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VinFast Kinet: Xe máy điện “đẹp - khỏe - thông minh” chuẩn gu phái mạnh

Thứ Ba, 19:55, 28/07/2026
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VOV.VN - Ngoại hình nam tính, khả năng tăng tốc mạnh mẽ cùng hàng loạt tính năng thông minh, VinFast Kinet đang làm “xao xuyến” người dùng và tạo nên cơn sốt trên nhiều diễn đàn kể từ khi ra mắt.

Thiết kế thể thao, “vít ga” phản hồi ngay

VinFast Kinet thu hút sự chú ý bằng thân xe “vạm vỡ”, các đường cắt xẻ dứt khoát và nhiều mảng khối góc cạnh. Cụm đèn trước sử dụng công nghệ LED Projector với tạo hình sắc sảo, tăng khả năng nhận diện cho mẫu xe khi di chuyển trên đường.

“Trục cơ sở 1.360 mm kết hợp chiều cao yên 785 mm và phần đầu xe được thiết kế góc cạnh tạo cho Kinet dáng xe thể thao, vững chãi”, reviewer Kenz Nguyễn (kênh GearUpVN) đánh giá.

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Trong khi đó, theo chuyên gia Nguyễn Mạnh Thắng, kích thước tối ưu với khoảng sáng gầm xe 160 mm mang lại lợi thế khi vượt gờ giảm tốc, lên xuống vỉa hè hoặc di chuyển trên những tuyến phố có bề mặt không bằng phẳng.

“Khi gặp ổ gà, ổ voi hoặc mặt đường xấu, xe vẫn giúp người điều khiển tự tin. Cảm giác lái cực kỳ nhàn nhã, thoải mái và nhẹ nhàng”, anh Nguyễn Mạnh Thắng đánh giá sau khi trải nghiệm VinFast Kinet.

Về sức mạnh, Kinet sử dụng động cơ BLDC Inhub có công suất tối đa 5.200 W. “Kinet có thể tăng tốc từ 0 lên 50 km/h trong chưa đầy 6 giây và đạt vận tốc tối đa 90 km/h. Những thông số thực sự rất ấn tượng”, reviewer Đăng Khoa (kênh Otosaigon) nhận xét. Phản hồi nhanh của động cơ giúp xe linh hoạt trong phố, đặc biệt ở các tình huống dừng, khởi hành và tăng tốc liên tục.

“Khác với xe xăng cần truyền lực qua xích hoặc dây cu-roa, động cơ trên Kinet truyền lực trực tiếp tới bánh xe, nhờ đó tay ga phản hồi nhanh”, anh Kenz Nguyễn phân tích.

Không chỉ vậy, Kinet còn được trang bị tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hữu ích khi đi lên hầm chung cư, trung tâm thương mại hay dừng chờ trên các đoạn đường dốc.

Cốp rộng, đi xa, giá “dễ xuống tiền”

Với người dùng bận rộn, công năng sử dụng quan trọng không kém thiết kế và sức mạnh. Cốp xe dung tích 22 lít của Kinet đủ chứa mũ bảo hiểm, áo mưa, găng tay, túi đựng máy tính bảng cùng các vật dụng cá nhân cần thiết. Người dùng có thể đi thẳng từ văn phòng tới cuộc gặp khách hàng, sau đó ghé phòng tập hoặc cà phê cùng bạn bè mà không phải treo đồ bên ngoài.

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Tầm hoạt động của Kinet cũng phù hợp với những lịch trình dày đặc. “Khi lắp đủ hai pin LFP dung lượng 1,5 kWh, Kinet có thể di chuyển tối đa 145 km sau mỗi lần sạc đầy. Đây là một con số lớn và rất đáng chú ý”, anh Kenz Nguyễn (kênh GreaUpVN) nhận xét. Tầm hoạt động này đáp ứng thoải mái nhu cầu đi lại hằng ngày của phần lớn người dùng đô thị, kể cả những người thường xuyên phải di chuyển nhiều.

Đặc biệt, Kinet còn gây ấn tượng với giới chuyên gia nhờ loạt trang bị dồi dào gồm màn hình TFT cùng khả năng kết nối điện thoại qua ứng dụng VinFast e-Scooter, tính năng tìm xe từ xa và thiết lập vùng an toàn trên điện thoại.

Sở hữu loạt ưu điểm đáng tiền, VinFast Kinet hiện đang được niêm yết ở mức giá 40 triệu đồng (không kèm pin) và 49,9 triệu đồng (kèm pin).

Thời điểm hiện tại, khi đặt mua VinFast Kinet, người mua sẽ nhận được những ưu đãi hấp dẫn như hỗ trợ lệ phí trước bạ tương đương 2% giá trị xe, hỗ trợ phí thuê pin trong vòng một năm, tương đương 3,6 triệu đồng, được quy đổi tiền mặt. Những người đang là chủ xe máy điện VinFast không yêu cầu giấy phép lái xe được ưu đãi thêm 1 triệu đồng khi mua Kinet. Mức hỗ trợ là 2 triệu đồng đối với chủ ô tô VinFast hoặc các dòng xe máy điện VinFast khác. Sau khi áp dụng các chính sách hỗ trợ, chi phí sở hữu Kinet chỉ còn hơn 33 triệu đồng.

Sở hữu những ưu thế vượt trội về thiết kế, vận hành và công nghệ, VinFast Kinet đang “gây bão” với những khách hàng đang tìm kiếm một phương tiện mạnh mẽ, tiện dụng và khác biệt.

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VinFast xuất khẩu lô xe thứ 38 ra quốc tế

VOV.VN - Trong hai ngày 20-21/7, 2 tàu vận tải quốc tế Sea Patris và Silver Queen đã cập cảng Hải Phòng, đưa hơn 5.000 xe ô tô điện VinFast tới các thị trường châu Âu và khu vực. Đây là chuyến tàu chuyên dụng thứ 37 và 38 của VinFast sau chưa đầy 4 năm xuất khẩu lô 999 xe đầu tiên ra thế giới.

CTV Hồng Minh/VOV.VN
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