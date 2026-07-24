VinFast Evo Lite hút khách trẻ: Gọn trong phố, êm khi chạy, nhẹ chi phí sử dụng

Từ bỏ xe xăng 50 cc vì Evo Lite quá tiện dụng

Làm việc tại một cửa hàng đồ ăn vặt trên phố Hàng Buồm (Hà Nội), chị Vũ Thùy Linh thường xuyên phải len lỏi qua những tuyến đường đông đúc để giao hàng. Cuối tháng 5 vừa qua, chị quyết định đổi chiếc Cub 50 đã sử dụng nhiều năm sang VinFast Evo Lite.

“Động cơ chiếc xe cũ đã xuống cấp, khi chạy nhanh phát ra tiếng kêu rất khó chịu. Vào mùa đông, nhiều hôm xe không đề nổ được, phải dùng cần đạp rất bất tiện”, chị Linh chia sẻ.

Theo chị Linh, với tốc độ tối đa 49 km/h, Evo Lite không yêu cầu người điều khiển có giấy phép lái xe. Kiểu dáng nhỏ gọn giúp xe dễ xoay trở trên các tuyến phố hẹp, quay đầu trong ngõ hoặc tìm chỗ đỗ trước cửa hàng.

Về động lực, mẫu xe sở hữu mô tơ điện có công suất tối đa 2.300 W cho phản hồi tay ga nhanh, phù hợp với tần suất di chuyển liên tục trong khu vực đông dân cư. Bên cạnh khả năng vận hành êm, Evo Lite còn có hai hốc chứa đồ phía trước và cổng sạc công suất cao, giúp người dùng cất các vật dụng nhỏ và sạc điện thoại khi di chuyển.

“Xe có nhiều hộc chứa đồ, cốp đủ chỗ cho áo mưa và một số đồ cá nhân, tiện hơn hẳn chiếc Cub trước đây. Các trang bị này tuy nhỏ thôi nhưng thực sự tinh tế và tiện dụng”, chị Linh nhận xét.

Đổi pin nhanh, nuôi xe nhẹ

Khả năng đổi pin nhanh chóng và thuận tiện là yếu tố khiến Evo Lite được nhiều khách hàng trẻ tuổi lựa chọn. Chị Lê Khanh, sinh viên năm nhất Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, cho biết đây chính là lý do quan trọng khiến chị quyết định chuyển từ dự định mua xe xăng sang mẫu xe điện của VinFast.

“Evo Lite có thể tháo pin và đổi tại trạm, không cần phải phụ thuộc vào ổ cắm. Khi pin gần hết, tôi chỉ cần ghé trạm đổi lấy pin đầy rồi tiếp tục đi. Mọi thứ còn tiện lợi hơn đổ xăng”, Khanh cho biết.

Về quãng đường, Evo Lite sử dụng pin dung lượng 1,5 kWh cho khả năng di chuyển tới 85 km sau mỗi lần sạc hoặc đổi pin. Theo reviewer Huy Techie, thông số này đáp ứng tốt việc đi học, đi làm và mua sắm hằng ngày của người dùng đô thị. Đặc biệt, với mạng lưới trạm đổi pin V-Green được mở rộng đến từng ngõ phố tại Hà Nội, việc nạp năng lượng trong quá trình sử dụng cũng thuận tiện hơn.

Một yếu tố khác khiến chị Khanh thêm yêu thích Evo Lite là chi phí sở hữu và vận hành “sinh viên”. Khách hàng được miễn phí đổi pin tối đa 20 lần/tháng đến ngày 30/6/2028, trong khi phí thuê một pin ở mức 175.000 đồng/tháng.

“Với xe xăng, mỗi tháng tôi thường phải tốn hơn 400.000 đồng tiền nhiên liệu. Với Evo Lite, chi phí thấp hơn đáng kể, quan trọng nữa là không phải lo nghĩ mỗi khi giá xăng tăng”, Khanh vui vẻ chia sẻ.

Với mức giá từ 14,3 triệu đồng cho tùy chọn thuê pin, người dùng đã có thể sở hữu một phương tiện hiện đại, bền bỉ và đủ trang bị cho việc đi lại hằng ngày. Ngoài ra, khách hàng đang sở hữu các dòng ô tô, xe máy điện VinFast sẽ được hỗ trợ thêm 1-2 triệu đồng khi mua xe máy. Sau khi áp dụng toàn bộ chính sách, chi phí sở hữu Evo Lite chỉ còn khoảng 12 triệu đồng.

Sở hữu nhiều tiện ích thực dụng cùng ưu thế về vận hành, khả năng đổi pin linh hoạt và chi phí sử dụng hợp ví, VinFast Evo Lite đang trở thành lựa chọn “chuẩn bài” của người dùng đô thị.