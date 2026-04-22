12 phường ở Đồng Nai sẽ tổ chức bắn pháo hoa đêm 30/4

Theo đó, tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại phường Trấn Biên và phường Bình Phước, thời gian từ 21h đến 21h15' ngày 30/4.

Cùng với đó, tỉnh cũng sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp (90 giàn) ở 10 xã vừa được công nhận phường mới (có hiệu lực kể từ ngày 30/4/2026) gồm: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Trị An, Xuân Lộc, Dầu Giây, Tân Phú, Đồng Phú, Tân Khai và Lộc Ninh.

Dịp này tỉnh Đồng Nai còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, chương trình nghệ thuật… kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền, giáo dục và ôn lại truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường của dân tộc…

Đặc biệt, đây còn là hoạt động thiết thực chào mừng sự kiện thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương; tuyên truyền sâu rộng về những chủ trương, định hướng sau khi thành phố Đồng Nai được thành lập.

Thông qua các hoạt động nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước…