oanh Nam nói.

Ông Hồ Oanh Nam, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Nhựa Duy Tân.

Theo ông Hồ Oanh Nam, lần này cùng Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV) về với xã Tân Lạc, tỉnh Phú Thọ đúng vào thời điểm năm học mới bắt đầu, Trung thu đang đến gần. Đây cũng là dịp để đoàn gặp gỡ, tìm hiểu những hoàn cảnh thực sự khó khăn, cần được hỗ trợ. “Chúng tôi có rất nhiều cảm xúc khi những phần quà đã đến tận tay những người có hoàn cảnh thực sự khó khăn. Chúng tôi cảm thấy mình đã giúp được một phần nào đó cho bà con”, ông Hồ Oanh Nam chia sẻ.

Không chỉ trao quà tại điểm trường, đoàn công tác còn đến tận nhà các hộ dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn để trao những phần quà thiết yếu, với tổng giá trị 4.000.000 đồng mỗi hộ và tiền mặt trị giá 1.000.000 đồng.

Ông Ngô Thiệu Phong, Tổng Biên tập Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (thứ 2 từ trái qua) cùng Đoàn công tác thăm và trao quà cho gia đình em Bùi Thị Tuyết Vi, học sinh lớp 1C1, Trường Tiểu học Đoàn Kết (phân hiệu thôn Ngọc Mỹ) hiện sống cùng bà nội và em trai trong hoàn cảnh khó khăn.

Trong chuyến đi, đoàn công tác đến thăm gia đình em Bùi Thị Tuyết Vi, học sinh lớp 1C1, Trường Tiểu học Đoàn Kết (Phân hiệu thôn Ngọc Mỹ). Bố Vi mất khi em mới 18 tháng tuổi, mẹ bỏ đi lấy chồng khi em trai nhỏ vừa tròn 10 tháng tuổi. Hiện hai chị em Vi đang sống cùng bà nội Bùi Thị Hương. Gia đình bà Hương thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Bà Hương nay đã tuổi cao, sức khỏe yếu, không có việc làm ổn định, phải mò cua, bắt ốc để trang trải cuộc sống hằng ngày.

Đoàn cũng đến thăm gia đình em Ngô Quang Trung, học sinh Trường Tiểu học Đoàn Kết (Phân hiệu thôn Ngọc Mỹ) có bố là ông Ngô Văn Châu, ở thôn Ngọc Mỹ, xã Tân Lạc. Gia đình thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Ông Châu dù đã ngoài 60 tuổi nhưng sức khỏe yếu, thường xuyên ốm đau, không có việc làm ổn định. Dù gia đình chăm chỉ làm ăn nhưng vẫn chưa thể thoát nghèo.

Đoàn công tác thăm và trao quà cho gia đình em Ngô Quang Trung, học sinh Trường Tiểu học Đoàn Kết (Phân hiệu thôn Ngọc Mỹ) cũng có hoàn cảnh khó khăn, thuộc hộ nghèo.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Lạc, đây là xã đặc biệt khó khăn của tỉnh, địa bàn hiện còn nhiều hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là những gia đình ở vùng sâu, vùng xa.

“Xã thường xuyên quan tâm các nhóm đối tượng này và có những biện pháp, chỉ đạo các nhà trường quan tâm để không học sinh nào không được đến trường, không học sinh nào vì khó khăn mà bị bỏ lại phía sau”, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.

Chương trình “Chia sẻ yêu thương” mang đến những phần quà, suất học bổng và vật dụng thiết yếu, đồng thời tạo thêm niềm vui cho học sinh và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Lạc. Những phần quà được trao tận tay người dân, học sinh là sự sẻ chia của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm, góp phần giảm bớt khó khăn trong cuộc sống, tiếp thêm động lực để các em học sinh tiếp tục đến trường và các gia đình vươn lên ổn định cuộc sống.

Chương trình có sự tham dự của ông Ngô Thiệu Phong, Tổng Biên tập Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam (VOV); ông Lê Văn Thạch, Bí thư Đảng ủy xã Tân Lạc; ông Bùi Tiến Lâm, Chủ tịch UBND xã Tân Lạc; ông Hồ Oanh Nam, Phó Giám đốc Công ty CP Sản xuất nhựa Duy Tân và nhiều đơn vị, nhà tài trợ khác. Tân Lạc là xã đặc biệt khó khăn, với khoảng 74% dân số là người Mường. Đời sống của người dân, nhất là các hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vẫn còn nhiều thiếu thốn. Cùng với sự sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, chương trình "Chia sẻ yêu thương" năm 2026 trao bảng tài trợ với tổng giá trị 203 triệu đồng, gồm tiền mặt và hiện vật. Các phần quà dành cho nhà trường gồm "Tủ sách cho em”; 20 suất học bổng trao tặng học sinh có thành tích tốt, học sinh vượt khó vươn lên, mỗi suất học bổng trị giá 1.000.000 đồng; cùng nhiều phần quà như đèn học, vở, thùng đá Superman; Tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu, phá cỗ và trao quà cho toàn thể 250 em học sinh tại Trường Tiểu học Đoàn Kết (phân hiệu thôn Ngọc Mỹ).