Chủ xe VinFast Feliz II: Chở nặng hơn 200 km vẫn êm, đổi pin chưa đầy một phút

Chở nặng hơn 200 km, giảm xóc vẫn êm

Di chuyển đường trường với tải trọng lớn luôn là thử thách đối với mọi dòng xe máy. Tuy nhiên, mẫu xe máy điện đổi pin VinFast Feliz II đã vượt qua “bài kiểm tra” này một cách ấn tượng nhờ hệ thống khung gầm vững chắc chịu tải tốt, hệ thống giảm xóc êm ái.

Chủ kênh TikTok Tài Xế Phúc thường sử dụng Feliz II cho những chuyến đi đường dài bằng xe điện. Gần đây, anh đã thực hiện hành trình hơn 200 km từ TP.HCM tới phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng. Dù chở hai người cùng hành lý với tổng trọng lượng khoảng 130 kg, Feliz II vẫn giữ sự ổn định trong suốt chuyến đi.

“Hệ thống phuộc sau của Feliz II hoạt động cực kỳ êm ái. Xe vượt qua các gờ giảm tốc và đoạn đường mấp mô trên quốc lộ rất mượt mà, không hề có hiện tượng kịch giảm xóc dù tải nặng”, anh Phúc nói.

Không chỉ duy trì độ ổn định khi chở nặng, Feliz II còn được các chủ xe đánh giá cao về khả năng tăng tốc và phản hồi tay ga trong quá trình sử dụng. Anh Hiếu Phan, một chủ xe tại Cần Thơ, đã di chuyển 1.000 km chỉ sau một tháng nhận xe. Sau khoảng thời gian “bào” xe với tần suất cao, anh Hiếu đánh giá Feliz II mang lại trải nghiệm lái dễ chịu ở nhiều điều kiện vận hành khác nhau.

“Cảm giác vít ga bốc và sướng. Đặc biệt, gia tốc ở cả hai chế độ Eco và Sport đều mượt mà, không có hiện tượng bị trễ hay giật cục”, anh Hiếu nhận định.

Đổi pin “siêu tốc”, miễn phí thuê pin 1 năm

Theo kênh Tài Xế Phúc, trên đường quốc lộ và những quãng đường xa, áp lực sẽ dồn lên hệ thống pin để duy trì được nhịp di chuyển liên tục, bền bỉ. Tuy nhiên, nhờ mạng lưới trạm sạc và tủ đổi pin phủ rộng của V-Green, anh có thể tiếp năng lượng nhanh rồi tiếp tục di chuyển, thay vì phải dừng xe chờ sạc.

Trong khi đó, chị Diệu Linh, một nhân viên văn phòng tại Cao Bằng, cho biết chị lựa chọn Feliz II bởi hệ thống tủ đổi pin V-Green được phủ rộng. Trên tuyến Quốc lộ 4A qua Đông Khê, chị dễ dàng bắt gặp các tủ đổi pin, giúp những chuyến về quê trở nên thuận tiện hơn.

“Các tủ đổi pin của V-Green được bố trí hợp lý và dễ tìm. Mỗi lần xe báo dung lượng pin còn 15-20%, tôi xem ứng dụng, tìm vị trí là tính toán được khoảng cách cần di chuyển đến nơi đổi pin. Thao tác đổi pin chỉ mất một phút, còn nhanh hơn cả đổ xăng trước đây”, chị Linh chia sẻ.

Không chỉ tiện lợi, công nghệ đổi pin còn giúp chủ xe tiết kiệm chi phí nuôi xe. Chị Diệu Linh cho biết, chị được đổi pin miễn phí 20 lần/tháng đến 30/6/2028. Khoản chi duy nhất chị phải trả mỗi tháng là phí thuê pin 175.000 đồng. Tổng cộng, chi phí sử dụng của Feliz II chỉ bằng 1/3 so với xe xăng.

Bên cạnh khả năng vận hành và đổi pin, mức chi ban đầu của Feliz II cũng phù hợp với nhiều nhóm khách hàng. Xe có giá bán từ 23 triệu đồng đối với phiên bản không kèm pin. Khách hàng mua xe vào thời điểm này được hỗ trợ lệ phí trước bạ tương đương 2% giá trị xe và miễn phí thuê pin trong vòng một năm, tương đương với 3,6 triệu đồng, có thể quy đổi thành tiền mặt.

Khách hàng đang sở hữu các dòng xe máy điện VinFast không yêu cầu giấy phép lái xe được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng khi mua Feliz II. Chủ xe ô tô VinFast hoặc các dòng xe máy điện VinFast khác được hỗ trợ 2 triệu đồng. Sau khi áp dụng toàn bộ chính sách, chi phí sở hữu Feliz II chỉ còn hơn 16,9 triệu đồng.

Với khung gầm chắc chắn, khả năng đổi pin linh hoạt cùng mức chi phí dễ tiếp cận, VinFast Feliz II được nhiều người đánh giá là mẫu xe đa năng, đáp ứng đa dạng nhu cầu di chuyển, từ đi học, đi làm cho tới những chuyến đi xa cuối tuần.