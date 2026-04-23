Từ cú hích hạ tầng đến vận hội đô thị mới của Đồng Nai

Đồng Nai trước vận hội mới: Hạt nhân tăng trưởng vùng

Tại sự kiện “Đồng Nai - Đón vận hội mới, đón sóng vươn mình” được tổ chức ngày 19/4 ở Izumi City (Biên Hòa, Đồng Nai), ông Đinh Minh Tuấn - Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn, đã phác thảo bức tranh tươi sáng về một đô thị trực thuộc Trung ương đang hình thành rõ nét và sẽ trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư.

Ông Đinh Minh Tuấn nhận định Đồng Nai đang hội tụ những xung lực lý tưởng để bứt phá thành cực tăng trưởng mới của khu vực. Với diện tích hơn 12.000 km² cùng quy mô dân số 3,2 triệu người, địa phương này sở hữu quỹ đất dồi dào, sẵn sàng cho những siêu dự án tầm cỡ quốc tế. Điểm tựa phát triển còn nằm ở dư địa giãn dân cực lớn khi mật độ dân số hiện chỉ bằng 1/7 so với TP.HCM. Nếu hạ tầng kết nối hoàn thiện, Đồng Nai sẽ là "điểm đến" lý tưởng cho làn sóng dịch chuyển cư dân từ đô thị trung tâm.

Đặc biệt, với tốc độ tăng trưởng GRDP ấn tượng đạt 9,6% - cao hơn bình quân cả nước, kinh tế địa phương này đang tạo ra nội lực mạnh mẽ.

Khi chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, tốc độ đô thị hóa của Đồng Nai - hiện ở mức tăng trưởng mạnh mẽ, sẽ kéo theo nhu cầu về không gian sống tiêu chuẩn cao.

Ông Đinh Minh Tuấn phân tích rằng mật độ dân số của Đồng Nai thấp so với TP.HCM, điều này cho thấy một "vùng trũng" về dân cư đang chờ được lấp đầy bởi dòng dịch chuyển từ đô thị trung tâm đang quá tải. Đặc biệt, sự hình thành của các đô thị sân bay và đô thị ven sông tại Biên Hòa, Long Thành, Nhơn Trạch sẽ là hạt nhân cho cấu trúc đô thị mới này.

Mới đây, Quốc hội đã bổ sung chương trình làm việc về nội dung xem xét và thông qua nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai ngay trong kỳ họp thứ 2 (từ ngày 20 đến 23/4) này, giúp Đồng Nai sớm trở thành đô thị loại I, mở ra vận hội mới chưa từng có để vươn mình bứt phá.

Thị trường bất động sản tái định vị: Giá trị thực lên ngôi

Sự thay đổi về vị thế hành chính và hạ tầng đã ngay lập tức tác động đến tâm lý thị trường. Bất động sản Đồng Nai không còn là cuộc chơi của những con sóng đầu cơ ngắn hạn mà đã chuyển sang chu kỳ chọn lọc khắt khe, nơi giá trị thực và khả năng vận hành được đặt lên hàng đầu.

Người mua nhà chuyển hướng sang sản phẩm có thể ở hoặc khai thác ngay, phản ánh xu thế đầu tư bền vững

Theo dữ liệu của Batdongsan.com.vn, hành vi của người mua nhà đã có sự chuyển dịch rõ rệt. Ông Đinh Minh Tuấn cho hay nếu năm 2022, có đến 81% người mua quan tâm đến việc sở hữu bất động sản để đầu tư, thì sang năm 2026, có 64% người tiêu dùng lựa chọn các sản phẩm có thể ở được hoặc cho thuê được ngay. “Điều này chứng minh rằng trong bối cảnh lãi suất đang bước vào chu kỳ điều chỉnh giảm và Chính phủ quyết liệt kiểm soát để hỗ trợ doanh nghiệp, những dự án có pháp lý minh bạch và hạ tầng sẵn sàng sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối”, ông Tuấn nói.

Nằm tại trái tim của trục đô thị ven sông Đồng Nai, Izumi City không chỉ hưởng lợi từ hạ tầng chung mà còn là minh chứng cho triết lý phát triển bền vững của Nam Long.

Theo chia sẻ của đại diện chủ đầu tư Nam Long trong sự kiện, doanh nghiệp này không chỉ đơn thuần xây dựng những ngôi nhà, mà tập trung kiến tạo một hệ sinh thái sống hoàn chỉnh theo mô hình đô thị tích hợp. Ở đó, cư dân có thể làm việc, học tập, vui chơi, mua sắm và giải trí ngay trong nội khu. Đây chính là lời giải cho bài toán dịch chuyển dân cư, người dân chỉ rời bỏ trung tâm khi nơi ở mới đảm bảo được chất lượng sống tương đương hoặc cao hơn.

Đặc biệt, Izumi City tận dụng tối đa lợi thế cảnh quan sông nước tự nhiên - một tài sản vô giá mà không phải dự án nào cũng có được. Việc hợp tác với các đối tác chiến lược Nhật Bản không chỉ mang lại tiêu chuẩn thiết kế tinh tế mà còn đảm bảo năng lực vận hành dài hạn. Đại diện Nam Long khẳng định: “Sự cộng hưởng từ các đại dự án hạ tầng quốc gia như Sân bay Long Thành, Vành đai 3, các tuyến metro… biến khu vực này thành mắt xích quan trọng kết nối liên vùng. Đây là thời điểm vàng để sở hữu bất động sản khi mặt bằng giá vẫn còn dư địa tăng trưởng cao, đặc biệt là các sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực”.

Theo các chuyên gia, trong làn sóng vươn mình từ cú hích hạ tầng, những đô thị được đầu tư bài bản như Izumi City chính là nơi dòng vốn đầu tư tìm thấy sự an tâm và dòng người dịch chuyển tìm thấy tổ ấm bền vững. Đó không chỉ là cơ hội đầu tư đón đầu, mà còn là sự đồng hành cùng nhịp đập phát triển của một đô thị tương lai.

Kỳ vọng về "trục đô thị ven sông" So sánh với sự phát triển của Đà Nẵng sau 30 năm lên thành phố trực thuộc Trung ương nhìn từ trục sông Hàn, ông Đinh Minh Tuấn cho rằng trục đô thị ven sông Đồng Nai (với các dự án quy mô như Izumi City, Aqua City,…) sẽ trở thành biểu tượng mới của phía Nam. Với mức giá hiện tại của Izumi City chỉ bằng khoảng 1/3 đến 1/4 so với trung tâm TP.HCM, trong khi chỉ cách nhau một con sông, vị chuyên gia này nhận định biên độ tăng giá khi hạ tầng hoàn thiện là vô cùng lớn.