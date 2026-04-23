Đồng Nai chuẩn bị khai thác tạm 37km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước 30/4

Theo đó, trước ngày 30/4, đoạn tuyến chính từ nút giao cao tốc Long Thành đến điểm cuối dự án (kết nối với dự án thành phần 3 trên địa bàn TP.HCM) sẽ được đưa vào khai thác tạm. Tuy nhiên, do dự án thành phần 1 chưa hoàn thành và đoạn cao tốc TP.HCM - Long Thành đang thi công mở rộng, việc tổ chức kết nối giao thông vào cao tốc gặp nhiều hạn chế.

Phương án khả thi duy nhất là tổ chức cho phương tiện tiếp cận cao tốc thông qua đường Bưng Môn (tuyến đường do UBND xã Long Thành quản lý) kết hợp với đường gom bên phải tuyến này, có bổ sung đoạn nối trực tiếp vào cao tốc.

Xe dưới 9 chỗ xe được lưu thông vào cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu trước 30/4

Với phương án này, phương tiện dưới 9 chỗ từ Biên Hòa theo quốc lộ 51 về Long Thành, khi chưa đến nút giao với cao tốc Long Thành, có thể rẽ trái vào đường Bưng Môn để đi vào cao tốc và di chuyển đoạn dài 37km đến nút giao quốc lộ 56 về Vũng Tàu.

Mặc dù chỉ cho xe dưới 9 chỗ lưu thông, nhưng việc sớm đưa vào khai thác đoạn tuyến cao tốc từ Long Thành về Vũng Tàu cũng chia tải bớt cho quốc lộ 51 đang quá tải. Các phương tiện từ TP.HCM đi Vũng Tàu vẫn theo các hướng cũ, có thể đi cầu Nhơn Trạch hoặc cầu Long Thành để đi qua khu đô thị Nhơn Trạch về cao tốc Bến Lức - Long Thành rồi ra quốc lộ 51 về Vũng Tàu.

Phương án này đã được Sở Xây dựng Đồng Nai thống nhất sau khi được UBND tỉnh Đồng Nai giao nghiên cứu, đề xuất.

Bộ Xây dựng yêu cầu các nhà thầu khẩn trương thi công hệ thống biển báo

Thực tế cho thấy, đường Bưng Môn có mặt cắt hẹp, chỉ khoảng 9m, không có lề đường, dân cư 2 bên đông đúc, lại nằm gần chợ Long An, khu tái định cư và nhiều trường học. Đây cũng là trục kết nối vào Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn nên lưu lượng phương tiện, đặc biệt là xe tải nặng, thường xuyên ở mức cao.

Trước những điều kiện hạ tầng còn hạn chế, Cục Cảnh sát giao thông cùng các đơn vị liên quan thống nhất trong giai đoạn đầu chỉ cho phép xe dưới 9 chỗ lưu thông vào cao tốc qua hướng kết nối này nhằm giảm áp lực giao thông và đảm bảo an toàn.

Để phục vụ khai thác tạm, BQLDA 85 đang chỉ đạo nhà thầu khẩn trương sửa chữa, thảm lại mặt đường Bưng Môn, đồng thời lắp đặt đầy đủ hệ thống biển báo chỉ dẫn, biển cấm và hạn chế phương tiện theo phương án tổ chức giao thông đã được thống nhất.

Đơn vị này kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền để người dân nắm rõ lộ trình tiếp cận cao tốc từ quốc lộ 51.

Trước 30/4 sẽ đưa vào khai thác cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu đoạn 2 và đoạn 3 dài hơn 37km.

Đồng thời đề nghị CSGT bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông tại khu vực đường Bưng Môn và các tuyến đường gom, đặc biệt trong giờ cao điểm và các dịp lễ.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài khoảng 54km, chia làm 3 đoạn. Trong đó, đoạn 1 dài 16km, đoạn 2 dài hơn 18km (hai đoạn này qua địa bàn Đồng Nai) còn đoạn 3 dài gần 20km qua TP.HCM. Theo kế hoạch trước 30/4 sẽ đưa vào khai thác đoạn 2 và đoạn 3 dài hơn 37km.