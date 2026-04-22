  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
12 phường ở Đồng Nai sẽ tổ chức bắn pháo hoa đêm 30/4

Thứ Tư, 18:28, 22/04/2026
VOV.VN - Ngày 22/4, UBND tỉnh Đồng Nai cho biết sẽ tổ chức 12 điểm bắn pháo hoa vào tối 30/4 phục vụ người dân. Đây là một trong các hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày thống nhất đất nước và 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo đó, tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức bắn pháo hoa  tầm cao tại phường Trấn Biên và phường Bình Phước, thời gian từ 21h đến 21h15' ngày 30/4.

Cùng với đó, tỉnh cũng sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp (90 giàn) ở 10 xã vừa được công nhận phường mới (có hiệu lực kể từ ngày 30/4/2026) gồm: Long Thành, Nhơn Trạch, Trảng Bom, Trị An, Xuân Lộc, Dầu Giây, Tân Phú, Đồng Phú, Tân Khai và Lộc Ninh.

Ảnh minh hoạ

Dịp này tỉnh Đồng Nai còn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, chương trình nghệ thuật… kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền, giáo dục và ôn lại truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường của dân tộc…

Đặc biệt, đây còn là hoạt động thiết thực chào mừng sự kiện thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương; tuyên truyền sâu rộng về những chủ trương, định hướng sau khi thành phố Đồng Nai được thành lập.

Thông qua các hoạt động nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước…

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM
Tin liên quan

TP.HCM ra mắt thư viện không sách

VOV.VN - Thư viện không sách hay còn gọi là Thư viện người (Human Library) lấy con người biến thành “đầu sách sống” kể những câu chuyện về đời sống, văn hoá Nam Bộ với công chúng ở TP.HCM.

Hối hả trên công trường cầu Long Thành 2, giải cứu cao tốc TP.HCM - Long Thành

VOV.VN - Hàng trăm kỹ sư, công nhân đang tăng tốc thi công cầu Long Thành 2 bắc qua sông Đồng Nai, tranh thủ thời tiết thuận lợi để hoàn thiện mố, trụ cầu trước mùa mưa, hướng tới mục tiêu hợp long cuối năm 2026. Công trình được kỳ vọng góp phần tháo gỡ điểm nghẽn trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Nguyên nhân khiến 266 người ngộ độc tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây, TP.HCM

VOV.VN - Sở An toàn thực phẩm TP.HCM vừa công bố kết quả điều tra vụ việc xảy ra tại Trường Tiểu học Bình Quới Tây ngày 7/4 khiến hàng trăm học sinh nhập viện, xác định đây là vụ ngộ độc thực phẩm.

