Xây thương hiệu bằng chất lượng, niềm tin

Thương hiệu phải được chứng minh bằng chất lượng

Trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, quảng bá có thể giúp khách hàng biết đến một thương hiệu, nhưng niềm tin chỉ được giữ lại bằng trải nghiệm thực tế. Đó là quan niệm ông Ngô Quang Phục theo đuổi từ những ngày đầu khởi nghiệp, khi Nha khoa Việt Mỹ còn là một phòng khám nhỏ tại quận 7, TP.HCM.

Chất lượng dịch vụ và niềm tin của khách hàng là nền tảng trong hành trình phát triển Nha khoa Việt Mỹ

Năm 2007, ông bắt đầu xây dựng hoạt động chăm sóc sức khỏe răng miệng từ quy mô khiêm tốn ấy. Gần hai thập kỷ sau, Việt Mỹ phát triển thành hệ thống gần 30 chi nhánh, từng bước mở rộng dịch vụ tại nhiều địa phương. Chặng đường ấy cho thấy năng lực phát triển của một doanh nghiệp, nhưng điều ông xem là gốc rễ không nằm ở số lượng cơ sở.

“Muốn được khách hàng tin tưởng, việc đầu tiên là chúng ta phải tạo ra được những sản phẩm, dịch vụ chất lượng và gây dựng uy tín thông qua chính những sản phẩm, dịch vụ đó”, ông Phục chia sẻ.

Từ quan điểm ấy, thương hiệu không thể chỉ được tạo dựng bằng tên gọi, quy mô hay truyền thông. Với ngành nha khoa, nơi khách hàng trao gửi sức khỏe và kỳ vọng cải thiện chất lượng sống, uy tín phải được chứng minh qua chất lượng điều trị, sự tận tâm của đội ngũ và trách nhiệm trong từng trải nghiệm. Đó cũng là lý do câu chuyện phát triển của Việt Mỹ luôn gắn với yêu cầu giữ vững chất lượng, nâng cao chuyên môn và đặt lợi ích khách hàng ở vị trí trung tâm.

Hành trình kinh doanh không tránh khỏi những giai đoạn thử thách. Trong những thời điểm ấy, sự đồng hành của khách hàng, đội ngũ bác sĩ, nhân viên và đối tác là nguồn lực giúp doanh nghiệp tiếp tục tiến lên. Với ông Phục, phát triển bền vững vì thế không chỉ là mở rộng nhanh, mà còn là khả năng giữ vững các nguyên tắc cốt lõi trong quá trình lớn lên.

Chọn người cần được đồng hành, thay vì làm thật nhiều việc

Một nét riêng trong cách ông Phục nhìn về trách nhiệm xã hội là lựa chọn những nhóm đối tượng cụ thể để đồng hành: trẻ em, người cao tuổi và người có hoàn cảnh khó khăn. Sự tập trung này xuất phát từ những nhu cầu rất gần gũi. Một chiếc răng đau có thể khiến trẻ ăn uống khó khăn; hàm răng yếu có thể làm bữa cơm của người cao tuổi kém trọn vẹn; còn với những gia đình phải cân đối từng khoản chi, dịch vụ nha khoa đôi khi phải nhường chỗ cho các nhu cầu thiết yếu khác.

“Thay vì làm rất nhiều việc, chúng tôi chọn tập trung vào ba nhóm đối tượng là trẻ em, người cao tuổi và những người có hoàn cảnh khó khăn để phục vụ”, ông Phục chia sẻ.

Lựa chọn ấy giúp định hình các hoạt động cộng đồng của Nha khoa Việt Mỹ theo hướng gắn trực tiếp với nhu cầu chăm sóc răng miệng. Chương trình nhổ răng sữa miễn phí góp phần giảm bớt chi phí cho phụ huynh, đồng thời tạo cơ hội để trẻ được tiếp cận việc chăm sóc răng miệng từ sớm. Với người cao tuổi và người có hoàn cảnh khó khăn, các hoạt động thăm khám, tư vấn, điều trị và hỗ trợ giúp họ có thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Điểm đáng chú ý ở đây không nằm ở những lời hứa lớn, mà ở cách xác định người cần được hỗ trợ và lựa chọn việc làm có thể đáp ứng một nhu cầu thực tế. Trong lĩnh vực sức khỏe, sự sẻ chia có ý nghĩa nhất khi giúp một người bớt đau, một gia đình bớt lo và một khách hàng có thêm cơ hội được chăm sóc đúng cách.

Sẻ chia bằng những việc làm cụ thể

Tinh thần sẻ chia còn được nối dài qua Hội từ thiện Nụ Cười Việt. Trong đại dịch Covid-19, các hoạt động hỗ trợ người dân tại TP.HCM và Kiên Giang được triển khai bằng những việc làm thiết thực. Riêng tháng 8/2021, khoảng 4,5 tấn rau củ được phân phối đến người dân; chương trình ATM Gạo diễn ra từ ngày 17/8 đến 20/10/2021, góp phần san sẻ khó khăn trong thời gian giãn cách.

Các hoạt động thiện nguyện của Hội từ thiện Nụ Cười Việt hướng đến người dân và những hoàn cảnh cần hỗ trợ

Đến mùa Vu Lan năm 2024, Hội tiếp tục trao 100 phần quà gồm thực phẩm, nhu yếu phẩm và tiền hỗ trợ cho người cao tuổi neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn tại quận 7. Mỗi giai đoạn đặt ra một nhu cầu khác nhau, nhưng cách tiếp cận vẫn nhất quán: hướng sự hỗ trợ đến những điều người dân thực sự cần, vào thời điểm họ cần được giúp đỡ.

Trên cương vị Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Sài Gòn, ông Phục cũng tích cực kết nối nguồn lực và đồng hành trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe, thiện nguyện. Với ông, các mối quan hệ trong cộng đồng doanh nhân không chỉ tạo cơ hội học hỏi hay hợp tác kinh doanh; đó còn có thể là cầu nối để nhiều người cùng góp sức cho những mục tiêu rộng hơn lợi ích của một doanh nghiệp riêng lẻ.

Danh hiệu là dấu mốc, niềm tin mới là thước đo

Những nỗ lực trong kinh doanh và hoạt động cộng đồng đã được ghi nhận qua nhiều danh hiệu. Năm 2023, Nha khoa Việt Mỹ nhận danh hiệu “Top 10 Thương hiệu Tín nhiệm hàng đầu châu Á”. Giai đoạn 2023 - 2024, ông Ngô Quang Phục được Câu lạc bộ Doanh nhân Việt Nam vinh danh “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu”, cùng biểu tượng Rồng Vàng Doanh nhân Việt Nam thế kỷ 21. Năm 2025, tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Doanh nhân Sài Gòn, ông tiếp tục được ghi nhận trong Top 50 “Doanh nhân và Thương hiệu”, Top 20 “Doanh nhân - Người truyền lửa”, hạng mục “Doanh nhân - Nét đẹp từ tâm” và được khen thưởng vì những đóng góp tích cực cho Hội.

Ông Ngô Quang Phục được tôn vinh tại chương trình vinh danh doanh nhân năm 2026

Ngày 13/10, ông Ngô Quang Phục tiếp tục được Hội Doanh nhân Sài Gòn tôn vinh ở hai hạng mục “Doanh nhân - Kiến tạo thương hiệu” và “Doanh nhân - Nét đẹp từ tâm”. Những ghi nhận ấy là dấu mốc trên hành trình đã qua; tuy nhiên, với người làm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, giá trị của danh hiệu vẫn cần được bồi đắp bằng chất lượng dịch vụ và niềm tin mà khách hàng trao gửi mỗi ngày.

Câu chuyện của ông Ngô Quang Phục không chỉ là hành trình mở rộng một thương hiệu nha khoa. Đó còn là lựa chọn kết hợp giữa kỷ luật trong kinh doanh và sự quan tâm dành cho cộng đồng: lấy chất lượng làm nền tảng để gây dựng uy tín, đồng thời tập trung nguồn lực cho những nhóm người cần thêm cơ hội được chăm sóc sức khỏe.

Kinh doanh vững vàng tạo ra nguồn lực để sẻ chia; trách nhiệm với cộng đồng giúp thương hiệu có thêm chiều sâu. Với ông Phục, một hệ thống nha khoa phát triển sẽ có ý nghĩa hơn khi cùng với sự lớn lên của doanh nghiệp, ngày càng có thêm trẻ em được chăm sóc răng miệng, người cao tuổi có cơ hội điều trị và những gia đình khó khăn được tiếp cận dịch vụ. Sau cùng, điều còn lại không chỉ là quy mô của một thương hiệu, mà là số người có thêm cơ hội sống khỏe mạnh và tự tin nở nụ cười.